Editora Wendolín Perla es editora, traductora y fundadora de Perla Ediciones.

“El 90% de mi catálogo ahora es en traducción, pero en realidad no está pensado así, no quiero hacer a fuerza libros que traduzca, quiero hacer libros que me gusten”, explica Wendolín Perla, editora, traductora y fundadora de Perla Ediciones.

Le gusta definir su línea editorial como asociada al pensamiento fantástico, “si es una novela realista o de costumbres, no tiene cabida en este catálogo, más allá de que a mí me guste”.

De acuerdo con la página web perlaediciones.com son bienvenidas la mitología, folclor, historia oral, leyendas, cuentos de hadas, clásicos contemporáneos, literatura fantástica, horror sobrenatural, tierras remotas y todo lo que “derribe prejuicios y haga volar la imaginación”.

“En el caso de la traducción, dentro del asunto de la literatura de género, hay una cosa que es importante: los latinoamericanos estamos acostumbrados a leer este tipo de libros en traducciones castellanas”, continúa.

Por eso también considera que “hay una suerte de declaración de principios, yo digo que en Latinoamérica se pueden hacer traducciones cabronas, chingonas, macizas, donde ya no haya ‘coños y jolines’, que nos interpelen. Esa voluntad sí existe y está manifiesta”.

LAS PERLAS

Wendolín Perla relata que todo empezó hace unos 5 años, cuando no quiso soltar unas traducciones que hizo del poema en prosa “La hija del rey del país de los elfos” y de “El rey mono”.

“Al terminar ambas traducciones en simultáneo, me volví loca, dije no, ni en pedo suelto estos libros. Por eso surgió el proyecto y a la estela de esos dos libros se ha construido el catálogo”, se ríe como sin saber qué hizo para llegar aquí.

Le parece evidente que títulos como “El rey mono” no son para publicarse en “monstruos” del mundo editorial, sino joyas que podrían perderse, pero fuera de eso el proceso de creación y consolidación de una editorial independiente “ha sido casi un juego de azar”.

Describe la trayectoria como una serie de decisiones tomadas con inercia, guiada por intuiciones y una vasta experiencia en el sector editorial, pues el proyecto surgió de tener en sus manos dos traducciones y saber con quién conseguir los derechos.

“Y luego hay otros títulos que comulgan en ese género de literatura fantástica, que me obsesionan y que yo sé que no están en el mercado, que hacen falta”, observa.

Así que una edición que lleva a otra y Wendolín Perla piensa en “Arthur Machen, La casa de las almas, a sabiendas de que tiene un prólogo de Guillermo del Toro que es buenísimo, entonces hay que publicar eso tal cual”, ejemplifica.

“Y Nuevas noches árabes, el libro que por criterio de Jorge Luis Borges es el mejor libro de Stevenson en la vida; pienso también en Marcel Proust para quien Stevenson también era una fijación; todo lo que ha dicho y escrito Guillermo del Toro sobre los libros que le gusta leer … todas esas obsesiones yo las traía, fue nada más cuestión de ponerlas a andar, empezar a ver si puedo comprar los derechos, etc”, agrega, presentando así, a grandes rasgos, el catálogo de Perla Ediciones.

Próximamente se integrará el autor argentino, Diego Muzzio. “Chulada, tiene un par de libros, el primero de los cuales que a mí me encanta es El ojo de Goliat y ¿por qué por qué encaja? Por el género, por la conversación que ya se echó a andar en el catálogo”, presenta la editora.

Detalla que la publicación será una novela gótica, con prólogo de Luciano Lamberti. “Tiene ediciones en España y Argentina, pero acá no, yo tengo los derechos para México”.