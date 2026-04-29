Jo Strømgren Kompani regresa a México con sus coreografía “A Dance Tribute to the Art of Football”

Futbol Las presentaciones se llevarán a cabo el martes 19 y miércoles 20 de mayo a las 20 h en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. (INBAL)

La Coordinación Nacional de Danza (CoND) presenta A Dance Tribute to the Art of Football, propuesta con la que regresa a México la compañía noruega Jo Strømgren Kompani.

La reconocida agrupación ofrecerá dos únicas funciones en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque (CCB) los días martes 19 y miércoles 20 de mayo de 2026, a las 20 h.

En conferencia de prensa, en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del CCB, Haydeé Boetto Bárcena, subdirectora general del INBAL, agradeció la colaboración de la Embajada de Noruega para traer a México la puesta: “Reconocemos que el intercambio y la colaboración con otros pueblos y culturas es fundamental, por eso las relaciones internacionales y el trabajo con diversas embajadas y representaciones de otros países es para nosotros una herramienta estratégica para el diálogo, la cooperación y el entendimiento entre los pueblos”.

Dicho trabajo conjunto, agregó, “es una estrategía central para fortalecer el ecosistema dancístico y las artes nacionales, así como fomentar el diálogo entre las culturas. La vinculación con instituciones, compañías y centros de formación de otros países permite a las y los creadores mexicanos confrontar ideas, enriquecer sus lenguajes y fortalecer su trabajo”.

Boetto resaltó: “El arte es un vehículo maravilloso de comunicación, de construcción y no de destrucción, al igual que el deporte. Así que qué felicidad que podamos conjuntar ambas cosas”.

Un puente entre la cancha y el escenario, entre México y Noruega

Estrenada en 1997, A Dance Tribute to the Art of Football se consolidó como una propuesta pionera al romper las fronteras entre el deporte más popular del mundo y la danza contemporánea.

A través del teatro físico, el humor absurdo y una estética original, la agrupación transforma la pasión del estadio en un lenguaje coreográfico de alto impacto, al elevar los movimientos cotidianos del balompié a una experiencia estética universal.

El coordinador nacional de Danza, Alonso Alarcón Múgica, aseguró que el carácter humorístico de la obra es uno elementos más relevantes de la compañía, sin embargo, también resaltó la forma en la que la pieza aborda el tema de las masculinidades “desde la vulnerabilidad, el compañerismo, el juego y el fútbol, creo que es una producción que toca temas muy importantes para México”.

En ese sentido, el jefe de misión adjunto de la Embajada de Noruega, Daniel Jiménez, señaló que lo que distingue a la pieza “es la manera en que combina una observación muy aguda del deporte y los cuerpos de los futbolistas en la cancha, mezclado con gran sentido del humor y un toque de absurdo; quizá en eso radica su popularidad, pues es fácil acercarse a la danza a través del humor y eso ayuda a la creación de nuevos públicos”.

Además, expresó que para la comunidad noruega es muy simbólica la presentación de la pieza en México durante el año mundialista, pues por una parte en 2026 se cumplen 120 años de relaciones diplomáticas entre ambos países y también es el año que marca el regreso de su selección nacional de fútbol a un Mundial después de 28 años de ausencia.

Funciones y accesos

Las presentaciones se llevarán a cabo el martes 19 y miércoles 20 de mayo a las 20 h en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque.