Oferta cultural de la UNAM del 18 al 24 de mayo de 2026

Teatro. Una escena de la obra "Partinuplés."

Artes visuales

Todo en el aire es pájaro

Patricia Lagarde

Esta exhibición, que formó parte del eje temático “Nuevas Narrativas de Arte y Ciencia” del Festival Aleph, imagina la posibilidad de volar como un acto de resistencia frente a las leyes de la física y las complejidades de la condición humana. Se nutre de fotografías, postales, libros y objetos relacionados con todo aquello que no está sujeto de manera permanente a la gravedad de la Tierra

Hasta el 6 de junio

Lunes a viernes | 10 am-7 pm, sábados | 10 am-2 pm

Casa Universitaria del Libro (CASUL)

Orizaba 24, Roma Norte

casul.unam.mx

ENTRADA LIBRE

Música

Programa Universitario de Música Actual (PUMA)

Memor(I.A.)

Drama musical-escénico en tres breves actos

Esta pieza surge del Taller de Composición Música UNAM 2025. La obra se sitúa en tres espacios temporales. El año 2125, un humano y su inteligencia artificial celebran el “Día Internacional de la Pérdida de la Memoria” en el momento en que una radio antigua se activa para revelar información olvidada y enviar un mensaje al pasado. Ese pasado tiene lugar en 1932: repentinamente y un día cualquiera, un sonido extraño invade las radios de todo el mundo y provoca lo que se conoce como el “Gran apagón”. El último espacio-tiempo se sitúa en 2025, año en el que una compositora descubre ese registro en la radio de su bisabuela y, con ayuda de inteligencia artificial, lo descifra y así pone en marcha un proceso que podría tener graves consecuencias en el futuro.

Sábado 23 | 12 pm

Auditorio,

Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC)

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

$100*

Domingo 24 | 1 pm

Pabellón Escénico,

Jardín Escénico,

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (NBAL)Bosque de Chapultepec, Primera Sección

ENTRADA LIBRE

Cupo limitado

musica.unam.mx

Música de cámara

Cuarteto Canelle

Sarahi Barranco e Iván Núñez en los violines, Mariana Núñez en la viola y Carlos Ibarra en el violonchelo, son los integrantes de esta agrupación que interpretará el Cuarteto 4 Música de feria, de Silvestre Revueltas; Entr’acte, de Caroline Shaw; Homenaje a Gismonti, de Arturo Márquez, y el Cuarteto de cuerdas en mi menor de Alfredo Carrasco.

Sábado 23 | 6 pm

Sala Carlos Chávez

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

$100*

Danza

Delicada caída

Carmen Werner, dirección

Compañía Provisional Danza

Esta puesta en escena ahonda en la vulnerabilidad que se experimenta cuando en la vida cotidiana emociones tales como el miedo y la angustia se apoderan de una persona. Su título alude no a una caída física, sino psicológica. La obra se sustenta en improvisaciones en torno a la forma en la que las personas tienden a hablar consigo mismas, a la manera de diálogo interior faulkneriano.

Viernes 22 | 8 pm, sábado 23 | 7 pm, domingo 24 | 6 pm

Sala Miguel Covarrubias

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

danza.unam.mx

$100*

Teatro

Partinuplés

De Ana Caro de Mallén

Paola Izquierdo, adaptación y dirección

Producción: Teatro UNAM

Esta obra polimétrica del siglo XVII de la autoría de Ana Caro Mallén de Soto, narra el dilema al que se enfrenta Rosaura, emperatriz de Constantinopla, cuando sus cortesanos le exigen que se case en virtud de que el imperio necesita un sucesor. Es sólo que ella se resiste en tanto sobre su destino pesa un funesto augurio. Con la ayuda de la maga Aldora y un espejo mágico, Rosaura examinará a una serie de candidatos hasta que aparece el Conde de Partinuplés, el más dotado en todos los sentidos, pero quien cometerá un error que la emperatriz no perdonará.

Hasta el 30 de mayo

Jueves y viernes | 8 pm, sábados | 7 pm, domingos | 6 pm

Foro Sor Juana Inés de la Cruz

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

teatrounam.com.mx

$150*

Jueves Puma: $30

Cine

Cineclub RadiocinemaHomenaje a Fritz Lang

El cineasta austriaco-alemán, creador de Metrópolis y quien hizo del expresionismo y del noir sus géneros predilectos, es objeto de un homenaje en este ciclo en el que se exhibirá el filme M, el vampiro de Düsseldorf.

Miércoles 20 | 6 pm

Sala Julián CarrilloRadio UNAM

Adolfo Prieto 133, Del Valle

radio.unam.mx

ENTRADA LIBRE

Cupo limitado