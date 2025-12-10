El “Árbol que rueda” celebra la Navidad en el Museo Papalote de Cuernavaca

Navidad. Una vista del y su encendido en el Museo Papalote de Cuernavaca.

La directora general de Papalote Museo del Niño, Alejandra Cervantes, anunció el espectacular encendido del “Árbol que rueda” en la sede de Cuernavaca, celebrando la temporada navideña con una pieza artística inigualable.

Esta creación es una obra única que fusiona el arte con las profundas tradiciones mexicanas y el firme compromiso de la institución con el fomento de la creatividad infantil.

“La pieza fue ideada y materializada por la talentosísima artista Betzabeé Romero, reconocida por su trabajo a nivel internacional y su enfoque en la reutilización de materiales”, explicó.

Enseguida describió a Betzabeé Romero como una creativa diseñadora y artista que representa a México en rincones del mundo, forjó este árbol a partir de llantas y neumáticos reutilizados.

Cervantes enfatizó que este proyecto simboliza la unión de lo mejor de dos mundos; por un lado, el talento artístico mexicano, y por otro la firme misión de Papalote de acercar el arte, diseño y creatividad a los niños como un vehículo de expresión y un medio para que descubran su máximo potencial.

La directora delPapalote comentó que la obra se enmarca en la tradición mexicana de la Navidad, e introduce un componente fundamental de sustentabilidad y conciencia ambiental en la niñez, que son alinweados con la exposición temporal “Ruta 5RS”.

Añadió que la reutilización de materiales contaminantes como los neumáticos es una responsabilidad de darles una segunda, tercera o cuarta vida.

Dijo que “este enfoque busca inspirar a los más pequeños, quienes incluso terminan siendo maestros de los adultos en el ahorro energético, reutilización y reciclaje”.

Cervantes resaltó que este evento “es un día de fiesta, ya que también se celebra el 17º aniversario de Papalote Cuernavaca”.

Señaló que el museo tiene una vocación y misión social muy importante con las comunidades de Morelos, y que su labor incluye llevar experiencias interactivas y talleres a las comunidades y Maestros para fomentar el aprendizaje significativo a través del juego.

JUGAR A RESIGNIFICAR LAS COSAS

La artista Betzabeé Romero, con más de 25 años de experiencia trabajando con materiales reciclados, señaló que hacer arte es “jugar a cambiarle el significado a las cosas”.

Explicó que el arte funciona como un vehículo de conciencia y educación, que transforma las llantas, uno de los elementos que más basura produce, en un mensaje poderoso.

El árbol incluye espejos de seguridad en su centro, e invita a las personas a reflejarse en él para recordar la necesidad de cuidar el planeta y practicar el reciclaje.

De esta manera la obra de Romero celebra las tradiciones, y también impulsa el aprendizaje significativo a través del juego y la creatividad.

PAPALOTE CUERNAVACA, 17 AÑOS

La inauguración del “árbol que rueda” también fue el marco perfecto para conmemorar el 17º aniversario de Papalote Cuernavaca, un día de fiesta para la institución.

Cervantes expresó que “este museo tiene una vocación y misión social muy importante con las comunidades de Morelos, buscando siempre llevar experiencias interactivas y talleres a las comunidades y maestros.

A lo largo de su existencia, Papalote ha incentivado la educación, el aprendizaje y la interactividad, ofreciendo experiencias significativas que los niños recuerdan de por vida.

Detalló que el museo, que es accesible con un costo de $65 pesos, espera recibir a más de 7 mil personas durante la temporada vacacional de invierno.

Por su parte, el director de Papalote Cuernavaca, Rafael Serrano, invitó a las familias a aprovechar la temporada para visitar las más de 40 exhibiciones permanentes y los talleres navideños hechos con material reciclado.