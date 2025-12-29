Muere Cecilia Giménez, la pintora aficionada detrás del fenómeno viral del Ecce Homo de Borja

Cecilia Giménez Zueco, la pintora aficionada española que se volvió mundialmente conocida por la polémica restauración del fresco Ecce Homo en el municipio de Borja, Zaragoza, falleció este lunes a los 94 años, informaron autoridades locales y medios internacionales.

Giménez alcanzó notoriedad global en 2012, cuando intentó restaurar por cuenta propia la obra original del artista Elías García Martínez, ubicada en el Santuario de la Misericordia. El resultado, muy distinto al original, se viralizó rápidamente en redes sociales y medios, convirtiéndose en uno de los primeros grandes fenómenos virales de la era digital.

De la polémica al fenómeno cultural

Aunque en un inicio la intervención fue objeto de burlas y críticas, con el paso del tiempo el Ecce Homo restaurado se transformó en un símbolo cultural y turístico. Miles de personas de distintos países comenzaron a visitar Borja, lo que generó un impacto económico positivo para la localidad.

Las autoridades locales señalaron que los ingresos derivados del turismo fueron destinados a proyectos sociales, incluida la residencia de adultos mayores donde Cecilia Giménez vivió sus últimos años.

Sus últimos años y legado

Cecilia Giménez residía en un centro geriátrico en Zaragoza y enfrentaba problemas de salud propios de la edad. Tras el revuelo mediático inicial, la comunidad de Borja la respaldó públicamente y destacó siempre que su acción fue bien intencionada, motivada por el deseo de conservar la obra.

Su historia trascendió el ámbito artístico y se convirtió en un ejemplo del poder de internet para transformar un hecho local en un fenómeno global, además de abrir el debate sobre la conservación del patrimonio cultural.

Reacciones tras su fallecimiento

Autoridades municipales y organizaciones culturales expresaron sus condolencias y reconocieron que, más allá de la controversia, Cecilia Giménez dejó una huella imborrable en la historia contemporánea del arte y la cultura popular.