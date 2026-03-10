Muere el historiador Ricardo Pérez Montfort a los 72 años de edad

Luto El historiador Ricardo Pérez Montfort.

El historiador Ricardo Pérez Montfort murió este martes a los 72 años de edad y deja un legado importante en el estudio de los procesos políticos de América Latina y especialmente de México.

El fallecimiento fue confirmado en las redes sociales del Colegio de México y por la Revista de la Universidad y la Facultad de Filosofía y Letras.

En su sitio en X, el Colegio de México escribió: “Lamentamos el sensible fallecimiento del doctor Ricardo Pérez Montfort, destacado historiador e investigador titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (@ciesas). Fue miembro externo de la Comisión Dictaminadora de nuestra institución”.

Mientras que la FFyL dijo en su red social de X: La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM lamenta el sensible fallecimiento del doctor Ricardo Pérez Montfort, querido profesor de la #ComunidadFilos.Descanse en paz.

Fue integrante emérito del Sistema Nacional de Investigadores y autor libros como “Lázaro Cárdenas. Un mexicano del siglo XX” y “Tolerancia y prohibición: aproximaciones a la historia social y cultural de las drogas en México 1840-1940”, así como el poemario “Trova de agua”.

Integrantes del Ciesas exaltaron que su “obra es referente indispensable para comprender los procesos culturales, las identidades y las expresiones simbólicas de nuestra sociedad”.

Destacaron su rigor académico de Pérez Montfort (1954-2026), “su compromiso con la investigación crítica y su generosa labor docente, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de investigadores”