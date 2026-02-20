Agnda cultural de la UNAM del 23 de febrero al 1 de marzo

UNAM Los festejos por el 90 aniversario de la OFUNAM ofrece recital de música tradicional mexicana con tres agrupaciones: Los Descarados, Caña Dulce y Caña Brava, y Celso Duarte.

Artes visuales

Néstor Jiménez. Uno entre millones

El hombre lego, común para ser precisos, se ha visto desplazado por los avances tecnológicos que hoy en día sustituyen a la mano de obra mediante el uso de aplicaciones. Néstor Jiménez se planteó este dilema para realizar esta exposición para la cual realizó seis obras exprofeso en distintos formatos, tales como pintura de caballete, collage, escultura en cerámica, escultura cinética y pintura mural. El concepto (uno entre millones) alude a esa soledad, a la pérdida de la masculinidad en un sentido quizá patriarcal, y a la resiliencia a la que hay acudir para sobrevivir en el mundo actual.

Hasta el 3 de julio

Martes, miércoles y viernes | 10 am-6 pm;

jueves | 10 am-8 pm; sábados | 11 am-8 pm;

domingos | 11 am-6 pm

Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC)

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

muac.unam.mx

$60 (consulte descuentos)

ENTRADA LIBRE a cualquier estudiante

Música

Recital de arpa

Baltazar Juárez

El arpista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional de México se presenta en este concierto en el que llevará a cabo un periplo por distintos periodos musicales. Iniciará con la Sonata para arpa de Germaine Tailleferre, pieza que reúne géneros tales como el jazz y la corriente impresionista francesa. Juárez continuará con tres piezas de su autoría: The Morning (Dream), Noon y That Afternoon, así como Viejo Zortzico de Jesús Guridi; Torre Bermeja, de Isaac Albéniz; Ansiedad, del compositor venezolano José Enrique Sarabia y, finalmente, Claro de luna de Claude Debussy, parte de la Suite bergamasque (1905), y Légende para arpa sola de Henriette Renié.

Sábado 28 de febrero | 6 pm

Sala Carlos Chávez

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

$100*

OFUNAM 90 años

Música tradicional mexicana

Continúan los festejos por el 90 aniversario de la OFUNAM que en esta ocasión ofrecerá un recital de música tradicional mexicana, para lo cual se han convocado a tres agrupaciones: Los Descarados, Caña Dulce y Caña Brava, y Celso Duarte, en lo que pretende ser un diálogo entre la música popular y la sinfónica. Sones huastecos, jarochos y oaxaqueños, así como canciones del dominio público con arreglos orquestales, representan el menú de este concierto “diferente” de la orquesta universitaria.

Sábado 28 de febrero | 8 pm; domingo 1 de marzo | 12 pm

Sala Nezahualcóyotl

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

Primer piso: $240*; orquesta y coro: $160*; segundo piso: $100*

Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata (OJUEM)

El cuarto concierto de la Primera temporada 2026 de la OJUEM presentará un programa bastante ecléctico en vísperas de la llegada de la primavera: Breathing Music, de la compositora mexicana María Granillo; la Obertura-fantasía Romeo y Julieta de Piotr Ilich Chaikovski, y las Danzas sinfónicas, Op. 45, de Serguéi Rajmáninov. La directora huésped, Roit Feldenkreis, estará al frente de la palestra.

Domingo 1 de marzo | 6 pm

Sala Nezahualcóyotl

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

$50*

Danza

CalicheMónica Castellanos Barba, direcciónCompañía Anzar Danza

Inspirada en conceptos que abrevan en el delirio y la locura, esta obra se nutre musicalmente de sones y música Cardenche originaria de los estados de Coahuila y Durango. La puesta en escena reúne historias locales que, sin embargo, mucho tienen de universal. En medio de todo ello resaltan tanto cuerpos hechos de costras de tierra, como cuerpos desquebrajados. Piedras y cenizas en movimiento que recuerdan que, incluso en el desierto, la vida es posible.

Viernes 27 | 8 pm, y sábado 28 de febrero | 7 pm; domingo 1 de marzo | 6 pm

Sala Miguel Covarrubias

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

danza.unam.mx

$100*

Teatro

El zoológico de cristal

De Tennessee Williams

David Olguín, adaptación y dirección

Compañías Teatro El Milagro y Compagnie Comala

Una cosa es el mundo que se quiere ver y otra la realidad. Y en los ojos equivocados la diferencia entre uno y otra puede llegar a ser abismal. Los desvaríos de Amanda Wingfield pasarán factura a toda su familia, especialmente a su hijo Tom en este clásico de Tenessee Williams cuya puesta en escena es orquestada por Teatro El Milagro y Compagnie Comala, y adaptada y dirigida por David Olguín. Tragicómica y plena de melancolía, la trama de pronto parece aludir al México en el que vivimos hoy.

Hasta el 24 de abrilJueves, viernes y sábados | 7 pm; domingos | 6 pm

Teatro Juan Ruiz de AlarcónCentro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

teatrounam.com.mx

$150*

Jueves Puma: $30