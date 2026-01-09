Los bailes sonideros son una inclusión total y parte de la cultura popular, señala Chanel Díaz

Sonidero Chanel Díaz habla de su libro “Memorias de los bailes sonideros”. Imagen referencial.

“Memorias de los bailes sonideros” (IMACP, 2025) es una recopilación histórica del surgimiento de los bailes sonideros en la ciudad de Puebla.

“Empezamos en el 2021, mi hermana y yo, a través de una fundación que se llama Manitas Díaz, que hacíamos bailes sonideros, pero en vez de pedir dinero, pedíamos útiles escolares que después eran donados a zonas rurales y a casas hogares en la ciudad de Puebla”, recuerda la autora sobre sus pininos en este proyecto de investigación

Se presenta como Chanel Díaz y explica que la publicación de la que es coautora aborda cómo los sonideros llegaron a los barrios de Puebla para convertirse en parte de la cultura popular.

Plantea que para la gente que no tenía acceso a una actividad física como gimnasios o clases, los bailes sonideros ayudaron a su desarrollo motriz.

A ella no le interesa escribir sobre bailes en general, sino específicamente sobre el sonidero por una cuestión personal.

“Yo tuve el orgullo, la oportunidad de que mis padres se conocieran en un baile sonidero. Desde ahí empezó a surgir en la familia”, comparte sobre su interés.

Para ser sincera, al principio no le gustaba, “pero en la universidad me empecé a meter a los bailes sonideros. Fui discriminada por los maestros y fue lo que me impulsó a poder crear mi tesis del baile sonidero como una estrategia didáctica para las clases de educación física”, relata.

Ahora que es coautora se siente muy feliz y observa que los sonideros se han mostrado como un gremio masculino, donde solo el hombre puede tocar cumbias.

“En este caso fue un libro que hice con mi hermana. Que lleguen dos mujeres a enaltecer el baile sonidero y mostrar esta parte cultural, que no solamente los hombres protagonizan, sino que también la mujer… porque finalmente siento que los sonideros son una inclusión total en la que, por ejemplo, los travestis son bien vistos, son los mejores bailando, las mujeres también pueden tomar el micrófono para mostrar los saludos”, ahonda emocionada.

“Trato de mostrar que las mujeres también podemos trabajar dentro del medio sonidero, a través de un libro”.

IMAC PUEBLA Y PRÓSPERO 2026

“Memorias de los bailes sonideros” de María Guadalupe Serrano Díaz (memorias) es uno de los títulos de la editorial 500 Puebla, el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), donde también se encuentran títulos como “El sueño de Luana” de Miguel Jara Maldonado (novela), “Río rojo” de Axel Lima Muñiz y “Profecía autocumplida” de Hugo Ernesto Hernández (cuento), “La muerte llega lenta” de Jorge Andrés Pérez Ruiz (poesía), “Diario de un cuerpo (adolorido)” de Berenice Zavala Salazar (biografía), “Ya no me dan miedo las arañas, ni las telarañas” de Elvira del Rocío Ruiz Vivanco y “La vida permutada en sombra” (teatro).

“Es un sello que se genera en Puebla, desde el ayuntamiento, bajo la visión de nuestro alcalde Pepe Chedraui. De cara a los 500 años que va a cumplir Puebla, decidimos generar un editorial que pudiera visibilizar y potencializar el trabajo de nuestras y nuestros autores poblanas y poblanos, a través de una convocatoria que se abre dos veces al año”, presenta la titular del IMACP, Anel Nochebuena.

Durante el 2025 se editaron “los primeros 14 libros de todos aquellos escritores que han querido plasmar sus letras en esta editorial que está constituida por ficción y no ficción. En ficción está: novela, cuento y poesía; y en no ficción está biografía, autobiografía, memoria, historia”, continúa.

Respecto de la convocatoria de “Puebla 500 Fondo Editorial”, Anel Nochebuena considera que ha sido un trabajo muy interesante, y destaca que en el jurado se encuentra Rocío Martínez, directora del siglo XXI, “lo cual nos honra muchísimo, tener un jurado de esa magnitud en Puebla”.

Además, destaca que a partir de este 2026, “este fondo editorial estará distribuyéndose en todos los puntos de venta del país en México”.

¿Tienen algún mecanismo para garantizar la continuidad del proyecto después de los próximos 3 años?

“Los proyectos buenos, lo ideal es que trasciendan a los gobiernos y eso nos gustaría muchísimo, pero tampoco podemos garantizar que sea una cosa que trascienda al gobierno. Vamos a intentar buscar la permanencia de los proyectos y la sensibilidad de los siguientes gobiernos para que pueda permear la editorial Puebla a 500 años”, responde la titular del IMACP.

Por otro lado, comenta felizmente que “en el 2026 Puebla es Capital Cultural de América, un galardón a nivel mundial que nos deja como un epicentro cultural”, otorgado por el Banco de Capitales Culturales de América.