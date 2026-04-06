La Gorgona Teatro presenta dos puestas para infancias que alientan la empatía, la fe y la valentía

Teatro. “El misterio de Belisa” ofrece funciones sábados y domingos hasta el 19 de abril en el Teatro Sergio Magaña.

La Gorgona Teatro vuelve a escena con dos obras para menores de edad que alientan la empatía, la valentía y la fe en ellos mismos en un mundo lleno de complejidades.

Una de ellas es El misterio de Belisa, obra de la destacada dramaturga Berta Hiriart, situada en un pueblo triste, envuelto en las sombras por la desaparición de niñas y mujeres. No obstante, lo que podría parecer una historia tenebrosa, se transforma en una puesta esperanzadora e interactiva, en la cual las y los pequeños ayudan a desentrañar “el secreto”, al tiempo que aprenden el poder del coraje e importancia de hacer comunidad frente a los retos de la vida.

A partir de la pregunta ¿cómo sería vivir sin miedo y en un país donde las desapariciones no sucedieran?, un grupo de niñas y niños emprende un viaje donde la amistad ilumina lo desconocido. Títeres que respiran, máscaras que revelan secretos, vestuarios gigantes e iluminación evocadora se entrelazan con una propuesta sonora inspirada en los espectáculos teatrales de principios del siglo pasado. Cómica y entrañable, la puesta siembra valor, empatía y solidaridad, recordándonos que la luz nace cuando caminamos juntos.

“A través de un relato visual podremos ver la fuerza de la voz de las y los infantes y el poder del cuidado colectivo. Lo que buscamos es la reflexión desde la colectividad, así como imaginar una realidad diferente y justa, donde todos podamos ser libres y vivir sin miedo”, dice José Uriel García Solís, director artístico de La Gorgona Teatro, quien posee una trayectoria en escenarios mexicanos e internacionales.

El director destaca la necesidad de tocar estos temas con tacto entre las infancias para generar empatía en torno a las problemáticas actuales. “Nuestro objetivo es exaltar la conciencia social de las nuevas generaciones y expresar la importancia de la comunidad con vistas a generar un cambio”.

Con la adaptación y dirección de García Solís, El misterio de Belisa parte del texto de Berta Hiriart titulado Belisa ¿dónde estás? El misterio de las niñas desaparecidas, que fue escrito gracias al programa México en Escena-Grupos Artísticos (MEGA) del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC).

Cuenta con las actuaciones de Dani Crank, Daniela Sánchez, Paulina García y Néstor Zepeda; diseño de vestuario, espacio escénico y títeres de Mauricio Ascencio; diseño de iluminación de Edgar Mora y musicalización de Cristian Mejía.

Se presentará sábados y domingos del 4 al 19 de abril, a las 13 horas, en el Teatro Sergio Magaña (Sor Juana Inés de la Cruz 114, Santa María La Ribera, CDMX). Boletos en taquilla o en Ticketmaster, donde los jueves hay 2X1: https://www.ticketmaster.com.mx/el.../artist/4288549. Localidad: $212 pesos y con promociones en las redes sociales de La Gorgona Teatro.

La extraordinaria historia del niño que se comió la servilleta de su sándwich

Escrita por Ricardo Rodríguez, esta obra narrala historia de Rodrigo, el niño nuevo del salón que tiene miedo de ir a la escuela: en la primaria la ley del más fuerte es la única regla que existe, así que hará lo posible por no asistir. Tal vez la única forma de evitarlo, sea comiéndose la servilleta de su sándwich y enfermarse de la panza… o tal vez lo único que tiene que hacer es confrontar sus más grandes temores, esos que jamás ha podido vencer.

“El interés por montar el texto surge a raíz de indagar en los miedos que cada individuo trae consigo y cómo estos miedos merman el deseo de cumplir sus más grandes anhelos, cómo esas huellas interfieren en su integridad como persona”, comenta el director de la puesta, Abraham Salomón. “Al abordar el tema del miedo y cómo irrumpe en la tranquilidad de las personas, se busca, desde ahí, crear una conexión con el público para reflexionar sobre esas situaciones que no les permiten seguir avante”.

Recomendado para mayores de 10 años, el montaje es una invitación para que los espectadores imaginen lugares, sensaciones y atmosferas. Tendrá funciones sábados y domingos del 9 al 31 de mayo, a las 13 horas, en la Sala Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque (atrás del Auditorio Nacional). Costo de entrada: $150 pesos para adultos y $80 para niños y niñas, disponibles directamente en taquilla, donde aplican descuentos.

La Gorgona Teatro

Creada en 2012 con sede en Toluca, Estado de México, la compañía es actualmente beneficiaria del programa México en Escena-Grupos Artísticos del SACPC. Sus obras, conmovedoras y divertidas, buscan crear conciencia entre las nuevas generaciones sobre temas complejos y de relevancia social, a través de una poética teatral que apela a la ternura y la esperanza. Sus miembros son egresados de la licenciatura en arte teatral de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Se ha presentado en los festivales de teatro más importantes de México, así como en encuentros artísticos de América Latina y Europa. Algunas de sus obras han sido Los niños caballero, Nana, Niña de la Guerra y La corte de los bufones, la que mayor proyección internacional le ha dado, por ejemplo, en la Bienal de diseño de vestuario y escenografía de China (2018) y en el VIII Certamen Barroco Infantil del 42 Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (2019), en España.