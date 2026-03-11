La música es blindaje ético y social de la juventud mexicana: Eduardo García Barrios

La ausencia de educación artística en las aulas mexicanas, tanto públicas como privadas, pérdida irreparable en desarrollo cognitivo y emocional de los jóvenes —

La Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCh) es ya un referente de excelencia artística, y también un laboratorio de ingeniería social indispensable para el México contemporáneo.

Bajo la batuta del Maestro Eduardo García Barrios, la institución desafía el individualismo feroz del sistema global, con la propuesta de una educación donde la colectividad y el arte son ejes de transformación.

Durante una entrevista esclusiva con Crónica, el pedagogo y director musical desglosa cómo la práctica orquestal prepara a las nuevas generaciones para enfrentar los retos de una sociedad en constante metamorfosis.

Arte frente al Pragmatismo Social

García Barrios expresó que “vivimos en una era de pragmatismo feroz, donde el éxito se mide por el tener y se desplaza el valor fundamental del ser humano”.

Para el Maestro, la ausencia de educación artística en las aulas mexicanas, tanto públicas como privadas, representa una pérdida irreparable en el desarrollo cognitivo y emocional de los jóvenes.

“Está demostrado científicamente que la música desarrolla las conexiones sinápticas y el pensamiento abstracto, herramientas críticas que hoy son omitidas por un sistema educativo enfocado en lo utilitario”.

Orquesta, Microcosmos Ciudadano

El director señaló que una orquesta es la representación máxima de una sociedad funcional, donde la diversidad de instrumentos debe converger en una unidad sonora perfecta y armónica.

Dijo que la OECCh funciona con la noción de que “la individualidad de cada joven se enriquece exclusivamente a través del trabajo compartido con los demás, eliminando la competencia destructiva”.

Este enfoque, añadió, permite que los instrumentistas se conviertan en mejores ciudadanos, entendiendo que “su sonido personal carece de sentido si no contribuye al flujo y conexión del grupo”.

Rigor Técnico, Tradición Internacional

La formación en la Chávez se basa en un trabajo colegiado con academias integradas por maestros de primer nivel que heredan tradiciones musicales de Rusia, Europa y Estados Unidos.

El Maestro García Barrios es portador de la prestigiada tradición rusa; explicó que el reto es permanente, obliga a los docentes a adecuar sus principios educativos a las realidades actuales.

“Este proceso vivo exige que jóvenes con talentos excepcionales encuentren un sentido de disciplina y rigor, mientras que otros desarrollan capacidades sorprendentes a través de la dedicación constante”, indicó.

La Consagración de la Primavera, Potencia Extrema

Adelantó que durante este mes de marzo, la orquesta enfrenta uno de los retos más complejos del repertorio universal, La consagración de la primavera, de Igor Stravinsky, una obra de potencia extrema.

Dijo que esta pieza demanda una habilidad técnica superior, y un nivel de concentración y madurez que pone a prueba la solidez de los jóvenes artistas en formación.

“Interpretar a Stravinsky permite a los músicos conectar con elementos tribales y ritos de la humanidad, desarrollando una sensibilidad que les permite transitar de la violencia al goce vital”, explicó.

Educación Emocionante para Formar Artistas

OECCH Carlos Chávez El Maestro García Barrios explicó a Crónica el modelo pedagógico de la orquesta, que forma jóvenes artistas con alta calidad musical. (OECC)

García Barrios señaló que el modelo pedagógico de la OECCh rompe con el esquema tradicional de “primero la técnica y luego la emoción”, plantea un desarrollo paralelo de ambas facultades desde el inicio.

Enseguida rechazó el término estudiantes, y prefiere llamar a sus integrantes "jóvenes artistas con la responsabilidad de ofrecer al público contenidos de alta profundidad filosófica”.

Manifestó que el servicio social es parte intrínseca de esta formación; brindar obras maestras a la comunidad es el objetivo final de un artista que se debe a su entorno social.

La agenda del Maestro para las próximas semanas refleja la vitalidad del proyecto, con presentaciones clave en el Complejo Cultural Los Pinos y el Centro Nacional de las Artes.

Resaltó la colaboración con el guitarrista Giovanni Piacentini, nominado al Grammy, que demuestra los estándares profesionales que integran la orquesta, de “altísimo rigor sin descuidar su misión humana y social”.

Además, el compromiso comunitario se extenderá a San Luis Potosí, donde cerca de 100 niñas y niños locales se unirán a la orquesta para interpretar el himno Alas a Malala.

El Maestro también reflexionó con el reportero sobre cómo la música industrial inunda los sentidos de los individuos, dificulta que el "verdadero arte encuentre un espacio en la vida cotidiana de la infancia”.

Luchar contra este fenómeno es un sueño que requiere perseverancia, reconociendo que la belleza y el contacto creativo son fundamentales para un desarrollo humano que no sea superficial.

La OECCh ocupa su lugar correspondiente como un “bastión contra esta inercia” y ofrece un repertorio que incluye desde música indígena y tradicional mexicana hasta los grandes clásicos de la historia universal.

Liderazgo, Compromiso Institucional

García Barrios explicó que el éxito de la orquesta es resultado de un equipo multidisciplinario que incluye a Maestros, autoridades, personal de producción y coordinación de fomento musical.

Describió que este engranaje “trabaja arduamente para que el público pueda apreciar la calidad estética de las obras y para que los jóvenes encuentren en la música un proyecto de vida sólido”.

A través de sus respuestas, fue conocido que la función del Maestro es tutelar este crecimiento integral, asegurar que cada ensayo y cada concierto sea una experiencia de “pleno goce estético” y de aprendizaje para todos los involucrados.

Detalló que luego de los compromisos de marzo, la orquesta recibirá a directores huéspedes de Costa Rica y Estados Unidos, para ampliar la visión internacional y el bagaje estilístico de sus integrantes.

Homenajes a figuras como Manuel de Falla y la interpretación de obras de Verdi y Piotr Ilich Chaikovski marcan un semestre intenso para una orquesta escuela en Latinoamérica.

“Este dinamismo es la prueba fehaciente de que el arte, cuando se enseña con pasión y rigor, es la herramienta más poderosa para regenerar el espíritu de una nación y su juventud”, manifestó.

¿Dónde escuchar a la OECCh?

El Maestro García Barrios invitó al público a ser parte de esta experiencia transformadora este 14 y 15 de marzo en Los Pinos; y el 27 de marzo en el Teatro de las Artes.

Dijo que asistir a estos conciertos es apoyar un modelo educativo que graduará a virtuosos del instrumento, y seres humanos íntegros, sensibles y profundamente conectados con su realidad.

Finalmente, dijo que se trata de una “batalla constante por la conciencia, donde la música es el lenguaje que permite que todo fluya y todo esté conectado”.

La música es blindaje ético y social de la juventud mexicana: Eduardo García Barrios