Carlos Martínez Assad recibe el Premio Historia y Humanismo FILCO 2026

Carlos Martínez Assad en la FILCO 2026 Carlos Martínez Assad recibió el reconocimiento en el escenario Carol Wilson, en el Jardín Hidalgo. (Eleane Herrera)

El Consejo Cultura Continua en Movimiento, integrado por más de 85 personas que impulsan la Feria Internacional del Libro en Coyoacán (FILCO) otorgó el Premio Historia y Humanismo FILCO 2026 al sociólogo e historiador Carlos Martínez Assad.

“Es una sorpresa, no esperaba que el premio viniera acompañado por lingotes de oro”, bromeó el galardonado y el público se rió, “así que agradezco doblemente o triplemente por este reconocimiento”.

“Preparé diferentes trabajos, para ver cuál leía, pero la verdad no me da tiempo de leer ninguno, el tiempo lo han consumido las personas que tan generosamente han hablado de mi obra”, continuó Martínez Assad, al recibir el reconocimiento en el escenario Carol Wilson, en el Jardín Hidalgo.

Tras lo cual, descartó dar un discurso y procedió a contar un poco de su relación con Coyoacán.

HISTORIA LOCAL.

“Lo que quizás podría agregar es que he vivido en Coyoacán desde que inicié mis estudios en la UNAM. Me he cambiado por diferentes calles hasta mi domicilio actual, en el que tengo casi 50 años, así que he estado muy pendiente de lo que sucede en esta demarcación”, comentó el también Premio Crónica.

Recordó que al haber llegado, muchos personajes que ahora son nombres de calles todavía estaban vivos y pudo platicar con ellos. Tal fue el caso con Salvador Novo, con quien platicó al menos en 3 ocasiones, sobre muy diferentes intereses culturales.

“En una ocasión lo busqué para discutir de cine, él había participado en varias películas mexicanas. En otra ocasión fue para hablar de teatro y en una de esas ocasiones, en uno de los teatros por acá actuaba Ofelia Medina”, compartió.

Continuó contando que durante la obra Ofelia Medina perdía un anillo y lo buscaba entre el público, hasta que Salvador se quitó un anillo de su propia mano para ofrecérselo.

“Le dijo oiga aquí está el anillo y se quitó uno. Ella le dijo ‘no es el que estoy buscando, gracias’ y a Salvador Novo también le gustaba hacer teatro, le dijo ‘ese anillo ya es suyo, se lo regalo”. Ofelia no lo quería aceptar, pero terminó quedándoselo, porque él ya nunca lo quiso de regreso”.

Así como esa anécdota, el autor de “Los sentimientos de la región” (2001), entre otras publicaciones, contó también que en una de las casas históricas de la zona, en donde residió Francisco Sosa - o cerca de su casa- “se instaló una una de estas peñas de los años 70, donde antes del golpe de estado en Chile, que significó que llegaran muchos personajes de ese país, ahí conocí a Jara, el cantante que luego fue aprehendido por la dictadura de Pinochet”.

Entre los encuentros más importantes que el Dr. Martínez Assad destacó, la relación con Don Luis Ebrard, el cronista histórico de Coyoacán fue particular.

“Era absolutamente extraordinario hablar con él, particularmente le interesaba la Plaza Centenario y él había nacido en 1923, año del levantamiento de Adolfo de la Huerta. En ese momento, la familia estableció el Cine Centenario y él me contó que las puertas habían sido del Palacio de Hierro que se había incendiado en el Centro de la Ciudad”, relató

“Él contaba muchas cosas, como todos los cronistas y también, como todos los cronistas, a veces inventaba un poco lo que había sucedido. Salvador Novo era un genio en su capacidad de invención, lo mismo con Luis Ebrard tuvimos, en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, ocasión de hablar de muchas cosas”.

LÍBANO.

Entre las publicaciones más recientes del Dr. Carlos Martínez Assad, se encuentra el libro “En la tierra todo pasará y también en Medio Oriente”, al que definió como “una radiografía de lo que acontece actualmente en Medio Oriente, que está resultando muy drástico para toda la población de esos países”.

Además de invitar a los asistentes del evento a encontrar este libro entre los estands de la FILCO, pues expresa sus sentimientos en torno al momento actual, Martínez Assad enfatizó la situación de Líbano.

“Estos últimos días Líbano ha sido bombardeado de una manera despiadada, por lo cual tenemos una enorme tristeza, por todo lo que puede estar aconteciendo ahí y que no haya nadie capaz de detener al señor Trump, que todos los días se levanta con una idea más disparatada que la otra”.

Al mismo tiempo, como estudiante de las migraciones, el autor también ofrece acercarse al libro “Libaneses en el cine mexicano” (2025), “una muestra de que los inmigrantes igual tuvieron momentos de alegría, de confort, gracias a la manera como fueron recibidos por México, no solamente los libaneses, sino inmigrantes presidentes de varios países, naciones diferentes”.

ENTREGA DE RECONOCIMIENTO.

El galardonado se comprometió a continuar por el camino que ha recorrido durante tantos años, en el que aseguró no sentir necesidad de detenerse.

“Así es que todavía espero que puedan conocer algunos libros más, siempre y cuando les dé tiempo de leer los anteriores. Agradezco mucho a todos ustedes, a los amigos que me acompañaron en esta ocasión, los familiares que están presentes acá”, expresó para finalizar su discurso.

Asimismo, tomó un momento para mencionar la tristeza por el fallecimiento de Ricardo Pérez Monfort, “un colega y amigo que estuvo presente con nosotros en varios de estos libros y conferencias que organizamos en los últimos años”.

En la placa que acompaña el reconocimiento en forma de libro, se encuentran escritos nombres, porque hacer historia y cultura, “nunca es una obra de una sola persona”, según indicó el presidente y fundador de la FILCO, Gerardo Valenzuela, al entregar el premio.

“Siempre es el resultado de muchas manos, de muchas voces y de muchos corazones que sostienen la memoria. Como dice la propia inscripción del premio, que a continuación verán, la cultura florece donde hay corazones que la sostienen”, añadió.

Por su parte, las investigadoras Rebeca Monroy Nasr, Hilda Trujillo y Ariadna Razo Salinas, quienes participaron en la ceremonia de reconocimiento, hablaron sobre Martínez Assad y su obra, elogiaron su cultura, ideas y curiosidad.