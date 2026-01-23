Localizan una ráfaga rápida de radio (FRB) que emite energía a mil 500 millones de años luz

Ráfaga Impresión artística de una ráfaga rápida de radio (FRB) emitida desde un objeto distante. (Daniëlle Futselaar/ASTRON).)

Un equipo internacional de astrónomos ha logrado localizar con una increíble precisión una ráfaga rápida de radio repetitiva (FRB) y ha confirmado que surge del centro de una galaxia remota, a 1.500 millones de años luz de la Tierra.

Se trata, además, del cuarto de estos objetos asociados a un objeto que brilla constantemente y que podría ser una supernova.

El hallazgo, realizado por un equipo de científicos liderado por Países bajos, se llevó a cabo con la Red Europea de VLBI (EVN), un conjunto de radiotelescopios distribuidos por Europa, Asia y Sudáfrica, entre los que se encuentra la antena de Yebes en Guadalajara (España), que al operar juntos logran una resolución que permitiría leer un periódico a 40 kilómetros de distancia.

Aunque solo duran unas milésimas de segundo, los FRB son potentes ondas de radio que provienen de galaxias situadas a millones de años luz y que liberan ingentes cantidades de energía, tanta como la que emite el Sol en un año.

Desde que fueron descubiertos hace casi dos décadas, los astrónomos han detectado miles de FRB, pero su origen sigue siendo un misterio, principalmente porque es imposible saber cuándo y de dónde van a salir y porque la mayoría de ellos solo se observan una vez.

Sin embargo, existe una pequeña proporción que se repite, lo que permite a los astrónomos analizarlos con mayor detalle.

En este estudio, cuyos resultados se han publicado en la revista científica The Astrophysical Journal Letters, el equipo estudió el FRB 20190417A, una ráfaga que se repite y que fue descubierta en 2019 por la Colaboración CHIME/FRB en Canadá.

Esta ráfaga, que surge de una galaxia situada a 1.500 millones de años luz, es para los astrónomos una de las más fascinantes descubiertas recientemente por sus inusuales propiedades y su entorno extremadamente complejo y denso.

“Gracias a las imágenes tomadas con el EVN, pudimos localizar FRB 20190417A con precisión de milisegundos de arco y comparar directamente su posición con la de un objeto que emite en ondas de radio constantemente”, dice Alexandra Moroianu, autora principal del estudio e investigadora de doctorado en la Universidad de Ámsterdam y el Joint Institute for VLBI ERIC (JIVE).

“Encontramos que las ráfagas provenían efectivamente de este objeto distante y confirmamos que están físicamente conectados”, destaca la investigadora.

Para el equipo, la hipótesis más probable es que la fuente de estos FRB sea un magnetar, un tipo de estrella muy densa hecha de neutrones y con campos magnéticos extremos capaces de emitir potentes estallidos de energía.

Lo que no está tan claro es qué tipo de objeto es está alrededor del magnetar y brilla continuamente. Los autores creen que lo más probable es que se trate de los restos de la supernova que dio origen al magnetar.

“Este objeto distante, que está en la misma posición de donde vienen los estallidos FRB, es un objeto que produce luz constantemente, que es extremadamente compacto en términos astronómicos y que tiene un tamaño de menos de 80 años luz, comparable al de los restos de una supernova”, explica a EFE el científico español Benito Marcote, investigador en JIVE y ASTRON (Países Bajos) y coautor de este trabajo.

El cuarto sistema

Con FRB 20190417A, ya son cuatro los sistemas bien establecidos en los que una FRB repetitiva está directamente asociada con un objeto persistente de radio (otros dos también fueron confirmadas por este equipo de científicos).

“Todas parecen tener unas propiedades parecidas, por lo que teniendo cuatro quiere decir que ahora ya podemos estar más seguros de que hay un grupo de FRBs parecidos y probablemente son los FRB más extremos”, subraya Marcote a EFE.

Además, “gracias a estas observaciones, reforzamos la idea de que estos eventos son producidos por magnetares, con unas edades muy jóvenes en términos astronómicos: menos de mil años”, apunta el científico español.

Para los autores, localizar con precisión la ráfaga FRB 20190417A y confirmar su asociación con una fuente compacta y constante de ondas de radio, demuestra la importancia de tomar imágenes de alta resolución del cielo.

A medida que se localicen más FRBs, los astrónomos esperan determinar si estos objetos de radio persistentes son una fase de corta duración común a muchas FRB o, en cambio, la característica definitoria de una subpoblación distinta. E