“El arte del canto” presenta su temporada 1 de 2026; inicia en el CCH Vallejo

El tenor Alfonso Navarrte El tenor Alfonso Navarrte (La Crónica de Hoy)

“El arte del canto” alista su temporada 1 de 2026 que está conformada por una serie de conciertos en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM y la cual comenzará el próximo 11 de marzo en el Plantel Vallejo a las 11:00 horas.

Las actividades, señala el tenor y comentarista de los conciertos, Alfonso Navarrete, se enmarcan dentro del programa “Música INBAL en tu Escuela 2026” y “como siempre en estos recitales se ofrece una selección variada de obras mediante arias de ópera de Giacomo Puccini , Camille Saint-Sáens, Giuseppe Verdi; de opereta con piezas de Franz Lehar; de zarzuela con obras de Gímenez, Sorozábal; de la canción fina mexicana con piezas de María Grever, Esparza Oteo y Agustín Lara, además de conjuntos de zarzuela y ópera. En cada concierto, se entrega un programa de mano que contiene la letra original de las piezas musicales y su respectiva traducción al español.

Alfonso Navarrete añade que durante este año en las dos temporadas que se van a realizar se cubrirán los dos turnos: matutino y vespertino. “El canto es parte fundamental en el desarrollo sensible de los seres humanos, por lo cual estos recitales coadyuvan con los esfuerzos que hace la UNAM para ofrecer una educación integral a los jóvenes en los CCHs.

En esta primera temporada, los conciertos serán en el CCH Vallejo el 11 de marzo a las 11:00 horas; en el Plantel Sur el 23 de marzo a las 11:00 horas; en el Plantel Naucalpan el 7 de abril a las 17:00 horas; en el Plantel Azcapotzalco el 20 de abril a las 17: 00 horas y en el Plantel Oriente el 11 de mayo a las 11:00 horas.

Recuerda que el canto es una actividad estética que acompaña al hombre desde sus inicios y lo ayuda a expresar sus sentimientos y sus emociones de mayor profundidad como el amor, la nostalgia, la alegría, el dolor, el miedo etc. Por otro lado, lo que vive en el país, como es la identidad y pertenencia que le da la patria, su familia, amigos y entorno social.

MÁS DE TRES DECADAS

“El arte del canto”, cuenta Alfonso Navarrete, llega a 37 años de forma exitosa y con el cual coadyuvamos con la UNAM para formar integralmente a los jóvenes universitarios. “Gracias al apoyo y respaldo del rector Leonardo Lomelí Vanegas; a la magnífica labor de la Dirección General de Atención a la Comunidad, a cargo Joaquín Narro Lobo y al apoyo incondicional de la directora general del INBAL, la historiadora Alejandra de la Paz Nájera, además del trabajo de la Coordinación Nacional de Música y Ópera a cargo del maestro José María Serralde.

Dos instituciones, añade, que se unen para llevar este mensaje cultural con gran éxito desde 1988, que en aquel entonces eran dirigidas por el rector Jorge Carpizo, y por el director del INBAL, Manuel de la Cera, a través de un convenio interinstitucional ejemplar en México.

Mientras, explica, los conciertos son interpretados en forma brillante por cantantes solistas de Ópera del INBAL de reconocida calidad y trayectoria y son acompañados por los magníficos pianistas especializados: James Demster y Sergio Vázquez. Los comentarios y la coordinación son de Alfonso Navarrete (Premio Crónica 2019).

“Música INBAL en tu escuela 2026”

Programa:

Vals de musetta, Giacomo Puccini

aria para soprano de (1858-1924)

la ópera “La Bohemia”

Mon coeur s’ouvre a tá voix, Camille Saint-Sáens

aria para mezzosoprano (1835-1921)

de la ópera “Sansón y Dalila “

La donna e mobile, Giuseppe Verdi

aria para tenor de (1813-1901)

la opera “Rigoletto”

Ninfa hechicera, Franz Lehar

romanza para soprano (1870-1948)

de la opereta “La viuda alegre”

El zapateado, Gerónimo Giménez

romanza para mezzosoprano (1854-1923)

de la zarzuela “La tempránica”

La romanza de “Leandro”, Pablo Sorozábal

para tenor de la (1897-1986)

zarzuela “La tabernera del puerto”

Así, María Grever

para soprano (1884-1951)

Dime que si Alfonso Esparza Oteo

para barítono (1894-1950)

Granada Agustín Lara

para tenor (1897-1970)

Subir, subir F. Moreno Torroba

para dúo mezzosoprano-tenor (1891-1982)

de la zarzuela “Luisa Fernanda”

Libiamo, Libiamo, Giuseppe Verdi

dúo para soprano y tenor (1813-1901)

de la ópera “La Traviata”

Elenco:

Mtra. Belinda Ramírez soprano

Mtra. Alicia Cascante soprano

Mtra. Ana Caridad Acosta mezzosoprano

Mtra. Ma. Luisa Tamez mezzosoprano

Mtro. Arturo Valencia tenor

Mtro. Luis María Bilbao tenor

Mtro. James Demster pianista

Mtro. Alfonso Navarrete comentarista