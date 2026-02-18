Muere el pintor y escultor Roger von Gunten, integrante de la Generación de la Ruptura

Luto El pintor y escultor Roger von Gunten.

El pintor y escultor Roger von Gunten (1933–2026), integrante de la Generación de La Ruptura, murió en la madrugada de hoy en su casa de Tepoztlán, Morelos, a los 92 años de edad.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) confirmó el deceso del artista y recordó que en 2014, se le entregó la Medalla Bellas Artes, máximo galardón que otorga en la rama de artes.

Además, el INBAL expresó sus condolencias, dirigiendo un mensaje de solidaridad a su familia, amistades y a la comunidad artística que hoy despide a uno de sus maestros.

Nacido en Zúrich, Suiza, en 1933, el artista llegó a México en 1957, tiempo en el que la experimentación y las vanguardias tenían gran influencia en México.

Con el grupo de la Generación de la Ruptura, conformado por Vicente Rojo, Manuel Felguérez y Lilia Carrillo, José Luis Cuevas, Alberto Gironella, Vlady y Beatriz Zamora, entre muchos otros, ofreció una nueva propuesta estética alejada del muralismo y la Escuela de Pintura Mexicana.

Dentro de este movimiento, la propuesta de von Gunten destacó por su uso vibrante del color y una atmósfera que la crítica a menudo ha calificado de “festiva” y “musical”.

Al respecto, e INBAL destacó la importancia de su producción en la formación de diversas generaciones de artistas visuales en México. “Su huella permanece resguardada en los acervos más importantes del país”.

Además de su labor pictórica y gráfica, von Gunten expandió su creatividad hacia las artes escénicas. Su trabajo como escenógrafo para teatro y ópera le permitió explorar la tridimensionalidad y el espacio, ampliando su presencia en el ámbito artístico nacional más allá de las galerías y museos.

En sus redes sociales, CulturaUNAM escribió: “Roger von Gunten ( 1933–2026), pintor y grabador que encontró en México no solo un hogar, sino un lenguaje, llegó en los años cincuenta y decidió quedarse.

Explicó que el artista suizo fue seducido por la luz, la naturaleza y la vitalidad cultural del país, construyó aquí una obra donde el color se volvió expresión propia: vibrante, íntima, profundamente libre. Por lo que sus ”sus paisajes habitados por mujeres, animales y vegetación exuberante forman parte de nuestra memoria visual”.