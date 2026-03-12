Festival Internacional de Cine Guanajuato apuesta por nuevos cineastas con el Rally Universitario y el Concurso de Documental que impulsan al talento joven en México

El Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) volvió a encender el reflector sobre el talento joven del país al presentar oficialmente a los equipos que participarán en el 17 Rally Universitario y el 16 Concurso de Documental Universitario Identidad y Pertenencia, dos iniciativas que forman parte del programa Formación GIFF 2026.

Este proyecto educativo se ha convertido en uno de los pilares del festival. Durante más de una década y media, la iniciativa ha funcionado como un auténtico semillero de talento cinematográfico en México y Latinoamérica.

Las cifras hablan por sí solas: en 16 años de trabajo se han producido 199 películas, se han impartido 338 talleres especializados y se ha acompañado en su formación a 1,990 jóvenes realizadores provenientes de comunidades de Guanajuato, distintos estados de la República e incluso otros países invitados.

Formación GIFF: la primera ventana al cine mexicano para cientos de jóvenes

El programa Formación GIFF se ha consolidado como una de las plataformas más importantes de capacitación cinematográfica en el país.

Con el respaldo del Gobierno de Guanajuato, a través de diversas dependencias culturales y turísticas, el proyecto impulsa cada año a estudiantes que buscan dar sus primeros pasos dentro de la industria audiovisual.

Los equipos seleccionados reciben talleres especializados impartidos por profesionales del cine, donde aprenden desde narrativa audiovisual y guion hasta fotografía, edición y producción. Después llega la prueba de fuego: filmar sus propias historias.

El Rally Universitario: 48 horas para crear una película

Uno de los momentos más emocionantes del festival es el Rally Universitario, un desafío cinematográfico que mezcla adrenalina, creatividad y resistencia.

En esta edición participarán seis nuevos equipos, quienes tendrán la misión de rodar un cortometraje completo en solo 48 horas.

A lo largo de su historia, el rally ha reunido a 1,130 jóvenes cineastas, quienes han logrado completar 113 producciones de ficción como su primera experiencia profesional dentro del cine.

Para el GIFF 2026, las historias prometen un mosaico de géneros y emociones. Entre los proyectos que se filmarán este año destacan:

Entre montes y hojas

Otra forma

Procesión

Relatos del Señor Thibault

Tirka

Última función

Las narrativas exploran temas que van desde la nostalgia por los lugares de la infancia hasta encuentros paranormales, escritores en crisis o el intento desesperado por salvar un teatro antes de su última función.

Todo esto tendrá como escenario las calles de Guanajuato, que una vez más se transformarán en un gigantesco set de filmación.

Documentales que cuentan historias reales

Mientras el Rally Universitario apuesta por la ficción, el Concurso de Documental Universitario Identidad y Pertenencia se enfoca en retratar la riqueza cultural y social de Guanajuato.

Desde su creación, este certamen ha permitido que 860 jóvenes realicen 86 documentales, muchos de ellos centrados en historias comunitarias que difícilmente llegarían a las pantallas comerciales.

El objetivo es reforzar el sentido de identidad regional y preservar la memoria cultural a través del cine.

Para la edición 2026, seis nuevos equipos trabajan en proyectos documentales que exploran temas profundamente humanos:

Camioneros

Miradas ancestrales

Luces de colores

Fuertes como roca

Cartón y escenario

La herencia que somos

Las historias van desde la tradición del curanderismo hasta el arte de crear catrinas, pasando por la pirotecnia artesanal o la vida de hermanas que comparten su pasión por el softbol.

Un año completo de formación cinematográfica

La experiencia para los equipos seleccionados no termina con el rodaje. Durante seis meses de capacitación intensiva, los jóvenes participan en 25 talleres especializados antes de presentar sus proyectos.

Después inicia un segundo semestre dedicado a la exhibición y circulación de sus obras.

Las películas y documentales se proyectarán primero durante el GIFF 29, que se realizará del 24 de julio al 2 de agosto, y posteriormente viajarán por distintos festivales y muestras cinematográficas en México y el extranjero.

El cierre de este recorrido ocurre en uno de los escenarios más emblemáticos del cine mundial: el Festival de Cannes.

Para muchos participantes, este trayecto marca el inicio real de su carrera dentro de la industria audiovisual.

GIFF sigue apostando por el futuro del cine mexicano

El Festival Internacional de Cine Guanajuato ha demostrado que su misión va más allá de exhibir películas.

Con proyectos como Formación GIFF, el encuentro cinematográfico ha construido una plataforma que impulsa nuevas voces, fomenta la creatividad y abre caminos profesionales para cientos de jóvenes.

Cada corto filmado en el Rally Universitario y cada documental del programa Identidad y Pertenencia representa algo más que una producción estudiantil.

Son las primeras páginas de la historia de los futuros cineastas mexicanos.