La mexicana Elma Correa gana el Premio Biblioteca Breve con ‘Donde termina el verano’

Premio. La escritora mexicana Elma Correa ha ganado este viernes el Premio Biblioteca Breve 2026. (Enric Fontcuberta/EFE)

La escritora mexicana Elma Correa ganó este viernes en Barcelona el Premio Biblioteca Breve 2026, dotado con 30 mil euros, por ‘Donde termina el verano’, una novela sobre la amistad femenina, el fin de la inocencia y la violencia estructural que transcurre en Mexicali, una de las últimas ciudades mexicanas antes de la frontera con Estados Unidos.

El jurado, integrado por Sergio Bang, Laura Barrachina, Adolfo García Ortega, Santiago Roncagliolo y la editora de Seix Barral Elena Ramírez, reconoció de manera unánime la obra de Correa.

Todos ellos destacaron que está “narrada con una técnica asombrosa y la dosis justa de suspense y emoción para mantener en vilo al lector”.

Asimismo, subrayaron que ‘Donde termina el verano’ pone en el centro de la trama “cómo la lealtad está por encima de la ley en una comunidad sin piedad hacia los más débiles”.

Elma Correa, que no quiso desvelar su edad, aunque sí indicó que creció en un barrio de Mexicali en los años noventa, armó un relato protagonizado por Elisa y Aimé, dos niñas inseparables que residen junto a la frontera con Estados Unidos y que vivirán un verano que las marcará para siempre.

Todos los miembros del jurado resaltaron de la autora que ha pergeñado una novela “extraordinaria”, “luminosa”, “fascinante”, que pone el foco en un territorio de periferia como “no se ha hecho antes”, y vaticinaron que tiene una “gran proyección” y que va a “calar hondo” en los próximos años.

Libros que cambiaron una vida

Muy emocionada, bromeando con que llegó de México con su hijo a Barcelona y trajeron el vendaval que azota a España, la escritora agradeció al jurado su elección y aseveró que siendo mujer y no blanca, “estadísticamente”, no se suponía que ella estuviera hoy allí.

“Pero sí lo estoy, perdón, pero me vence la emoción, es gracias a mi madre, que es una santa. Mami, te amo”, proclamó.

“Ella me mostró que había un camino, que yo podía crear realidades distintas, mundos diferentes al nuestro cuando me puso libros enfrente y eso me cambió la vida”, relató Correa.

En cuanto a lo que cuenta en su libro, que llegará a las librerías el próximo 11 de marzo, la escritora avanzó que ahonda en la amistad de dos mujeres en un lugar periférico, considerando que las personas están “permeadas por los espacios, las geografías y los territorios, que determinan cómo somos y cómo nos enfrentamos al mundo”.

“No hago autoficción -aclaró-, nada de lo que escribo es mi vida, todo es ficción, todo es mentira, pero claro que hay mucho de mis amigas, de lo que yo veo, de la vida ajena, porque mi trabajo como escritora es escuchar mucho”, explicó.

Relaciones de mucha solidaridad

En cuanto al hecho de conocer muy bien esa zona fronteriza de México con Estados Unidos, Correa precisó que todas las relaciones que allí se forjan, especialmente entre las mujeres, tienen mucho de solidaridad, porque “en entornos tan hostiles, donde todos han sido tratados como ciudadanos de segunda clase, debemos mantenernos unidas si queremos sobrevivir”.

Es la quinta persona mexicana de la historia en obtener el Biblioteca Breve y la segunda mujer, después de “Santa Elenita Poniatowska”, y no dejó pasar que sus amigas son una “luz” para ella, la “sostienen” y la “ayudan a continuar en un mundo que parece que nos odia casi siempre”.

Preguntada por el actual momento de Estados Unidos en relación a la emigración, Correa recordó que en la Baja California “todas las ciudades son multiculturales, fundadas por migrantes”, y destacó que Mexicali lo fue por migrantes chinos.

Por ello, “lo que está sucediendo ahora es una cosa tremenda, dolorosísima. Que un país como Estados Unidos, fundado por migrantes, ahora los persigan es algo superabsurdo” y abundó en que en su novela aparecen “muchas personas distintas, muchos migrantes diferentes, de Sinaloa, de Jalisco...”.

No obstante, la escritora subrayó que no ha escrito una novela política, porque no aborda la situación desde la cuestión institucional, pero “los términos humanos sí están allí”.

A la 68 edición del premio, que debía celebrarse el jueves y fue cancelado por la alerta meteorológica que afecta a gran parte de España y en especial a la región de Cataluña, donde se encuentra Barcelona, concurrió la cifra récord de 1.218 manuscritos originales.

La mitad de ellos procedía de España y una “parte muy significativa” de Latinoamérica.