“No soy dios ni héroe cultural, pero pude escribir mi autoobituario”, dice Eduardo Matos Moctezuma

Matos El arqueólogo y Premio Crónica Eduardo Matos Moctezuma.

“No soy ni dios ni héroe cultural, lo cual es más valioso, pues sin constar con los atributos de estos personajes, Norman Hammond, investigador en Cambridge, me envió al inframundo antes de tiempo y permitió, caso insólito, que pudiera escribir Mi obituario”, dice Eduardo Matos Moctezuma al finaliza su lectura estatutaria de la Academia Mexicana de la Lengua (AML).

Con este humor inteligente que distingue al Premio Crónica, relata cómo una insólita petición de Hammond y recibida por su amigo y colega Leonardo López Luján para que escribiera el obituario de Matos y fuera publicada para The Times.

Y recuerda que sus amigos y enemigos le pidieron que fuera al psicólogo para que le diera luz sobre por qué tenía esa obsesión por la muerte, pero algo que se negó porque dos razones. Una, porque son muy careros y la otra porque al final de meses o años resultaría que la causa es que “estaba enamorado de mi abuelita”.

Todo esto y más es de lo que habló en su lectura titulada "Diálogos con la muerte, autoobituario de Eduardo Matos Moctezuma“.

En breve más informaciòn