Cuando la belleza se vuelve riesgo: la investigación de Ana Lilia Pérez

Después de años dedicada a documentar corrupción, crimen organizado, lavado de dinero y mercados ilícitos, la periodista y escritora mexicana Ana Lilia Pérez dirige ahora su mirada a un fenómeno que, aunque suele percibirse como superficial, tiene profundas implicaciones sociales y de salud pública. En su libro El cuerpo perfecto, la autora explora el negocio legal, ilegal y criminal que se ha expandido alrededor de los procedimientos estéticos, impulsado de manera exponencial por las redes sociales y la cultura digital.

La investigación surge de una observación de largo aliento. Desde principios de los años 2000, cuando aún no existían las redes sociales, Pérez comenzó a detectar problemáticas vinculadas al auge de los procedimientos estéticos y los inyectables. Sin embargo, es con la consolidación del mundo digital —y especialmente tras la pandemia— cuando el fenómeno adquiere una dimensión alarmante. La promoción constante de cuerpos idealizados, filtros y modificaciones de imagen generó un crecimiento acelerado de un mercado que no siempre está regulado ni es seguro.

En El cuerpo perfecto, la autora documenta cómo la cirugía de bajo costo, el intrusismo médico y el uso de sustancias prohibidas o falsificadas se han convertido en una amenaza creciente. Existen procedimientos realizados por especialistas certificados, pero también un mercado paralelo donde personas sin formación clínica aplican inyectables permanentes, muchas veces disfrazados de sustancias autorizadas, cuyos efectos nocivos pueden aparecer incluso años después. Para Pérez, este fenómeno no sólo es un problema individual, sino un asunto de salud pública a escala global.

El libro aborda el tema desde una mirada multidisciplinaria. A través de entrevistas con cirujanos plásticos, forenses, psicólogos, psiquiatras, sociólogos y personas afectadas, la autora analiza el papel de los influencers, la normalización del “hazlo tú mismo” y la forma en que las redes sociales amplifican prácticas peligrosas. Un concepto clave es el llamado “efecto Zoom”, surgido durante la pandemia, cuando el uso constante de filtros y pantallas llevó a muchas personas a obsesionarse con modificar su apariencia real para parecerse a su imagen digital.

Otro eje central es el trastorno dismórfico corporal, un padecimiento subdiagnosticado que provoca una percepción distorsionada del propio cuerpo. Pérez documenta cómo quienes lo padecen suelen encadenar procedimientos estéticos sin lograr nunca satisfacción, pues el conflicto no está en el cuerpo, sino en la percepción. Por ello, el libro subraya la importancia de atender la salud mental y emocional como parte inseparable de cualquier decisión estética.

Fiel a su trayectoria, la autora no elude los riesgos del periodismo de investigación. La indagatoria se desarrolló en varios países —México, Estados Unidos, Colombia y naciones europeas— y se adentra en mercados criminales que contrabandean sustancias prohibidas, como esteroides anabólicos y modelantes corporales. Documentar estos circuitos implicó años de trabajo, verificación exhaustiva y un nivel constante de riesgo, una constante en la carrera de Pérez.

El cuerpo perfecto está pensado como un libro preventivo. La autora considera fundamental que lo lean adolescentes, jóvenes, madres y padres de familia, educadores y especialistas, pero también cualquier persona que esté considerando someterse a un procedimiento estético. La obra invita a tomar decisiones informadas, a cuestionar los ideales impuestos y a reflexionar colectivamente sobre la responsabilidad social, la regulación y los límites entre la estética, el negocio y la salud.

Más que una denuncia, el libro es una llamada a la conciencia. Ana Lilia Pérez propone abrir una conversación pública urgente sobre los cuerpos, las expectativas irreales y los riesgos que se esconden detrás de una industria que crece al ritmo de los likes, pero que puede dejar consecuencias irreversibles.