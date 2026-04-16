La irreverencia de “Ubú Rey” recorrerá el país de la mano de Teatro UNAM

Teatro UNAM Una escena de la obra “Ubú Rey”. (Teatro UNAM)

Después de más de una hora interpretando a una veintena de personajes, a la vez que manejan la disposición del Carro de Comedias entre apenas un puñado de 6 personas, bajo el Sol del mediodía, los actores ofrecen una conferencia de prensa sobre “Ubú Rey”.

Junto a ellos, hacia la sombra del Foro Sor Juana Inés de la Cruz, en el Centro Cultural Universitario (CU, UNAM) se disponen algunas sillas para el director Mario Espinosa y la adaptadora, Maribel Carrasco, así como el director de Teatro UNAM, Juan Meliá y el resto del equipo detrás de esta producción.

“La obra original es más larga, este ejercicio de síntesis que [Maribel] ha logrado a nivel con los textos es fundamental. Normalmente debería durar como 2 horas y media, en 5 actos. Para la calle es imposible, entonces es una síntesis para que esté adecuada”, expresa el director, Mario Espinosa.

Algunos intérpretes están a medias bajo el sol, un par alcanzaron a sentarse en las escaleras del escenario hacia la sombra. Todos se hidratan profusamente, no dejan de sudar.

Se llaman Santiago Alfaro, Valeria Becerril y Alejandra Piastro, de la Ciudad de México, egresados del Centro Universitario de Teatro de la UNAM; Edwin Bool, de Hermosillo, Sonora, formado en la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBAL; Víctor Villagrán, de Cuernavaca, Morelos, del Centro Morelense de las Artes; y Nahomi Roldán, de Tepotzotlán, Estado de México, de la Universidad Veracruzana.

Entre 85 aplicaciones, ellos fueron elegidos para participar en la 30 producción del Carro de Comedias de Teatro UNAM y, de acuerdo con Juan Meliá, las audiciones fueron exhaustivas.

“El elenco fue seleccionado por audición nacional, optaron más de 85 personas a la convocatoria que pudo estar abierta solamente por 15 minutos porque se llenó de manera absolutamente rápida”, detalla el director de Teatro Unam.

“Un ejemplo más de que la UNAM trabaja en contacto con otras universidades y sobre todo que tiene el compromiso de llevar en más de 120 funciones esta obra por todos lados del país”, continúa.

Informa que de momento la obra ya está seleccionada para visitar sedes CCH y algunos festivales, como la Fiesta del Libro y la Rosa 2026, además de plazas en distintos municipios.

Asimismo, destaca que la presentación de este montaje es todo un festejo, porque “llegar a la producción número 30 es algo que se dice fácil, pero la historia del Carro es realmente compleja, es un reto enorme”.

De pronto el sol se mueve y la mitad del elenco queda bajo el sol nuevamente. Desde la mesa con aguas y jugos para prensa alguien les pasa un boing a cada uno.

Mientras la conferencia da paso a preguntas, principalmente dirigidas al director y la adaptadora, quienes junto al resto del equipo gozan de sombra y brisa, los actores se observan cansados y golpeados por el calor.

Un amigo de ellos pasa por ahí y le acerca un paraguas a Víctor Villagrán, quien inmediatamente se acerca a sus compañeros para resguardarlos en la sombra compartida. Así se cuidan mutuamente, todavía sobre el escenario, mientras atienden a los medios de comunicación, al aire libre entre los recintos de CCU.

RETO DE MONTAJE

“De los principales retos actorales es hacer el teatro pensado al aire libre, sobre todo para algunos que estudiamos en escuelas profesionales, todo el tiempo estamos pensando en foros o espacios cerrados”, expresa Edwin Bool, todavía con una enorme cabeza de rata encima.

Recuerda que la obra “Ubú Rey” fue un parteaguas en el siglo XIX por su irreverencia, al introducir groserías y botargas en escena, en medio de un panorama de teatro naturalista, por lo que a él le emociona poder compartir con jóvenes de este siglo.

“Es muy interesante porque es distinto a la idea convencional del teatro, que es ir a sentarse bien sentadito, no llevar shorts y vestirse bonito; esto es algo desfachatado,que puede sembrar como el interés, la risa, lo chistoso. Que el teatro no solamente es ir a hacer drama, existen otras posibilidades”, invita.

Por su parte, Alejandra Piastro comparte que usualmente se mueve en los circuitos independientes y el rol del actor es muy distinto, por lo que fue un gran gusto “regresar a un teatro de ejecución, un espacio en donde el actor se dedica a actuar, es riquísimo”.

En cuanto al mensaje y cuestionamientos que mueven la obra y que se lanzan al espectador hacia el final, destaca la pregunta ¿Por qué no simplemente dejamos de obedecer cuando ya no queremos? ¿Por qué no decir que no, cuando queremos decir que no?

“Porque esas ventanas en donde uno realmente es libre de decir que no y de actuar con autonomía se van cerrando”, advierte.

La obra cuenta con música original y diseño sonoro de Cristóbal MarYán; movimiento escénico, diseñado por Marcela Aguilar y Mauricio Ascencio estuvo a cargo del diseño de escenografía y vestuario.

“El gran reto era que necesitábamos tener muchos espacios y que es un Carro que arman los actores, entonces a nivel de diseño las premisas principales fueron esas. A nivel conceptual, nos interesaba extraer lo estructural, que la estructura fuera visible”, indica el escenarista.

Antes de retirarse, se pide a todo el equipo que posen un par de minutos sobre el escenario, para una foto.

VE A VERLA

“Ubú Rey” fue concebida por el poeta, dramaturgo y novelista Alfred Jarry (Francia, 1873-1907). La adaptación de Maribel Carrasco, dirigida por Mario Espinosa, con la asistencia de Marina Vera podrá disfrutarse del 18 de abril al 28 de junio de 2026, todos los sábados y domingos a las 11 horas en la Explanada de la Fuente del Centro Cultural Universitario, justo frente a los recintos teatrales; excepto los días que se encuentre de gira, por lo que se invita a consultar la página www.teatrounam.com.mx y las redes sociales de @TeatroUNAM.

Por su parte, los estudiantes de la UNAM y otras escuelas, así como habitantes de distintos estados del país, acudir a las funciones itinerantes, las cuales comenzarán en la Fiesta del Libro y la Rosa, en el Estacionamiento 3 del CCU (del jueves 23 al domingo 26 de abril a

las 11am). Luego, el 30 de abril se presentará en la FES Zaragoza como parte de Circuitos CulturaUNAM.