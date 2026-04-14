La galería de arte Picci Fine Arts anuncia la inauguración de “Código Propio II”

Edurne Esponda

El jueves 15 de abril del 2026 se va a inaugurar la más reciente muestra individual de la destacada artista plástica y diseñadora mexicana Edurne Esponda “Código Propio II”, en la galería de arte Picci Fine Arts.

La exposición le ofrecerá al espectador a un viaje sensorial por medio de la abstracción pictórica y la memoria culinaria de México.

Después de un largo recorrido de exploración multidisciplinaria que dio inicio en el diseño de modas y textiles, en el que Edurne Esponda creó su propia línea de ropa y además coordinó colecciones e interiorismo para Oscar de la Renta en Nueva York a lo largo de ocho años.

Desde el 2002 se dedica al arte abstracto y ha exhibido su obra en recintos fundamentales como el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez y el Museo de los Pintores Oaxaqueños.

Asimismo representó a México durante el Año Dual México/Inglaterra en 2015, exponiendo en cinco capitales británicas. Su presencia en ferias como Zona MACO y Miami Art Fair, junto con el respaldo de galerías como Casa Lamm (CDMX), Susan Calloway (Washington DC) y Vetusart (España), consolidan su posición en el panorama artístico contemporáneo.

Su trabajo ha alcanzado una madurez cálida y sensorial y con esta nueva exposición, la artista abandona los formalismos para ceder paso a la intuición, materializando simbólicamente los códigos de la gastronomía contemporánea en el lienzo.

Esta exposición invita al espectador a experimentar cómo el diseño, el arte y la memoria universal se entrelazan en texturas y colores que evocan el sabor y la identidad cultural.

En “Código Propio II”, Esponda recrea la memoria visual del arte culinario de México, con elementos fuertemente influenciados por su herencia mestiza: nacida en Oaxaca, de padre mexicano y madre vasca.

Las obras que forman parte de esta serie construyen una iconografía abstracta a partir de los colores vibrantes de alimentos tradicionales: el amarillito y coloradito de los moles oaxaqueños, el tono profundo del cacao procesado, el azul inconfundible del agave tequilero y los fascinantes rojos de las nieves de fresa y zarzamora.

Detalles de la Inauguración:

• Título de la muestra: “CÓDIGO PROPIO II”

• Artista: Edurne Esponda

• Fecha y Hora: Jueves 16 de abril de 2026 a las 7:00 p.m.

• Sede: Picci Fine Arts

• Dirección: Alpes 700 A, Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Ciudad de México.