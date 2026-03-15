¿Se puede separar la obra del artista? El debate revive tras comentarios de Rosalía

La discusión sobre si es posible separar la obra de quien la crea volvió a cobrar fuerza recientemente luego de que la cantante española Rosalía mencionara el tema durante una conversación en un podcast con la escritora argentina Mariana Enríquez.

Durante la charla, la intérprete señaló que a ella le gustaría poder separar al artista de su obra. Como ejemplo, mencionó al pintor Pablo Picasso, uno de sus artistas favoritos, aunque reconoció que su historia personal está marcada por episodios negativos, particularmente en sus relaciones con mujeres. Posteriormente, en un video publicado en redes sociales, Rosalía matizó sus declaraciones al señalar que no estaba enterada de todos los señalamientos que existen alrededor de la vida del pintor.

El tema no es nuevo. Desde hace años, críticos, lectores y espectadores debaten si es posible disfrutar una obra artística sin considerar las acciones personales de quien la creó. Este dilema ha surgido también en torno a figuras de la literatura latinoamericana como Octavio Paz, Pablo Neruda y Gabriel García Márquez, cuyas obras son ampliamente celebradas, pero cuyas biografías han sido revisadas bajo nuevas miradas críticas por señalamientos de machismo o comportamientos problemáticos hacia las mujeres.

Las controversias en torno a Picasso

En el caso de Pablo Picasso, considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XX y cofundador del cubismo, las críticas recientes se centran en su vida personal y en la manera en que se relacionó con varias de sus parejas.

Mujeres cercanas al pintor como la bailarina rusa Olga Khokhlova, la modelo Marie‑Thérèse Walter, la fotógrafa y artista Dora Maar y la pintora y escritora Françoise Gilot documentaron relaciones que, según diversos testimonios y biografías, estuvieron marcadas por dinámicas tóxicas y episodios traumáticos.

Picasso conoció a Khokhlova en 1917, cuando ella era bailarina del Ballet Ruso. La relación fue tan intensa que durante varios años se convirtió en la principal protagonista de sus pinturas. Sin embargo, con el paso del tiempo el matrimonio se deterioró. Poco después del nacimiento de su primer hijo, el artista inició una relación con Marie-Thérèse Walter, quien tenía apenas 17 años, mientras que él ya superaba los 45.

Walter se convertiría en una nueva musa para el pintor y su imagen aparece en numerosas obras de la etapa surrealista, cargadas de erotismo y sensualidad. Mientras tanto, la relación con Khokhlova terminó deteriorándose hasta la separación, aunque nunca se divorciaron y permanecieron legalmente casados hasta la muerte de ella en 1955.

Años más tarde, Françoise Gilot, quien también fue pareja de Picasso, narró en su libro Vida con Picasso episodios que retratan el carácter violento del artista. En el texto asegura que el propio pintor le contó que llegó a arrastrar a Khokhlova por el suelo tomándola del cabello o que le suministraba sedantes para tranquilizarla.

Un debate que sigue abierto

A pesar de estas controversias, más de cinco décadas después de su muerte, la relevancia artística de Pablo Picasso sigue siendo incuestionable en el mundo del arte. Sus obras continúan entre las más admiradas y cotizadas del mercado internacional.

Sin embargo, el creciente interés por revisar las biografías de figuras históricas ha reavivado la discusión sobre cómo interpretar su legado.

¿Es posible admirar una obra ignorando la conducta de quien la creó?

La respuesta, para muchos especialistas y públicos, sigue siendo profundamente subjetiva. Mientras algunos defienden que la obra adquiere vida propia y puede separarse del artista, otros consideran que el contexto y la ética del creador forman parte inseparable de la lectura de su trabajo.

Un debate que, lejos de resolverse, continúa abierto en el mundo del arte, la literatura y la cultura contemporánea.