“La señora en su balcón”, ópera de Elena Garro, llegará a Bellas Artes

Ópera La temporada de ópera tendrá obras como “Tosca”, “Cavalleria rusticana” y “Werther”, entre otras.

Hacia diciembre de este año, la Compañía Nacional de Ópera (CNO) ofrecerá un programa doble con “La señora en su balcón” de Luis Sandi, con texto de Elena Garro, y “Cavalleria rusticana” de Pietro Mascagni, que se presentarán “no como obras separadas, sino dentro de una misma dramaturgia”, según indica el director artístico de la agrupación, Marcelo Lombardero.

“Me parece un hecho importantísimo re exhumar, poner en escena nuevamente el único texto dramático musical que escribió Elena Garro, la adaptación de su obra La señora en su balcón, a la que el maestro Luis Sandi le puso música”, comenta.

Se trata de una obra que se estrenó a mediados de la década de los años 60, “que marcó además el debut de Gilda Cruz Romo en esta casa”.

“En nuestra idea junto con el Cenidim de rescatar en nuestro acervo y nuestro patrimonio musical, dejamos un poco el romanticismo de lado y quisimos venir al siglo XX también, sobre todo pensando dramatúrgicamente -en esta idea de narración que tenemos en el año- esta obra de una escritora tan importante y de un artista multifacético, compositor y gestor cultural”, continúa Marcelo Lombardero.

Esta puesta en escena será también el debut en México de Nicola Beller Carbone como directora escénica, con la dirección huésped del Coro de Rodrigo Cadet.

Aunque los detalles de este proyecto se presentarán más adelante, Marcelo Lombardero subraya que “el reestreno de una obra de Elena Garro” implica “recuperar el material orquestal, recuperar su partitura, hacer un trabajo alrededor de ella”.

Además, “pensando en ese público que generalmente no viene a la ópera por algún tipo de prejuicio, este tipo de espectáculos que estamos planteando nos ayudan además a generar un hecho de vinculación social con otros públicos”.

Un par de meses antes, en octubre, llegará la ópera “Tosca”, de Giacomo Puccini, que contará con dos elencos integrados por Arturo Chacón Cruz, Alfredo Daza y María Fernanda Castillo. La dirección concertadora estará a cargo de Stefan Lano; la dirección de escena, de Luis Miguel Lombana, y la dirección huésped del Coro, de Rodrigo Elorduy.

“Nuestro título operístico de comienzo del segundo semestre es muy esperado por todo el público, el público ama, pero además nos sirve para conectar en este año con estos temas del poder, la política, el cuerpo femenino utilizado como mercancía, en esta ópera tan profunda y tan fuerte”, explica Marcelo Lombardero.

Aunque todavía se encuentran trabajando en esta producción, el director artístico adelanta que la CNO llevará esta ópera al Festival Internacional Cervantino 2026.

En mayo, la CNO invita a “Werther” de Jules Massenet, inspirada en la novela de Johann Wolfgang von Goethe, con el tenor mexicano Ramón Vargas a cargo del papel protagónico, bajo la dirección concertadora de Rodrigo Sámano, la dirección de escena de Juliana Vanscoit y la dirección huésped del Coro de Rodrigo Cadet.

“Enmarcado en el año del bicentenario de relaciones culturales con Francia, relaciones con Francia vamos a poner en escena una nueva producción de la ópera Werther de Jules Massenet y nos da mucha alegría anunciar el retorno de un grande de la ópera: el maestro Ramón Vargas va a estar a cargo de el rol protagónico acompañado por dos elencos estelares”, adelanta Marcelo Lombardero.

PRIMERA CONFERENCIA CNO 2026

Durante la conferencia para hablar de la Temporada 2026 también participan la subdirectora general del Instituto de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Haydeé Boetto Bárcena, y la subdirectora artística de la CNO, Lilia Maldonado.

“La compañía Nacional de Ópera cerró 2025 como una de sus temporadas más sólidas y diversas de los últimos años, con resultados artísticos y de alcance de público y de proyección claramente identificables”, declara la subdirectora general del INBAL, Haydeé Boetto Bárcena.

A modo de empezar las actividades de este año con un recuento del año pasado, la funcionaria apunta que a lo largo del 2025 “participaron más de 200 artistas de diversas latitudes entre solistas, directores, directoras, creativos, actores, bailarines”.

Asimismo, “muchas de las producciones registraron localidades agotadas” y hubo “estrenos relevantes, recuperación del patrimonio musical mexicano, colaboraciones internacionales y una apuesta decidida por la innovación escénica en diálogo con ejes institucionales como la memoria, la perspectiva de género y la vinculación internacional”, enumera.

También recuerda que las actividades de la CNO abarcan presentaciones de ópera, conciertos sinfónico-corales y proyectos formativos.

Esta temporada “propone un diálogo permanente entre tradición y contemporaneidad, abordando temas esenciales de la condición humana, el poder, la violencia la identidad, la memoria y el deseo a través de lenguajes escénicos actuales”, participa.

Por otra parte, respecto de cuánto es el presupuesto con el que cuenta este año, el director artístico de la CNO responde que el presupuesto de la compañía “es igual al del año pasado y voy a contestar lo mismo que contesté el año pasado cuando me hicieron la misma pregunta: es el presupuesto que tenemos y es el suficiente para hacer esta temporada”.

Dice que el “presupuesto total general (de este año) yo no se lo puedo decir hoy porque es un presupuesto por decirlo de alguna manera parcial… todavía no se asigna exactamente; como pre-supuesto es una suposición sobre lo que estamos trabajando”.

El año pasado el monto fue de 38 MDP según informa con reticencia y añade que “son números totales. Implica la producción, la contratación de artistas, la operación de la compañía”.

PRÓXIMAMENTE

Entre las propuestas más próximas que la CNO ofrecerá en los siguientes meses destaca el estreno en México de Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny, de Kurt Weill y Bertolt Brecht, con la que dará inicio la temporada operística, en marzo.

En abril, en el marco del 150 aniversario del natalicio de Manuel de Falla, se presentará el programa doble El amor brujo / La vida breve, una colaboración artística entre la Compañía Nacional de Ópera y la Compañía Nacional de Danza.

Por otro lado, la temporada de conciertos inicia en febrero con Cuatro interludios marinos y Passacaglia de Peter Grimes, de Benjamin Britten; la Obertura Leonora núm. 3 y la Fantasía coral en do menor, op. 80, de Ludwig van Beethoven; a cargo del Coro y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la dirección concertadora de Ludwig Carrasco y la dirección del Coro de Luis Manuel Sánchez.

“Es propicio comenzar este año con Britten y Beethoven, pensando en el aniversario del nacimiento de Benjamin Britten (...) y la fantasía coral de Beethoven, una obra para esta época: habla de fraternidad, de comunión humana, de paz, de libertad en estos tiempos en donde esto parece que está un poco atacado en el mundo”, considera el director artístico de la CNO.

El mismo mes se presentará una gala dedicada a la canción popular mexicana, con el tenor Arturo Chacón Cruz y la dirección concertadora de Abdiel Vázquez.

“Nos parece importante rendirle este tributo a la canción popular mexicana porque entendemos que la canción popular mexicana le ha dado mucho al género operístico. Muchos cantantes que hoy son célebres artistas, han iniciado sus carreras en la canción popular mexicana”, agrega Marcelo Lombardero.