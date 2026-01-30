Oferta cultural de la UNAM del 2 al 8 de febrero

Artes visuales
Los Grupos y otras revueltas artísticas
Redes y colectividades en México, 1976-1985
Expo que aborda una nueva visión en torno a la actividad que realizaron los colectivos artísticos durante los años 70 y principios de los 80, época marcada por la Guerra Sucia y las dictaduras en Latinoamérica. ¿Cómo se formaron, en qué eventos participaron, cuál fue su aportación en un contexto altamente politizado?
7 de febrero al 30 de agosto
Martes, miércoles y viernes | 10 am-6 pm;
jueves | 10 am-8 pm; sábados | 11 am-8 pm;
domingos | 11 am-6 pm
Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC)
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
muac.unam.mx
$60 (consulte descuentos)
ENTRADA LIBRE a cualquier estudiante
Música
Festival Internacional de Piano
Sophia Liu
La pianista canadiense nacida en Shanghái ofrecerá un concierto magistral en el que realizará un periplo por Rusia, Estados Unidos, Austria y Polonia, en el que interpretará una selección del repertorio pianístico del siglo XIX con obras de Chaikovski, Schubert, Amy Beach, Chopin y Mozart. Con tan sólo 17 años, de ese tamaño es el talento de esta mujer prodigio de la música clásica.
Jueves 5 | 8 pm
Sala Carlos Chávez
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
musica.unam.mx
$100*
Festival Internacional de Piano
Fernando García Torres
La Sonata para piano núm. 11 en la mayor, KV. 331 de Wolfgang Amadeus Mozart; la Sonata para piano Op. 1 de Alban Berg, y los 24 preludios, Op. 28 de Frédéric Chopin, son las piezas elegidas por Fernando García Torres para el concierto que ofrecerá dentro del marco del Festival de Piano.
Sábado 7 | 6 pm
Sala Carlos Chávez
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
musica.unam.mx
$100*
Festival Internacional de Piano
OFUNAM 90 aniversario
Sophia Liu
La participación de Sophia Liu en este festival no puede estar completa si no se hace acompañar de la OFUNAM y su director titular Sylvain Gasançon. La pieza Popol Vuh, de Eugenio Toussaint, el Concierto para piano núm. 1 de Chaikovski y la Sinfonía núm. 2 de Sibelius, conforman el programa que interpretarán para sellar así su participación en el VIII Festival de Piano. Como es previsible, se anticipa un rotundo sold out de este recital.
Sábado 7 | 8 pm; domingo 8 | 12 pm
Sala Nezahualcóyotl
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
musica.unam.mx
Primer piso: $240*; orquesta y coro: $160*; segundo piso: $100*
Danza
Epicentro
Segundo Encuentro de Universidades y Escuelas Profesionales de Danza Contemporánea
Las y los amantes de la danza contemporánea deben contemplar a este evento como un must. Se trata de la segunda edición de este encuentro que aspira a consolidarse como un espacio de diálogo y reflexión entre universidades y escuelas profesionales de danza contemporánea de México y del extranjero. Clases, talleres, conversatorios, presentaciones escénicas, procesos coreográficos y más.
Viernes 6 | 8 pm; sábado 7 | 7 pm; domingo 8 | 6 pm
Sala Miguel Covarrubias
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
danza.unam.mx
ENTRADA LIBRE
Cupo limitado
Cine
Estreno UNAM
Accidentalmente expatriado
Dir. Alan Barr | México, 2025 | 95 min
Un brillante joven latino dreamer de Texas es deportado a México, país en el que nacieron sus padres y él mismo, pero del que no recuerda nada pues su migración a Estados Unidos tuvo lugar cuando él era un bebé. En un ambiente desconocido, en ocasiones hostil, tendrá que iniciar una nueva vida.
5 al 8 de febrero
Sala José Revueltas
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
9 al 13 de febreroCinematógrafo del Chopo
Dr. Enrique González Martínez 10, Santa María la Ribera
filmoteca.unam.mx
$60*