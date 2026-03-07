Reino Unido llega como invitado de honor a la FIL de Coyoacán con más de 20 actividades culturales

La cultura británica llegará a la capital mexicana con una amplia oferta de actividades durante la Feria Internacional del Libro de Coyoacán (FILCO), donde el Reino Unido participará como país invitado de honor. A lo largo de diez días, el público podrá acercarse a distintas expresiones culturales del país europeo a través de un programa que incluye literatura, música, deportes, gastronomía y dinámicas interactivas.

En entrevista, Vania Guerrero, jefa de Diplomacia Pública de la Embajada Británica en México, explicó que la presencia del Reino Unido en la feria forma parte de una estrategia de diplomacia cultural para fortalecer los lazos entre ambos países.

“Para nosotros la cultura es uno de los pilares fundamentales que une a México y al Reino Unido. Este tipo de espacios nos permite acercar la diplomacia al público en general y mostrar que la relación bilateral también se construye a través del arte, la literatura y las experiencias compartidas”, señaló.

Un programa cultural que va más allá de los libros

La participación británica contará con más de 20 actividades propias, dentro de un programa general de casi 300 eventos organizados por la feria. Aunque la literatura será el eje central, la programación buscará mostrar distintos aspectos de la cultura británica.

Entre las propuestas habrá presentaciones literarias, conciertos, actividades infantiles, charlas y experiencias relacionadas con la cultura popular del Reino Unido.

“Queremos que quienes visiten la feria sientan que recorren un pequeño pedacito del Reino Unido. No solamente vamos a hablar de literatura clásica y contemporánea, también tendremos música, fútbol, gastronomía y otros elementos que forman parte de nuestra cultura”, explicó Guerrero.

La programación incluirá actividades inspiradas en personajes emblemáticos de la literatura británica, como un rally de pistas al estilo del detective Sherlock Holmes, creado por Arthur Conan Doyle. También habrá juegos para niñas y niños inspirados en el misterio y la intriga de las novelas de Agatha Christie.

En el ámbito musical, el público podrá disfrutar desde una banda de gaitas escocesas en la inauguración hasta un concierto de cierre a cargo del grupo The Dukes of Wellington, que interpretará clásicos del pop y el rock británico de distintas generaciones, incluyendo canciones de Queen, The Beatles, Oasis y Blur.

Reconocer la presencia británica en la cultura global

Uno de los objetivos de la participación británica en la feria es que el público identifique la influencia del Reino Unido en obras culturales que ya forman parte del imaginario colectivo.

“Más que conocer, queremos que las personas reconozcan. Muchas veces la gente conoce historias, películas o libros muy famosos, pero no necesariamente sabe que tienen origen británico”, explicó Guerrero.

Entre los ejemplos que mencionó se encuentran obras literarias ampliamente conocidas como Alice’s Adventures in Wonderland de Lewis Carroll, The Chronicles of Narnia de C. S. Lewis, Peter Pan de J. M. Barrie y Wuthering Heights de Emily Brontë.

Asimismo, destacó la presencia histórica de autores británicos que han encontrado inspiración en México. Uno de ellos fue Malcolm Lowry, quien vivió en el país durante varios años y escribió la novela Under the Volcano, ambientada durante la celebración del Día de Muertos.

Otro ejemplo es Frances Erskine Inglis, autora del libro Life in Mexico, una serie de cartas en las que describió su experiencia viviendo en el país durante el siglo XIX.

El fútbol femenil también tendrá espacio

Uno de los eventos destacados será la mesa titulada “El fútbol es nuestro idioma: ellas juegan, ellas lideran”, que abordará el papel de las mujeres en este deporte.

La conversación reunirá a jugadoras del histórico equipo mexicano que participó en el Mundial femenil de 1971 con jóvenes futbolistas de nuevas generaciones, para dialogar sobre los avances y desafíos que enfrenta el fútbol femenino.

Guerrero recordó que ese torneo, realizado en México, marcó un momento histórico para el deporte femenil.

“En 1971 se jugó en México una Copa Mundial femenil que reunió a seis selecciones y logró llenar el Estadio Azteca con más de 110 mil personas, un récord que no se ha superado en torneos femeniles. Fue un momento importante porque abrió camino para muchas mujeres en el deporte”, comentó.

Un pedacito del Reino Unido en Coyoacán

La feria se realizará en espacios públicos del centro de Coyoacán, incluyendo el Jardín Hidalgo, donde se ubica el kiosco y la iglesia de San Juan Bautista.

Durante diez días, los asistentes podrán participar en actividades culturales y encuentros con autores y artistas sin costo alguno.

“Queremos invitar a todas las personas a que nos acompañen. Van a poder conocer un pedacito del Reino Unido sin necesidad de pasaporte, con actividades para todas las edades y generaciones”, concluyó Guerrero.

La Feria Internacional del Libro de Coyoacán se llevará a cabo del 6 al 15 de marzo y contará con la participación de autores, editoriales, instituciones culturales y representantes de distintas regiones de México y del extranjero.