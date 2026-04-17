Muere Beatriz de Moura, fundadora y directora editorial de Tusquets durante cuatro décadas

Luto. La fundadora de Tusquets Editores y directora editorial durante más de 40 años, Beatriz de Moura. (Cézaro de Luca/EFE)

La fundadora y directora editorial de Tusquets Editores durante más de 40 años, Beatriz de Moura, ha fallecido a los 87 años, ha informado la editorial a través de las redes sociales este viernes.“Lamentamos comunicar que hoy nos ha dejado Beatriz de Moura (1939-2026)“, ha comunicado Tusquets, que ha calificado a la editora como “mujer brillante y desprejuiciada, cosmopolita y aguerrida, precursora de tantas cosas y alma de la editorial”.

En el catálogo de Tusquets destacan autores de la talla de Samuel Beckett, E.M. Cioran, Almudena Grandes, John Irving, Milan Kundera, Ernst Jünger, Henning Mankell, Arthur Miller, Haruki Murakami o Jorge Semprún, entre otros.

Nacida en Río de Janeiro (Brasil), a los 17 años, se instaló en Barcelona al ser destinado su padre como cónsul general de Brasil en la ciudad española. Posteriormente, estudió en Ginebra y regresó para trabajar como traductora en varias editoriales, desde 1961 en Salvat, luego en Gustavo Gili, y en 1966, en Lumen.En 1969 fundó junto a su marido, Óscar Tusquets, su propia editorial, Tusquets Editores, de la que fue directora desde sus inicios.

Tras una primera etapa de dificultades económicas, la editorial salió adelante y publicó conocidas colecciones de amplia difusión, como ‘Cuadernos ínfimos’ y ‘Cuadernos marginales’.Durante su etapa como directora impulsó varios galardones, como el premio López Badillo (1978), que en la siguiente edición cambió su denominación por la de premio de narrativa erótica La sonrisa vertical (1979); el premio Tusquets Editores de novela (1993) y el premio Nuevos Narradores Tusquets (1994).Después de que Tusquets logró sus mejores resultados económicos en el ejercicio de 1994, en julio de 1995 la empresa vendió el 40 por ciento de su capital al grupo Planeta, el principal conglomerado editorial de España y de habla hispana.

Tras el fallecimiento de Antonio López Lamadrid, en septiembre de 2009, Moura asumió el cargo de directora general de Tusquets Editores. Después, en 2014, pasó a ser presidenta de honor de Tusquets y fue sustituida en su cargo por Juan Cerezo, con motivo de la integración de la editorial en el grupo Planeta.

Beatriz de Moura destacó también por su labor como traductora de obras como ‘El hombre sentado en el pasillo’ (1985) y ‘El amante de la China del norte’ (1991), ambas de Marguerite Duras, y ‘Los testamentos traicionados’ (1994) y ‘La lentitud’ (1995), de Milan Kundera.Escribió además las novelas ‘Au seuil de la vie’ (1956) y ‘Suma’, de 1970 y publicada en 1974.Entre otras distinciones, en 1994 recibió, junto a la editorial Anagrama, el Premio Nacional a la mejor labor editorial, en su primera edición.

En 1999, fue distinguida con el Reconocimiento al Mérito Editorial, galardón otorgado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México), “por su labor profesional como editora literaria de Tusquets, a la que ha sabido imprimir su propia vocación cosmopolita”.

En 2006 Beatriz de Moura recibió la Cruz de Sant Jordi que entrega la Generalitat (Gobierno regional) de Cataluña, y en 2010 el Ministerio español de Cultura le otorgó la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.