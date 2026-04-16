La Trouppe ofrecerá única función de Jazzpeando en el Teatro de la Ciudad

Jazz. La compañía de teatro La Troupp.

La compañía de teatro La Trouppe, referente del teatro infantil y familiar en México, presentará este domingo 19 de abril a las 13:30 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris su espectáculo Jazzpeando, una propuesta que combina música, títeres y clown en un formato que busca acercar el jazz a las nuevas generaciones.

“El objetivo es que los niños se acerquen al jazz de una manera divertida y sin que se den cuenta; acercamos la buena música a sus oídos”, explica Carmen Luna, integrante de La Trouppe.

El montaje integra voces grabadas de figuras emblemáticas del jazz mexicano como Iraida Noriega, Betsy Pecanins y Verónica Ituarte, acompañadas por músicos de primer nivel Agustín Bernal, Alejandro Campos, Marco Antonio Morel, Severo Viñas, Omar Ranfla “Ram” y Javier “Toy” Rodríguez, quienes dan vida a un repertorio que mezcla improvisación, ritmos vibrantes y canciones originales.

“Trabajar con las mejores voces mexicanas de la música de jazz y de blues fue realmente enriquecedor al proyecto, pues cada cantante le imprimió su calidad y estilo. Dieron sus hermosas voces a los títeres y de esta manera muchísimas generaciones podrán seguirlas escuchando”, añade Luna.

La puesta en escena se distingue por el sello característico de La Trouppe: títeres en cámara negra, coreografías lúdicas y personajes icónicos como Lady Lucas, Noni Pelusas y Toño Canica, que regresan para provocar risas y estimular la imaginación del público infantil.

Trayectoria consolidada

Fundada en 1980, La Trouppe ha desarrollado más de 25 producciones y participado en cientos de festivales nacionales e internacionales. Su trabajo ha sido reconocido con premios como el Enrique Alonso (1987), el Rosete Aranda (2009) y el Premio Ciudad de México (2024). Además, incursionó en el cine con la película Calacán (1985), consolidando su papel como embajadores del teatro infantil mexicano.

A lo largo de más de cuatro décadas, la compañía ha mantenido un compromiso social y artístico que la ha convertido en un puente intergeneracional. Su propuesta escénica, que combina clown, música en vivo y títeres, ha transformado la experiencia teatral en un ritual comunitario de alegría y esperanza.

Una fiesta para las infancias

En palabras de la compañía: “Jazzpeando es nuestra forma de decir gracias al público que nos ha acompañado a lo largo de más de 45 años. Queremos que los niños bailen con el jazz, que los papás recuerden por qué amamos la música y que todos salgamos con el corazón más grande. El arte une, transforma y hace feliz a México.”

Con una duración aproximada de 60 minutos, Jazzpeando se presenta como una oportunidad para que las infancias descubran la riqueza del jazz y para que los adultos revivan la nostalgia de este género musical en un entorno festivo y familiar.

Mirada hacia el futuro

“Estamos preparando un nuevo espectáculo de música latinoamericana y del Caribe. En cuanto a la evolución, seguimos trabajando con nuevas generaciones de actores y titiriteros; y uno de nuestros sueños es llegar por medio de la fundación Truperías a comunidades que no tienen acceso a la cultura, llevarles espectáculos exactamente iguales a como los ven los niños y niñas de las grandes ciudades”, adelanta Carmen Luna.

Jazzpeando se presenta el domingo 19 de abril a las 13:30 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Donceles 36, Col. Centro