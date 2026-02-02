Legados Para las Batallas Invisibles: una reflexión sobre la maternidad y la comunidad

. .

La Casa de Cultura Juan Rulfo abrirá sus puertas hoy 3 de febrero de 2026, para inaugurar la exposición Legados Para las Batallas Invisibles de la artista visual mexicana Andrea Peña Ollinteotl.

La muestra reúne 26 obras plásticas —entre pinturas, talares y esculturas— elaboradas con materiales naturales, y constituye una invitación a reflexionar sobre la maternidad contemporánea, la memoria ancestral y la necesidad de reconstruir los vínculos comunitarios.

Andrea Peña, creadora de proyectos como Polígono Galería de Arte, La Tallerera en San Pancho Nayarit y Ollin Nature for Art, ha dedicado su trayectoria a la preservación de técnicas tradicionales y al uso de pigmentos orgánicos. Su obra conecta con la naturaleza y reivindica la maternidad como práctica de sabiduría compartida.

La exposición estará abierta del 3 al 13 de febrero, en un horario de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., con inauguración especial el 3 de febrero de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. en la sede de la Casa de Cultura Juan Rulfo (Campana 59, Col. Insurgentes Mixcoac, Benito Juárez, Ciudad de México).