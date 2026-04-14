María Katzarava, la metamorfosis de una “atleta de la voz” entre la ópera y el jazz

Uno es un atleta de la voz; si entrenas constantemente, el instrumento siempre estará fresco para abordar cualquier género con rigor profesional, señala Katzarava —

María Katzavara Ópera La artista mexicana de la voz hermosa celebra 25 años de carrera tras presentarse en escenarios de talla mundial en EEUU y Europa. (INBAL)

La reconocida soprano María Katzarava inicia una de las semanas más intensas y versátiles de su carrera; el talento que se le conoce trasciende los límites de la ópera tradicional para abrazar géneros como el jazz y el pop mexicano.

Versatilidad y Residencia Artística

Entrevistada en exclusiva por Crónica, reveló que este martes 14 de abril, a las 5 de la tarde, presentará "La alegría de la verbena“, un espectáculo gratuito que marca el debut reciente de su nuevo proyecto coral.

Esta presentación contará con la participación del Ensamble Vocal Estudio Katzarava, una agrupación compuesta por 12 voces de alto rendimiento que son entrenadas personalmente desde hace cinco años.

“El programa de este martes promete una tarde inolvidable de zarzuela, opereta y revista musical, géneros que requieren una gran técnica vocal y una presencia escénica vibrante y carismática”, comentó.

Añadió que su repertorio continuará el jueves 16 en "La Cueva de Rodrigo de la Cadena“, espacio donde la soprano mantiene una residencia artística durante todos los jueves del mes de abril para explorar formatos íntimos.

La Disciplina como Eje

María Katzarava Ensamble Vocal El Ensamble Vocal de Katzarava integra un repertorio de boleros y canciones clásicas de autores como María Grever y Agustín Lara. (INBAL)

María Katzarava detalló que la presentación comenzará a las 8 de la noche con la apertura del Ensamble Vocal, quienes interpretarán un repertorio de boleros y canciones clásicas de autores como María Grever y Agustín Lara.

Continuará a las 10 de la noche del mismo jueves, cuando Katzarava subirá al escenario principal acompañada por Alex Mercado, considerado uno de los interpretes de Jazz más destacados de México, para ofrecer un concierto dedicado íntegramente a este género.

La soprano señaló que interpretará temas de autoría de Mercado, para experimentar con la improvisación y la libertad melódica que este género permite, y alejarse momentáneamente del rigor operístico.

Esta versatilidad es parte de la estrategia de la cantante para mantenerse como una “atleta de la voz”, entrenando constantemente para dominar diferentes instrumentos y géneros sin perder su identidad y rigor profesional.

“Uno es un atleta de la voz y mientras tú siempre estés entrenando la voz siempre va a estar fresca, tienes que aprender a dominar tu instrumento, a conocerlo bien para poder abordar los diferentes géneros que te brinda la música; a mí me gusta mucho ser una cantante versátil en ese sentido”, manifestó.

Tras el jazz, la soprano dijo que prepara sus próximas fechas del 23 y 30 de abril, cuando incursionará en el pop francés e inglés junto a talentos como Euge Ortega y Alejandra Ávalos.

La soprano informó que regresará a sus raíces líricas el próximo 22 de mayo con una gala de ópera en el Teatro de la Ciudad de Saltillo, Coahuila, para reafirmar su compromiso con la excelencia escénica.

María Katzarava dijo buscar con estas presentaciones la expansión de su panorama musical y acercar la alta cultura a públicos diversos a través de una oferta artística rica, prolífica y sumamente accesible para todos, culminó.

María Katzarava, la metamorfosis de una “atleta de la voz” entre la ópera y el jazz