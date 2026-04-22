Avanza la digitalización del acervo de David Alfaro Siqueiros, señala Paola Santos Coy

Legado. Una vista de la Sala de Arte Público Siqueiros.

“En los últimos años, ha habido avance en relación a la instalación de una bóveda climatizada y una renovación integral de equipamiento de conservación”, relata Paola Santos Coy, directora de la Sala de Arte Público Siqueiros, ubicada en la colonia Polanco de la Ciudad de México y de La Tallera Casa Estudio de David Alfaro Siqueiros en Cuernavaca, Morelos.

Ambos recintos fueron legados mediante testamento público por David Alfaro Siqueiros (1896-1974) al “pueblo de México”, junto con una importante colección de obra, archivo personal y biblioteca. En entrevista, Paola Santos Coy destaca que el archivo de investigación y documentación “es el corazón de estos espacios”

Por ello, hace tiempo que se trabaja en la digitalización de su acervo, en coordinación con el Centro Nacional de Conservación y Registro de Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM).

De acuerdo con la titular, esto involucra la restauración de fotografías, documentos hemerográficos, revistas, folletos, etc.

“También involucra el préstamo de este acervo para exhibiciones o publicaciones que se realizan en otros lugares, en otras sedes, la gestión de solicitudes de reproducción de obra y consultas directas o investigaciones relacionadas con la obra de Siqueiros”.

Al momento ya se han llevado los documentos y los distintos acervos a la bóveda climatizada mencionada y Santos Coy detalla que el material está clasificado y ya está siendo ordenado de acuerdo a lineamientos del Archivo General de la Nación (AGN), con apoyo de Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México.

“Los contenidos del acervo son siete principales: documental, fotográfico, sonoro, fímico, bibliográfico, hemerográfico y objetable también”, desglosa Santos Coy.

“Es un acervo muy vasto, de tamaño: se ingresaron a esta bóveda 3,120 expedientes ya que son más de 40, 000 hojas de documentos, en la bóveda climatizada, que están clasificados en distintos temas. El de Política y Arte es el que está más completo”, continúa.

En términos de porcentajes, la digitalización lleva “un 70% de realizado en los fondos documentales y 60% del acervo fotográfico”.

Legado. Paola Santos Coy, directora de la Sala de Arte Público Siqueiros, ubicada en la colonia Polanco de la Ciudad de México y de La Tallera Casa Estudio de David Alfaro Siqueiros en Cuernavaca, Morelos.

FONDO ANGÉLICA ARENAL

Un objetivo importante para Paola SantosCoy, a conseguirse hacia el próximo año, es la creación del Fondo Angélica Arenal.

“Angélica Arenal, como sabes, fue la esposa de Siqueiros y este acervo es también muy rico en cuanto a su actividad como periodista, como escritora, como gestora cultural y política en el momento. Ella fue quien accionó la campaña de liberación para para Siqueiros y también hay decir que Angélica es la primera directora de la Sala de Arte Público Siqueiros”.

Recuerda que la pareja abrió este espacio en vida, antes de donarlo al pueblo de México, y fue ella quien gestionó el lugar, donde organizó cineclubs, exposiciones y encuentros.

“La idea es poder crear este Fondo en donde pues se muestre que Angélica no solo acompañó a Siqueiros -que sí fue eso algo muy importante también, hubo un trabajo conjunto con él- pero desde su propia voz y acción contribuyó de manera muy importante a la formación, organización y resguardo de este acervo”, destaca.

De la mano de la creación del Fondo Angélica Arenal, la directora de la SAPS adelanta una exposición en su honor, el próximo año.

Agrega que todos estos trabajos los ha estado realizando Mónica Montes, quien está al frente del acervo documental y aunque todavía no hay una fecha definida, Santos Coy se siente optimista ante la posibilidad de que una vez concluida la digitalización se pueda crear una plataforma para consultar en línea los materiales.

“Pues es algo que sí tomará más tiempo. Siendo un acervo tan amplio, la idea es tenerlo activo a partir del programa”, aclara.

PROGRAMA

A partir de mayo, el programa de la SAPS y La Tallera dialogará entre sí en torno al tema de “cuerpo climático”, que propone entender el cuerpo individual, el cuerpo colectivo, institucional y territorial como un campo sensible.

“Un campo sensible a los climas ambientales, sociales y políticos de nuestro tiempo, desde prácticas temporales, que realmente esa es la misión hoy en día de estos dos espacios”.

De acuerdo con Paola Santos Coy, este marco curatorial va a permitir desarrollar programas con entrecruces.

Asimismo, en la segunda mitad del año prevé un Seminario Siqueiros en línea (con la intención de llegar a más público, tanto nacional como internacional) para convocar investigadores.

“A quienes en las últimas décadas y en los últimos años han desarrollado investigaciones sobre la obra de Siqueiros, a partir de documentos y materiales que se encuentran en este en este centro de investigación y documentación. Creemos que es una una muy buena manera de dar cuenta del intercambio en el ámbito de la investigación”, agrega