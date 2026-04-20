“Leonora Carrington: Laberinto Mágico”, un viaje lleno de alquimia y surrealismo

Carrington. Ubna de las obras que se van a exhibir.

Son 11 esculturas originales y algunas pinturas de Leonora Carrington (1917-2011) las que se pueden conocer en la experiencia inmersiva “Leonora Carrington: Laberinto Mágico”, un recorrido que invita a la reflexión, introspección y a conocer la obra de la artista surrealista en ambientaciones no-digitales.

Después de efervescer con una breve exposición en el marco de la Semana del Arte, este miércoles 22 de abril de 2026, el Centro de las Artes Inmersas (CAI) reabrirá sus puertas al público con un recorrido por la obra de la artista surrealista, desarrollado a partir del archivo y la propuesta curatorial del Consejo Leonora Carrington.

“El Centro de las Artes Inmersivas no trata de definir qué es lo inmersivo, trata de explorarlo. Creo que esta exhibición marca más que un buen inicio, es una mezcla muy interesante, un formato que pensamos que nunca había sucedido en México, es básicamente cómo explorar el arte original de Leonora Carrington en un contexto experiencial”, dice Alejandro Machorro, director del Centro de las Artes Inmersivas y de Cocolab.

Con esto, el director del recinto invita a ir más allá de “ver” una obra y recuerda que “regularmente el arte se ve y se siente, por supuesto, pero en este caso lo habitas, entras a este lugar”.

Asimismo, en un recorrido previo a la inauguración oficial, Alejandro Machorro señala que el planteamiento está en el límite entre lo experiencial y la obra, con apoyo de poquito de contexto, para que el encuentro con las piezas sea lo protagónico.

Por su parte, el presidente del Consejo Leonora Carrington, institución dedicada a la custodia, preservación, estudio y difusión del legado artístico, documental e intelectual de la artista, Fermín Llamazares indica que este proyecto llevó más de 4 años de trabajo, con la intención de generar nuevos públicos para la artista.

“Nosotros realizamos alrededor de 50 exposiciones por año, a veces son un poco más, a veces son menos”, expone.

Comenta que el Consejo cuenta con “un acervo de 24 colecciones, que nos fueron donadas y es obra que viene de la casa de la maestra Leonora, en su mayoría. Es una obra muy grande que duró unos 10 años en un almacén en Xilitla, San Luis Potosí”, comenta.

Al preguntarle al respecto, Fermín Llamazares agrega que “fueron las grúas a sacarlas para traer este show y dejamos una, muy bella, que es el Pájaro Espejo, afuera del Museo Leonora Carrington, en la calle. Ahí se quedará un buen un buen rato, para su visita”.

Añade que aunque el recorrido es un Laberinto, la experiencia está diseñada de manera tal que “aunque escojas una puerta o escojas otra, terminas visitándolas prácticamente todas”.

Carrington. Otra de las piezas.

GUÍA PARA ALQUIMISTAS

Antes de entrar al laberinto, una línea cronológica informa de la trayectoria de Leonora Carrington, se acompaña de algunas pinturas y una foto con una cita que resume la personalidad mística y carácter de su obra: “Mis ojos son fuertes y están acostumbrados a todas las luces y todas las oscuridades”.

El recorrido dura aproximadamente 45 minutos. Los visitantes reciben un mapa, “guía para alquimistas”, con el que podrán reconocer cada una de las piezas en sus distintos entornos construidos con sonido, aroma, textura, iluminación y juegos de escala.

“Piérdete para encontrarte”, es la invitación que aparece inscrita en la primera sala del laberinto.

La lectura conceptual dialoga con distintas aristas de la trayectoria intelectual de la artista, tales que la alquimia, la cábala, la psicología junguiana y el budismo tibetano, para incitar a la reflexión sobre identidad, libertad y conocimiento interior.

Más adelante los muros se convierten en velos que caen desde el techo y dejan entrever otras esculturas. Algunas se encuentran dentro de cuevas, donde el suelo de pronto se vuelve arena, de pronto grava, de pronto alfombra y los techos están cuajados de estrellas.

A partir del miércoles “Leonora Carrington: Laberinto Mágico” estará abierta al público nacional y extranjero. Las visitas están programadas cada media hora de 11 am a 7:30 pm. Puedes conseguir boletos a través de la página Fever Up o en Taquillas. La entrada tendrá un costo general de $291 pesos, la entrada VIP $617 (incluye acceso preferencial, valet parking y una pieza de mercancía). Menores de edad pagan $194.

El Centro de las Artes Inmersas (CAI) se ubica en General Prim 90, Juárez, CDMX.