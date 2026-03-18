Claudia Curiel presenta poryecto para fortalecer el sector artesanal

Proyecto. La secretaria de Cultura federal , Claudia Curiel de Icaza, y algunas artesanas en el Museo Nacional de Antropología.

En el marco del Día de la Artesana y el Artesano 2026 (19 de marzo), la secretaria de Cultura federal , Claudia Curiel de Icaza, presentó, en el Museo Nacional de Antropología, la política integral para el fortalecimiento del sector artesanal, así como una agenda nacional de actividades orientadas a reconocer, dignificar y ampliar las oportunidades de las comunidades creadoras.

La secretaria Curiel de Icaza subrayó la importancia de la artesanía en la vida cultural y económica del país. “La artesanía es un componente central del sector cultural, no solo por su valor patrimonial, sino por su peso económico y social”, afirmó. De acuerdo con la Cuenta Satélite de Cultura 2024, dicha actividad genera cerca de 159 mil millones de pesos –equivalente al 0.51% del PIB– y aporta alrededor de 432 mil empleos remunerados.

Destacó que los productos artesanales representan 18 por ciento del valor agregado del sector cultural y concentran casi 30 por ciento del gasto de los hogares en bienes y servicios culturales. “Estamos hablando de una actividad viva, presente en todo el territorio nacional, que articula identidad, economía y comunidad”.

Curiel de Icaza señaló que la política integral que articula la Secretaría de Cultura del Gobierno de México considera acciones para proteger autorías colectivas, garantizar condiciones justas de ingreso, a la par de fortalecer capacidades productivas con presencia territorial.

Dichas acciones, entre las que se encuentra la defensa de los derechos colectivos, el programa Original y el fortalecimiento del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), responden a un enfoque de justicia social que reconoce a las comunidades artesanas como portadoras de saberes fundamentales para la identidad nacional. “Trabajamos para colocar al trabajo artesanal como una prioridad cultural y económica, reconociendo su papel en la construcción de una sociedad más justa, creativa y diversa”, concluyó la secretaria Claudia Curiel de Icaza.

A su vez, la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, destacó que Original, que surgió como una respuesta del Estado Mexicano al plagio, se acompaña de oportunidades para las comunidades artesanales, con capacitación para una mejor comercialización, impulsar su crecimiento, un mecanismo para acompañarles cuando son víctimas de plagio, entre otras acciones para fortalecer al sector.

“Original ha puesto en la agenda, no solo nacional, sino internacional, la importancia de preservar y proteger la labor artesanal, y sobre todo, de dar voz y presencia a las artesanas y artesanos que son quienes, como portadores de este patrimonio, la preservan”.

En sus años de existencia, dijo, el programa ha trabajado de forma directa con mil 301 artesanas y artesanos, varios pertenecen a colectivos, “si hacemos una media, hemos trabajado realmente con 13 mil artesanos. Son artesanos de las 32 entidades y suman 41 culturas, entre ellas las que pertenecen a la afromexicanidad”, afirmó Núñez Bespalova.

Asimismo, informó que en 2026 se realizan sesiones de capacitación, se puso en marcha el Laboratorio de Innovación, se preparan encuentros de especialidad artesanal, del 4 al 7 de junio se realizará Original Encuentro de Arte Textil, Decorativo y Utilitario, edición especial en el Complejo Cultural Los Pinos –con participación de 520 artesanas y artesanos, de ellos 70 por ciento con piezas textiles y 30 por ciento de arte utilitario y decorativo–, y en noviembre se realizará el Encuentro de Arte Textil que ya es una tradición.

Por su parte, la directora general del Fonart, Sonya Santos Garza, informó que Los Pinos será sede de una gran feria artesanal del 20 al 22 de marzo, con más de 100 exponentes de las 32 entidades del país, una representación de la diversidad y riqueza del arte popular mexicano.

Asimismo, destacó que la institución se reinventa para servir mejor a las y los artesanos de México, “convirtiéndose en uno de sus mejores aliados desde la capacitación, el acceso a materias primas y la comercialización”.

Muestra de lo anterior es que, en el último año, más de nueve mil artesanas y artesanos recibieron apoyos directos, en beneficio para cerca de 30 mil personas en talleres familiares y colectivos, además de impartirse más de 180 capacitaciones en distintas regiones del país, se trabajó en territorios artesanales, recorriendo en un año más de 450 mil km. Y Fonart participa en nueve de los Planes de Justicia que puso en marcha el Gobierno de México.

Entre otras iniciativas, la directora del Fonart indicó que se apoyará al sector con un nuevo trámite de exportación temporal de artesanías sin pagar impuestos para el comercio exterior; mientras que en las tiendas, en comparación con el 2024, se registró un incremento de ventas en promedio de 65 por ciento.

Santos Garza anunció la expansión de los puntos de venta en sitios como Mazatlán, Sinaloa, y, en Ciudad de México, en Polanco, Chapultepec y tres kioscos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

Recordó que, hasta el 17 de abril se mantiene abierta la convocatoria “México en una pieza. Concurso Nacional de Creación Artesanal”, que invita a la comunidad artesanal a diseñar una pieza que funja como recuerdo oficial de México en la justa mundialista. Los detalles se pueden consultar en los sitios web: cultura.gob.mx y gob.mx/fonart

En la conferencia de prensa, participaron las maestras artesanas Adriana Ramón, de Tehuantepec, Oaxaca, y Elena Bautista Pérez, de la región de Amatenango del Valle Chiapas, quienes participarán en la feria con motivo del Día de la Artesana y el Artesano, que se realizará del 20 al 22 de marzo de 2026 en el Complejo Cultural Los Pinos.

“Es una lucha tremenda ser artesano, yo tuve la oportunidad de estudiar y a la par aprendí a bordar, me enfrente a muchos prejuicios, por eso hay que ser muy determinado y valiente para ser artesano. Ahora tengo más de 21 años de trayectoria y los artesanos traemos toda la historia del origen y la identidad de los pueblos de México, por eso hagamos del Día del Artesano un evento digno, porque aquí nos tratan con mucha dignidad y vendo lo que no vendo en el año”, afirmó la maestra Adriana Ramón.

Por su parte, la maestra Bautista Pérez comentó que ella aprendió de sus padres, creadores de la artesanía de jaguar en barro; sobre las piezas artesanales que realiza y que tendrá a la venta en Los Pinos comentó: “traje iguanas, monitos, jabalíes, y diferentes cosas hechas de puro barro y pintura. Aprendí a los 12 años, echando a perder, hasta lograr hacer las piezas que quería. Me inspiro en los animales que veo y le pongo imaginación”.

Feria artesanal en Los Pinos

Como parte de la conmemoración, se realizarán encuentros nacionales, expoventas artesanales y convocatorias que fortalecerán la visibilidad y comercialización del sector. Lo anterior incluye la Feria Artesanal en Los Pinos, en la que se podrán apreciar y adquirir piezas únicas directamente de más de 100 creadores de doce ramas artesanales de las 32 entidades del país, como alfarería, textiles, madera, cerámica y joyería, del 20 al 22 de marzo de 2026 en el Complejo Cultural Los Pinos, de 10 h a 18 h.

Para reconocer el talento y la herencia de la cocina tradicional, se ofrecerán del 20 al 22 de marzo, en las Cocinas de Humo de Cencalli, diversos platillos de cinco entidades del país: Hidalgo, Estado de México, Tabasco, Yucatán y Ciudad de México.

Con el objetivo de involucrar a las nuevas generaciones en la preservación y transmisión de tradiciones y técnicas artesanales, se impartirán del 21 y 22 de marzo los talleres: tejido con fibra de guano de Nacajuca, Tabasco; el de pinta caras de angelitos de San Francisco Ozomatlán, Guerrero; el de armar tu mini jarana estilo Tlacotalpan, Veracruz, y el de decoración estilo Olinalá, Guerrero con la técnica de vaciado.

De acuerdo con Fonart, México cuenta con 17 ramas artesanales y más de 30 mil tipos de artesanías, y a través de la política integral para el fortalecimiento del sector artesanal y la agenda nacional de actividades especiales por el Día de la Artesana y el Artesano, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México celebra el patrimonio vivo de la nación y reconoce la diversidad cultural, tradiciones, técnicas y conocimientos que cada artesana y artesano imprime en sus creaciones.