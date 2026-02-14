Conmemoran primer aniversario de reapertura del cine “Víctor Manuel Mendoza”

primer aniversario de reapertura del cine “Víctor Manuel Mendoza”

Autoridades locales de la Magdalena Contreras conmemoraron este sábado el primer aniversario de la reapertura del cine “Víctor Manuel Mendoza” con la presentación de la película “Frankenstein”.

De acuerdo con las cifras compartidas por el gobierno local, se han registrado más de 20 mil asistentes en su primer año de operación.

Durante el acto, el alcalde José Fernando Mercado Guaida afirmó que la finalidad de la política cultural es que los espacios públicos mantengan una actividad constante y participación ciudadana.

“Lo que hay detrás de la política pública de construir, de adaptar y de mejorar los espacios es que esos espacios tengan vida”, declaró Fernando Mercado.

El recinto ha albergado 10 talleres artísticos gratuitos para las niñas y niños, así como funciones de cine, presentaciones teatrales, actividades escolares, charlas con padres de familia, reuniones comunitarias y eventos organizados por instituciones educativas y civiles.

Además, el cine ha establecido una colaboración con la UNAM, a través de la Filmoteca, así como con Procine, lo que ha permitido ampliar su programación cultural. Igualmente, se han presentado cinco obras de teatro gratuitas para la comunidad.

Por último, las autoridades informaron que en el transcurso del 2026, el recinto contará con una cartelera permanente de teatro y espectáculos, con el objetivo de fortalecer el acceso a la cultura.