María de los Álamos, un cuento de Silvia Molina

Lectura. El cartel de la lectura de Silvia Molina.

Narrado con un lenguaje sencillo, claro, íntimo y evocador, María de los Álamos. La niña del retrato es un cuento que reconstruye la vida cotidiana y familiar de María durante la Revolución mexicana; microhistoria que ahonda en la diversidad cultural, el respeto hacia los pueblos originarios (particularmente el de los yaquis), los recuerdos, la identidad, la infancia y la comunidad.

Silvia Molina, con prosa tersa, sobria, precisa y cargada de matices emocionales, reinterpreta parte de la historia del conflicto revolucionario desde la perspectiva humana y sensible de una niña, y logra configurar, sin discursos ideológicos, el mundo de María en el pueblo de Álamos, Sonora, y la memoria de una época marcada por la inestabilidad social. Fragilidad, transformación, incertidumbre, vínculos y recuerdos son el común denominador de este relato que se podrá escuchar en voz de su autora el próximo jueves 23 de abril, en punto de las 13:00 horas, a través de la página de Facebook y del canal de YouTube de la AML.

“Me quedé quieta para el retrato”, cuenta María en cierto momento, frase que sintetiza un eje importante de esta narración de la autora de La mañana debe seguir gris: el simbólico: fijar en la memoria la permanencia del paso del tiempo.