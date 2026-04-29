La mexicana Tania Candiani entrelaza ciencia y arte en su exposición en España

Muestra. l IVAM presenta la exposición ’Tania Candiani. Radix’ de la artista interdisciplinar mexicana. En la imagen Candiani durante la presentación de la exposición. (efe)

La artista mexicana Tania Candiani entrelaza lo científico y lo especulativo en la exposición que presentó este miércoles en el IVAM de València (España) y que se podrá ver en este prestigioso museo de arte contemporáneo hasta el 6 de septiembre.Bajo el título ‘Tania Candiani. Radix’, la mexicana transforma el espacio expositivo en un ecosistema híbrido de plantas vivas, para reflexionar sobre las fuerzas invisibles que sostienen la vida.

La pieza central del proyecto es una instalación inmersiva concebida como un ecosistema donde conviven plantas vivas, organismos suspendidos y unas esculturas de vidrio soplado en colores vibrantes que emergen del suelo entre la densa vegetación.“Los humanos nos preguntamos cómo son las cosas que no somos capaces de ver a simple vista.

¿Qué pasaría si pudiéramos tener el mismo rango de escucha de un murciélago? ¿O si pudiéramos ver como los gatos con esa capacidad de adaptación de su córnea? De las posibilidades de lo que es ficticio, pero que tal vez se puede hacer, es donde sucede Radix", comentó la artista.Los visitantes encontrarán una sala oscura, ocupada por una gran planta imaginada, inspirada en el corte transversal de una estructura vegetal que la artista encontró en un libro del Jardín Botánico de València.

“Cuando los ojos se adaptan a la oscuridad empiezan a ver lo que era invisible, es como la metáfora de las raíces que han estado ahí antes que los humanos y seguirán estando cuando nos hayamos exterminado como raza”, apuntó Candiani.La instalación se divide en varias estaciones que guían al visitante por este ‘organismo’ artístico.

El recorrido se inicia con una antesala de archivo que combina láminas históricas de la Universitat de València con ilustraciones especulativas de la propia artista, “donde explora los límites entre lo científico y los saberes tradicionales, los saberes indígenas, entre las diferentes formas de conocimiento”, según añadió la directora del IVAM y comisaria de la exposición, Blanca de la Torre.

En el centro de la sala hay un raizotrón, un dispositivo que permite observar el crecimiento real de las raíces, y la muestra integra, además, dos proyecciones audiovisuales y una composición sonora que envuelve el espacio.