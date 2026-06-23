El Louvre adelanta su cierre dos horas del miércoles hasta el sábado por la ola de calor

Museo La dirección del Louvre indicó que es precisamente al final de la jornada cuando la acumulación del calor en el edificio es más fuerte debido, además, a la fuerte presencia de visitantes.

El Louvre cerrará sus puertas desde mañana miércoles hasta el próximo sábado dos horas antes, a las 16.00 (14.00 GMT), debido a la ola de calor que afecta a Francia y a parte de Europa, informó este martes su dirección.

Los responsables del museo más visitado del mundo explicaron que la canícula que azota a París hace difíciles las condiciones de visita del edificio, así como el trabajo de sus empleados en las horas más calurosas.

La dirección del Louvre indicó que es precisamente al final de la jornada cuando la acumulación del calor en el edificio es más fuerte debido, además, a la fuerte presencia de visitantes.El enorme y antiguo edificio es “frágil” y no está adaptado al cambio climático, según la dirección del Louvre, que también previene a los visitantes en su web de que el museo podría abrir el jueves próximo más tarde y de forma parcial.

En otro mensaje marcado en rojo, el Louvre recomendó a los visitantes adaptar el ritmo de su recorrido ante las altas temperaturas que se están registrando desde el pasado fin de semana.Entre las recomendaciones figuran tomarse el tiempo necesario, acudir con ropa ligera e hidratarse adecuadamente.

La institución recordó asimismo que es obligatorio reservar entrada con antelación para acceder al museo, una medida destinada a garantizar condiciones óptimas de visita.Igualmente señaló que algunas salas podrían permanecer cerradas por motivos de conservación frente al calor extremo.

El anuncio del Louvre se produce poco después de que otros monumentos emblemáticos hayan tomado precauciones similares.Entre otros, la torre Eiffel cerró de forma excepcional este martes a partir de las 16:00 horas (14:00 GMT) ante la previsión de temperaturas muy elevadas, con el último acceso para visitantes a las 12:15 horas y el cierre de acceso al restaurante desde las 13:30 horas.

La sociedad que explota el monumento apuntó que “la Torre Eiffel se adapta” a las condiciones meteorológicas, y que las entradas de los visitantes afectados serán reembolsadas automáticamente.

También el Palacio de Tokio de París decidió el cierre excepcional debido a las altas temperaturas de todas sus exposiciones desde ayer y hasta el próximo viernes, ambos inclusive.