Estudiantes de arpa del Conservatorio Nacional de Música alistan concierto de fin de año

Concierto El recital será el 17 de diciembre, a las 17:00 horas, en la Sala 34 Alfredo Bablot, del Conservatorio nacional de Música. (Rick Beck)

Estudiantes de la cátedra del maestro Emmanuel Padilla Holguín, del Conservatorio Nacional de Música (CNM), adscrito a la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), ofrecerán un recital de arpa el 17 de diciembre, a las 17:00 horas, en la Sala 34 Alfredo Bablot de este plantel académico.

En este concierto de fin de año participarán siete estudiantes de la Cátedra de Arpa del CNM, desde una alumna del nivel infantil, de nueve años, hasta una estudiante de maestría, detalló el maestro Emmanuel Padilla, titular de la cátedra.

“La principal forma de ejercer la música es tocarla en público, en algún tipo de concierto; por ello, es importante que a lo largo de su formación los estudiantes vivan la experiencia de estar frente a una audiencia y no solo tocar en un salón de clases”, señaló.

Al evaluar el desempeño académico de las y los estudiantes, el docente expresó que trabajan con gran dedicación e ilusión. “El propósito es que, al finalizar su formación, tengan la posibilidad de integrarse a una orquesta, desarrollarse como solistas o participar en proyectos multidisciplinarios”.

El músico añadió que hace aproximadamente 20 años la mayoría de los arpistas de las orquestas mexicanas eran extranjeros; sin embargo, esta situación ha cambiado, ya que actualmente surgen cada vez más arpistas mexicanos con un alto nivel artístico.

El programa recorrerá obras representativas del repertorio para arpa, con énfasis en la riqueza tímbrica del instrumento, la técnica especializada y la exploración de diversos estilos y épocas.

Los integrantes más jóvenes de la cátedra interpretarán selecciones de Arpaso a pasito. Lírica infantil mexicana, de Maryén Muñoz: Danisha Villegas ejecutará Tortillita de manteca y Estrellita; Xally Rosas, Caballito blanco y Los elefantes; y Milenka Sánchez, El columpio y La muñeca azul.

Aarón Hernández interpretará Preludio íntimo núm. 1, de Carlos Salzedo, y El tamborín, de Jean-Philippe Rameau; Elizabeth Pérez presentará Sarabanda y Ground, de William Croft, así como Danza de otoño núm. 2, de Bernard Andrès; Valeria Sazo tocará la Sonata en Fa mayor “The Lass of Richmond Hill”, de Jan Ladislav Dussek; y Nayeli Arroyo compartirá Haiku para Jan, de Gabriela Ortiz, además de Zarabanda y Son, de Arturo Márquez.