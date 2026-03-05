Mariana Enriquez y Rosalía: poesía, obsesión y creatividad en una misma conversación

La escritora argentina Mariana Enriquez y la cantautora española Rosalía coincidieron en una conversación impulsada por Spotify que reveló un punto en común entre sus universos creativos: la profunda relación que ambas mantienen con la poesía.

El encuentro tuvo lugar en el bar Los Galgos, donde las artistas respondieron el conocido Cuestionario de Proust. A través de sus preguntas, la charla dejó entrever rasgos de sus personalidades, su proceso creativo y las influencias literarias que atraviesan tanto la escritura de Enriquez como las letras de Rosalía.

Al hablar de los rasgos que la definen, Enriquez mencionó la obsesión, una idea que ha señalado en varias ocasiones como motor de su escritura. La autora de la novela Nuestra parte de noche, así como de los libros Los peligros de fumar en la cama y Las cosas que perdimos en el fuego, ha construido una obra donde lo oscuro, lo íntimo y lo sobrenatural dialogan con una sensibilidad profundamente literaria.

Rosalía, por su parte, compartió que se encuentra en una búsqueda constante de lo espiritual y que le gusta aprender de otras mujeres. Para ella, el ideal de felicidad está ligado a la sencillez, una idea que también se refleja en la manera en que construye sus letras.

La poesía apareció de forma natural durante la conversación. Rosalía mencionó entre sus autores favoritos a Ocean Vuong, Federico García Lorca y Anne Carson. Enriquez coincidió en su admiración por Carson y añadió otros nombres fundamentales para su imaginario literario: Sylvia Plath y Ted Hughes.

El intercambio dejó ver cómo, aunque trabajen en disciplinas distintas, ambas encuentran en la poesía una fuente de inspiración. En el caso de Enriquez, la poesía atraviesa su narrativa y su forma de mirar lo oscuro y lo cotidiano; en el de Rosalía, se filtra en la construcción lírica de sus canciones y en la intensidad emocional de su música.

La conversación también tuvo momentos ligeros. Entre risas, Enriquez confesó que le gustaría ser tenista, aunque admitió que ni siquiera puede hacer un saque. También habló de su relación con lo sobrenatural: nunca ha visto un fantasma, pero cree en quienes aseguran haber tenido esa experiencia, una postura con la que Rosalía coincidió.

Más allá de las anécdotas, el encuentro permitió ver el diálogo entre dos creadoras que, desde la literatura y la música, comparten una sensibilidad poética que atraviesa su obra y su manera de entender el arte.