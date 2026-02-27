Oferta cultural de UNAM del 2 al 8 de marzo de 2026

Agenda La compositora Tania Rubio. (Gilberto_Ramirez_Lucero/UNAM)

Artes visuales

Penny Goring. El desamor del amor/Unloving Love

A partir de 107 obras de arte (dibujos, pinturas, poemas, collages, videos y objetos textiles) desarrolladas a lo largo de más de tres décadas, Penny Goring confronta e incomoda en tanto ofrece una visión descarnada de emociones y circunstancias límite, tales como el miedo, el duelo, la pérdida, el pánico y la impotencia, todo esto contextualizado en un entorno en el que la misoginia, la discriminación, el control y la precariedad económica actúan como catalizadores. Pese a todo esto, la poesía –cruda si se quiere– se asoma y sacude toda su obra, muy especialmente en la serie “Amelia”, la cual dedicó a su examante quien falleció a causa de una sobredosis de drogas.

Hasta el 7 de junio

Martes a domingo | 11 am-5:30 pm

Colegio de San Ildefonso

Justo Sierra 16, Centro Histórico

sanildefonso.org.mx

$50*

Domingos, ENTRADA LIBRE

Música

8M

Jornadas de Mujeres en la Música

Música contemporánea

A propósito de la conmemoración del Día de la Mujer, durante todo el mes de marzo tendrá lugar el ciclo Jornadas de Mujeres en la Música, el cual oscilará en torno a las obras de compositoras y compositores de los siglos XX y XXI, si bien el énfasis estará dado en creaciones recientes. Este concierto reúne cinco piezas que derivan de la investigación artística que Tania Rubio realizó acerca de los ecosistemas naturales como sistemas dinámicos y complejos, y se sustentan en grabaciones de campo realizadas en la Amazonia, la Patagonia y diversos bosques tropicales.

Sábado 7 | 6 pm

Sala Carlos Chávez

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

$100*

8M

Jornadas de Mujeres en la Música

OFUNAM 90 años

Mujeres solistas de la OFUNAM

La brasileña Ligia Amadio será la directora huésped de la OFUNAM y estará al frente de la palestra en este recital que congrega a las violinistas Ekaterine Martínez, Mariana Valencia, Ana Caridad Villeda, Alma Osorio, Nadejda Khovliaguina y Ewa Turzanska; a la violonchelista Beverly Brown; a la violista Patricia Hernández; a la flautista Alethia Lozano, y a la arpista Janet Paulus. Todas ellas interpretarán el Concierto para violín y violonchelo en si bemol mayor, RV 547, y el Concierto para tres violines en fa mayor, RV 551, de Antonio Vivaldi; el Concierto para arpa y cuerdas, Op. 15 de Eduardo Angulo; el Concertino para flauta y orquesta Op. 107 de Cécile Chaminade; la Sinfonía concertante para violín y viola en re mayor de Carl Stamitz y, finalmente, Aires gitanos de Pablo de Sarasate.

Sábado 7 | 8 pm; domingo 8 | 12 pm

Sala Nezahualcóyotl

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

Primer piso: $240*; orquesta y coro: $160*; segundo piso: $100*

Las orquestas: TangoValeria Vega y Diego Pagaza, dirección y coreografía

Evento que combina música y baile, y que ofrece la oportunidad de disfrutar de las piezas más representativas de la época de oro de este género que nació en los barros más cutres que rodean al Río de la Plata, frontera pluvial entre Argentina y Uruguay, y por derecho propio alcanzó proyección mundial y un sitio privilegiado en el Olimpo de la música. A la tragedia inherente a las líricas del tango se suma la estética de un baile cuyos movimientos también evocan al drama, si bien con una belleza y sensualidad aterrenales.

Domingos 8 y 15 | 12 y 5 pmSala Julián Carrillo,

Radio UNAMAdolfo Prieto 133, Del Valle

radio.unam.mx

$200

Agenda La intervención escénica que tiene lugar en el Museo del Chopo.

Teatro

Goethe. El susurro del diablo

Intervención escénica

Carmen Ramos, idea original, creación y dirección escénica

Intervención escénica que tiene lugar en el Museo del Chopo cuyo edificio, curiosamente, fue traído de Alemania a principios del siglo XX. Se basa en una versión libre del Fausto de Johann Wolfgang von Goethe y en la recreación de Carmen Ramos, espectadoras y espectadores se convierten en participantes de esta puesta en escena en tanto durante su tránsito o visita se ven “obligados” a ser parte activa de la obra al habitar los espacios del recinto. Teatro, arquitectura, movimiento, literatura, todo reunido en una idea que tiene mucho de genial y poco de descabellada.

Miércoles 4, 18 y 25; jueves 5, 12, 19 y 26; viernes 6, 13, 20, 27; y sábado 28 | 8 pm

Museo Universitario del Chopo

Dr. Enrique González Martínez 10, Sta. María la Ribera

chopo.unam.mx

$150

Estudiantes, docentes e INAPAM: $75

Cupo limitado a 24 personas

Mayores de 16 años

Cine

Proyección, sesión de preguntas y respuestas, y presentación acústica It’s All Gonna BreakStephen Chung, dirección

El documental que dirigió Stephen Chung y que se estrenó en 2024, será objeto de una proyección en la Casa del Lago que contará con algunos miembros del combo multitudinario que es Broken Social Scene, la banda canadiense de indie rock que surgiera a finales del siglo pasado. It’s All Gonna Break emocionará hasta la médula a los fans del grupo y a los no fans no les permitirá la indiferencia. Lo más destacable es la presencia que tendrán algunos integrantes del colectivo en esta presentación que cuenta con la colaboración del Festival Ambulante.

Sábado 7 | 6 pm

Foro Alicia UrretaCasa del Lago

Bosque de Chapultepec, Primera Sección

casadellago.unam.mx

ENTRADA LIBRE

Cupo limitado