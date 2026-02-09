Libro aborda cómo el latín fue “la lengua del altar, la cátedra universitaria y la comunicación internacional”

Latin El volumen.

Pablo Toribio, investigador del CSIC, y Cristina Tur, profesora en la Universidad de Salamanca, han publicado ‘El latín en Europa’ (CSIC-Catarata), en el que abordan cómo el latín fue “la lengua del altar, la cátedra universitaria y la comunicación internacional”.

En la obra, explican la particular relación de los europeos con el latín e invitan a conocer su historia y relevancia cultural. ‘El latín en Europa’ habla de una lengua de origen indoeuropeo que, gracias al Imperio romano y a su expansión territorial, tuvo una amplísima presencia e influencia.

“Dentro del entramado plurilingüe que siempre ha caracterizado a Europa, el latín se ha distinguido por su prolongada presencia como lengua de prestigio y lengua del altar, estrechamente asociada a la religión cristiana; también como lengua de la cátedra universitaria para la transmisión y generación de conocimientos y para la comunicación internacional”, apuntan los autores.

En poco más de cien páginas, los expertos ofrecen un recorrido de más de dos mil años por la producción latina durante la Antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna.

También se hacen eco de la simbología del latín en el imaginario colectivo contemporáneo y señalan los horizontes de investigación que se abren ante el inmenso patrimonio de textos escritos en lengua latina, la mayoría pendientes de ordenar, documentar y traducir.

En palabras de los filólogos, “lo más destacable del prolongado uso del latín en Europa es el establecimiento de un espacio común para la discusión intelectual en regiones muy amplias del continente, que propició el desarrollo, al menos parcialmente, de una identidad compartida”.

Pablo Toribio es doctor en Filología Latina por la Universidad de Sevilla (2011), es científico titular del CSIC en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo. Su investigación aborda la producción textual latina relativa a la historia intelectual de Europa entre la Reforma y la Ilustración.

Cristina Tur es doctora en Estudios del Mundo Antiguo por la Universidad Complutense de Madrid (2019), es profesora en la Universidad de Salamanca, donde desarrolla estudios lingüísticos sobre el latín dentro del grupo de investigación “Cultura y civilización latina en sus textos: de la Antigüedad Tardía al Renacimiento” (CYCLAT).