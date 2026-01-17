Los alcances de Lilia Carrillo

Argenetic Niño Jugando, 1945, de Rufino Tamayo y su detalle. Abajo, Lilia Carrillo, Amor Floreciente, 1968, Col. MAM y su detalle. Arriba, Irma Palacios, Obscuros Cristales, 1994, y Carrillo, Sin Título, 1963. (Fotos Eduardo Egea y Christie’s)

Lilia Carrillo (CDMX 1930-74) es curada por Daniel Garza Usabiaga, director del Museo del Palacio de Bellas Artes, MPBA, quien realizó una mayor revisión de sus pinturas que en la expo en la Galería Kurimanzutto, Los Lilia Carrillo de Lilia Carrillo (May11-Ago17, ver Artgenetic May17,2024), y donde escribió el texto del catálogo. Kurimanzutto puso en venta el acervo reunido por la entonces pareja de Carrillo, Manuel Felguérez (1928-2020) y de las más de 100 obras en Bellas Artes se incluyen 36 piezas de las 59 vistas en Kurimanzutto.

La obra de Carrillo tensa la frontera entre dibujo, pintura e incluso gráfica, entre representación y abstracción y entre cuerpo, paisaje, materia pictórica y collage con textiles e impresos. A partir de estos procesos y más allá del influjo de la pintura abstracta internacional de los años 40’s y 50’s, Carrillo tuvo en Rufino Tamayo a su mayor y mejor influencia, ya que al igual que el maestro oaxaqueño, Carrillo en su obra madura combinó equilibradamente trazos dibujisticos o esgrafiados, color con gesto pictórico, y una mesurada mezcla de óleo y cargas de arena, trilogía que evoca a Francisco Toledo y la Escuela Oaxaqueña, así como a Jean Dubuffet o Antoni Tapies. Con este bagaje, Carrillo pronosticó a Beatriz Zamora, y sobre todo, a Irma Palacios, cuyos ecos térreos, petreos y minerales, algo tienen de sutil eco nacionalista al evocar al terruño patrio; ¿Será por ello que Palacios recibió el Premio Nacional de Artes y Literatura 2025 durante el gobierno de la 4T?

Exposiciones como Silencio, Rumor y Grito, (May29-Ago3,2014) curada por Octavio Avendaño en el Museo de Arte Moderno, MAM, o en el Museo de Arte de Denver, Women of Abstract Expressionism, (Jun12-Sep25,2016) curada por Gwen Chanzit, son ambivalente síntoma del auge en revisar pintoras abstractas de la segunda mitad del Siglo XX, pero también de la creciente saturación institucional y de mercado con artistas de historicidad incierta. Por lo pronto, el que regrese a exponer a Bellas Artes desde 1974, confirma el importante lugar de Lilia Carrillo como artista que se ha sumado a fincar al Arte Moderno en México y crear un formalismo abstracto “a la Mexicana”.

