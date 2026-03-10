Eugenia Marcos, el Lienzo como denuncia frente a la Venta de Niñas en México

Las autoridades actúan cuando la sociedad muestra su indignación y deja de ser un tabú hablar de la venta de niñas en nuestro país, señala la artista —

Eugenia Marcos Claustro de Sor Juana La venta de niñas para matrimonios forzados es una práctica irregular cometida como usos y costumbres de comunidades indigenas en el país. (eromero)

Mientras estas líneas son leídas es posible que en la Sierra de Guerrero, Oaxaca o Chiapas, estados con mayor pobreza de acuerdo con el INEGI, una niña de no más de 12 ó 13 años es casada; son casos de los que se debe hablar, reveló la artista Eugenia Marcos.

“La única manera de que las autoridades, algún día hagan algo, es cuando la gente muestre su indignación, cuando deje de ser un tabú hablar de la venta de niñas en México”, expresó con hartazgo y dolor.

Por ello, para visibilizar la problemática social de la venta de niñas en algunas comunidades donde persisten prácticas justificadas bajo usos y costumbres, la artista visual especialista en la plástica contemporánea inicia su exposición Mis niñas vendidas & otros exvotos, este jueves 12 a las 19 horas, en la Celda Contemporánea de la Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ).

La Realidad No Vista

Y es que el Censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 27 mil 800 adolescentes indígenas de 12 a 17 años están casadas o en unión conyugal; de ellas, 1.2 por ciento tiene entre 12 y 14 años.

En la Montaña de Guerrero, una de las regiones más pobres del país, persisten matrimonios forzados de niñas desde los 12 años, bajo prácticas “tradicionales patriarcales”.

El Estado de la Población Mundial 2020 del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas reveló que existen 650 millones de niñas y mujeres que se casaron siendo menores de edad; para 2030 serán añadidas 150 millones de niñas más.

Eugenia Marcos informó que su exposición está integrada por 35 piezas, 15 óleos que relatan casos reales y ficticios de niñas vendidas y sus respectivos exvotos como una suerte de continuación del cuadro grande, en muy pocos casos son historias con un final feliz.

Eugenia Marcos Claustro de Sor Juana La muestra de la artista exhibe a Sor Juana en la cocina, con una esclava. (eromero)

Además, fueron incluídas 20 obras más de esta vertiente religiosa que reconocen un beneficio divino, y un cuadro de 80 centímetros por un metro, que representa a Sor Juana Inés de la Cruz en la cocina.

Dijo que la muestra genera una reflexión crítica sobre violencia estructural, desigualdad de género y derechos humanos; busca sensibilizar al público sobre una realidad documentada en México: matrimonios infantiles, embarazos tempranos y vulneraciones sistemáticas de derechos.

Voces por Ellas

La artista compartió su preocupación por este tipo de temas, que nace de su inclusión en el colectivo “Voces por ellas”, integrado por pintoras enfocadas en hablar a través del arte, de las mujeres que no tienen voz para expresar las tragedias que las aquejaban.

“Nos comprometimos a entregar una obra plástica cada mes en la que habláramos de la violencia hacia la mujer y eso me sensibilizó mucho”, expresó.

Añadió que al escuchar en las noticias casos sobre la venta de niñas para matrimonios forzados como parte de los usos y costumbres de las comunidades indígenas, le impactó muy fuerte y la llevó a investigar en internet estas situaciones y actuar al respecto, “empecé a pintar el primer cuadro sobre el tema”.

Dijo que “después del primer cuadro decidí que éste necesitaba una pequeña explicación paralela, una especie de extensión de la historia que contaba, en la que se diera respuesta a qué pasa una vez que las casan, qué sigue, y se me ocurrió hacerlo a través los exvotos”, reveló.

Eugenia Marcos reveló que “entre 2010 y 2021 hubo más de 150 mil matrimonios infantiles”

Llamado a la Constitución

Cabe recordar que, en febrero de 2024, el Senado de la República aprobó reformas al Artículo 2° constitucional para prohibir el matrimonio infantil y las uniones forzadas, incluso bajo sistemas normativos indígenas.

Sin embargo para Marcos, quien residió en Chiapas durante cinco años, el rezago educativo y la fuerza de la tradición son aún obstáculos vigentes.

“Las niñas ya saben lo que les espera; la tradición debería ser amable: la comida, los trajes, las fiestas; no el atropello de los derechos de las menores antes de que les llegue su primera menstruación”, sentenció la artista.

Eugenia Marcos, el Lienzo como denuncia frente a la Venta de Niñas en México