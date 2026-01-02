Exposición narra la historia Tenochtitlan, la ciudad centro, eje y destino del pueblo mexica

Muestra Una de las piezas que se exhiben. (INAH)

La exposición temporal Tenochtitlan, origen y vocación de una ciudad es un recorrido por la fundación de la ciudad mexica que narra desde la salida de sus constructores de la mítica Aztlan, pasando por el imperio mexica y su devenir hasta el día de hoy.

Una muestra que se presenta hasta marzo de 2026 en el Museo Templo Mayor y reúne 65 piezas provenientes de los museos nacionales de Antropología (MNA) y de Historia (MNH); del de Sitio “Jorge R. Acosta” de la Zona Arqueológica de Tula; del comunitario Macehual, ubicado en Guerrero; de acervos particulares y del propio espacio sede, además de que integra la impresión de una figurilla de Huitzilopochtli, cuyo original, tallado en piedra verde, se resguarda en el Museo del Quai Branly-Jacques Chirac, de Francia.

Al respecto, el secretario técnico de la dependencia, José Luis Perea González, comentó que “la exhibición conmemora 700 años de un acontecimiento que no solo transformó a la cuenca de México, sino que redefinió la manera en que una civilización comprendió su lugar en el cosmos”.

Añadió que Tenochtitlan nació para encarnar “una afirmación del orden del mundo, una arquitectura del sentido… Fue concebida como centro, eje y destino”.

El antropólogo encomió que, desde hace 47 años, el Proyecto Templo Mayor, fundado por el investigador emérito del instituto, Eduardo Matos Moctezuma, y hoy dirigido por el arqueólogo Leonardo López Luján, ha demostrado que el patrimonio no es un conjunto de objetos silenciosos, sino un campo vivo de preguntas, interpretaciones y debates.

“La exhibición que nos convoca es ejemplo de esta labor sostenida y rigurosa”, dijo al evocar al equipo curatorial de la misma, formado por el citado Eduardo Matos y los directores del MTM, el MNH y el MNA, Patricia Ledesma Bouchan, Salvador Rueda Smithers y Antonio Saborit García-Peña, respectivamente.

Muestra Tenochtitlán, origen y vocación de una ciudad abierta hasta marzo de 2026, en un horario de martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas, con boleto de acceso al recinto. (INAH)

Desde otros centros académicos, participaron los historiadores Miguel Pastrana Flores y María Castañeda de la Paz, ambos adscritos a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Manuel Hermann Lejarazu, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

Al tomar la palabra, Matos Moctezuma reveló que la muestra estará acompañada por un catálogo de 16 artículos que reunirá los resultados de un seminario y un ciclo de conferencias que, este año, organizó El Colegio Nacional para reflexionar en torno a los registros y la documentación tocante a la fundación de Tenochtitlan.

PIEZAS.

Entre los objetos arqueológicos más emblemáticos que se podrán encontrar en este recorrido están: una escultura de guerrero águila, elaborada en arcilla, hallada en la Casa de las Águilas, al norte del Templo Mayor, así como un pendiente zoomorfo que representa a un colibrí con un pico de oro puro, asociado al numen del sol y la guerra, Huitzilopochtli.

Muestra. La escultura del águila. (INAH)

Localizada en 1985, en la antigua Casa del Marqués del Apartado, en el Centro Histórico capitalino, el Águila Cuauhxicalli aparece también como una de las esculturas de roca volcánica más sobresalientes en la exposición.

LIBRO SOBRE TENOCHTITLAN

En el marco de la conmemoración por los 700 años de la fundación de la capital mexica, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través del Museo del Templo Mayor (MTM), y el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México editaron el libro Tenochtitlan. Apuntes sobre su historia, el cual narra el nacimiento y evolución de esta metrópoli y su intrincada cultura.

El volumen, elaborado por la directora del MTM, Patricia Ledesma Bouchan; el investigador del Proyecto Templo Mayor, Carlos Javier González, y el académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Miguel Ángel Pastrana Flores, se presentó el 10 de diciembre de 2025, en el Auditorio Eduardo Matos Moctezuma del repositorio.

Ledesma Bouchan señaló que el objetivo no era hacer un libro más, que abordara todos los aspectos sobre Tenochtitlan, sino sintetizar la experiencia de la antigua urbe a través de sus generalidades, además de aproximarse a uno de los temas que ha cobrado interés en tiempos recientes: el papel de la mujer nahua.

Agregó que también pensaron en que fuera un material amigable para todos los públicos, especialmente los más jóvenes, por lo que sumaron juegos didácticos relacionados con los contenidos, los cuales permitirán aprender y reforzar conocimientos. “Quisimos hacer un proyecto que se quedara en casa de todos y que pudiera leerse en familia”, comentó la arqueóloga.

En la presentación editorial, la titular del Fideicomiso Centro Histórico, Loredana Montes López, dijo que la publicación es un proyecto de memoria con rigor académico, el cual, con un lenguaje sencillo, permitirá a las y los lectores comprender la complejidad de Tenochtitlan. “Es una breve historia sobre la ciudad raíz. Volver a los orígenes no es regresar a un nacionalismo exacerbado, sino una relectura histórica de cómo se han dado las cosas, que también rompe con las narrativas dominantes y eurocéntricas, para poner en valor lo que somos”, refirió.

La obra rescata los elementos más representativos de la capital de los tenochcas para resumir el trabajo hecho por arqueólogos e historiadores en la reconstrucción de lo sucedido en la ancestral ciudad lacustre, mediante dos grandes capítulos: Los mexicas y la ciudad de Tenochtitlan e In cueitl, in huipilli, “La falda, la camisa”. Las mujeres en la sociedad mexica.

La primera parte, escrita por Ledesma y González, narra el relato mítico de la migración de los mexicas desde Aztlan hasta la búsqueda del lugar prometido por su dios tutelar, Huitzilopochtli, y la construcción de la ciudad, mostrando la creación de sus cuatro grandes parcialidades y los 13 calpulli, y la organización del gobierno.

Los autores dan elementos para entender la división y características de los dos estamentos fundamentales: los pipiltin y los macehualtin, además de abordar el Templo Mayor y otras construcciones en las que vivían y atendían los líderes del Estado. A su vez, incluye un listado de los tlatoque y la expansión del imperio, para cerrar con los últimos días de la urbe.

La segunda parte es un texto inédito, realizado por Miguel Ángel Pastrana, que expone las principales características de las mujeres de Tenochtitlan y sus actividades esenciales durante el auge político y militar de la urbe, entre 1427 y 1521, dentro de un entramado sociocultural complejo, al tiempo que participaban de manera activa en la construcción y reproducción del mismo.

El libro fue ilustrado con reproducciones de los códices Florentino, Aubin y Boturini, autorizadas por el INAH, así como con imágenes del ilustrador Santiago Moyao. Mientras que un equipo de mujeres, encabezado por Ledesma Bouchan, diseñó las actividades didácticas, con la participación de la estudiante de arqueología Fedra Sandoval y la diseñadora gráfica Luz María Muñoz de la Sota Riva.

Tenochtitlan. Apuntes sobre su historia es de distribución gratuita y puede conseguirse en las instalaciones del Fideicomiso Centro Histórico (República de Brasil No. 74, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México) o en formato PDF, en: www.centrohistorico.cdmx.gob.mx.