Cultura

La propuesta que combina música, títeres y clown en un formato que busca acercar el jazz a los niños. La cita es este domingo 19 de abril

La Trouppe ofrecerá única función de Jazzpeando en el Teatro de la Ciudad

Por María Teresa Adalid Martí
Jazz. La compañía de teatro La Troupp.

La compañía de teatro La Trouppe, referente del teatro infantil y familiar en México, presentará este domingo 19 de abril a las 13:30 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris su espectáculo Jazzpeando, una propuesta que combina música, títeres y clown en un formato que busca acercar el jazz a las nuevas generaciones.

“El objetivo es que los niños se acerquen al jazz de una manera divertida y sin que se den cuenta; acercamos la buena música a sus oídos”, explica Carmen Luna, integrante de La Trouppe.

El montaje integra voces grabadas de figuras emblemáticas del jazz mexicano como Iraida Noriega, Betsy Pecanins y Verónica Ituarte, acompañadas por músicos de primer nivel Agustín Bernal, Alejandro Campos, Marco Antonio Morel, Severo Viñas, Omar Ranfla “Ram” y Javier “Toy” Rodríguez, quienes dan vida a un repertorio que mezcla improvisación, ritmos vibrantes y canciones originales.

“Trabajar con las mejores voces mexicanas de la música de jazz y de blues fue realmente enriquecedor al proyecto, pues cada cantante le imprimió su calidad y estilo. Dieron sus hermosas voces a los títeres y de esta manera muchísimas generaciones podrán seguirlas escuchando”, añade Luna.

La puesta en escena se distingue por el sello característico de La Trouppe: títeres en cámara negra, coreografías lúdicas y personajes icónicos como Lady Lucas, Noni Pelusas y Toño Canica, que regresan para provocar risas y estimular la imaginación del público infantil.

Trayectoria consolidada

Fundada en 1980, La Trouppe ha desarrollado más de 25 producciones y participado en cientos de festivales nacionales e internacionales. Su trabajo ha sido reconocido con premios como el Enrique Alonso (1987), el Rosete Aranda (2009) y el Premio Ciudad de México (2024). Además, incursionó en el cine con la película Calacán (1985), consolidando su papel como embajadores del teatro infantil mexicano.

A lo largo de más de cuatro décadas, la compañía ha mantenido un compromiso social y artístico que la ha convertido en un puente intergeneracional. Su propuesta escénica, que combina clown, música en vivo y títeres, ha transformado la experiencia teatral en un ritual comunitario de alegría y esperanza.

Una fiesta para las infancias

En palabras de la compañía: “Jazzpeando es nuestra forma de decir gracias al público que nos ha acompañado a lo largo de más de 45 años. Queremos que los niños bailen con el jazz, que los papás recuerden por qué amamos la música y que todos salgamos con el corazón más grande. El arte une, transforma y hace feliz a México.”

Con una duración aproximada de 60 minutos, Jazzpeando se presenta como una oportunidad para que las infancias descubran la riqueza del jazz y para que los adultos revivan la nostalgia de este género musical en un entorno festivo y familiar.

Mirada hacia el futuro

“Estamos preparando un nuevo espectáculo de música latinoamericana y del Caribe. En cuanto a la evolución, seguimos trabajando con nuevas generaciones de actores y titiriteros; y uno de nuestros sueños es llegar por medio de la fundación Truperías a comunidades que no tienen acceso a la cultura, llevarles espectáculos exactamente iguales a como los ven los niños y niñas de las grandes ciudades”, adelanta Carmen Luna.

Jazzpeando se presenta el domingo 19 de abril a las 13:30 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Donceles 36, Col. Centro

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