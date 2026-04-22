Reabre este miércoles la zona arqueológica de Teotihuacan, tras el incidente de violencia

Zona. Una vista d ela zona arqueológica de Teotihuacan.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunció la reapertura de la zona arqueológica de Teotihuacan y sus museos para este miércoles 22 de abril, en su horario habitual (de 8am a 5pm) y con “protocolo de seguridad reforzado, en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades de los tres órdenes de gobierno”.

La Pirámide de la Luna seguirá cerrada hasta nuevo aviso

DIAGNÓSTICO DEL SNTSC

“¿Quién pudiera creer que un espacio cultural como una zona arqueológica se pueda pueda hacer el escenario de una agresión artera contra ciudadanos que solo buscan el esparcimiento y conocimiento cultural del país?”, expresa José Vidal Dzul Tuyub, quien es secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura y ejerció de custodio en el INAH durante muchos años.

Además de reiterar las condolencias a las personas que perdieron la vida, a sus familiares y desear la pronta recuperación de los heridos, en entrevista, el secretario general del SNTSC José Vidal Dzul Tuyub señala que la falta de presupuesto que sufre el INAH conlleva un déficit de 60 personas en área de seguridad.

“Nosotros tenemos el registro que hace más de 15 años eran aproximadamente 200 trabajadores de base en la zona arqueológica de Teotihuacan del INAH. Actualmente tenemos un número aproximadamente de 140 trabajadores, es un déficit de 60 personas. Hay menos, pero con más visita pública y con más demanda de servicios culturales”, desglosa.

De acuerdo con su diagnóstico, en la extensa zona arqueológica de Teotihuacan, así como los dos museos de sitio, debería haber un mínimo de 300 personas dispuestas.

“Si vemos, en el Museo de Antropología, hay un arco de seguridad, control de metales, pero ¿qué sucede en el caso de Teotihuacan, que tiene cinco accesos y que pueden entrar más de 20, 000 personas en un día? Es un tema complejo y hay que pensar incluso en copiar los modelos que utilizan otros países. Por ejemplo, en Perú, Machu Picchu”, sugiere.

Reitera la urgente necesidad de aumentar el presupuesto, número de personal y de las medidas de acceso frente al mundial; y recuerda que existe una seguro para los visitantes desde su ingreso.

Si bien, José Vidal Dzul Tuyub considera que “seguramente la amplitud del seguro albergará de una u otra forma y seguramente el Gobierno Federal tendrá que asumir compromisos con la sociedad afectada para garantizar un tema de indemnización y cuestiones médicas”, también aclara que actualmente no existe una especificación para cubrir incidentes por “armas de fuego”.

“Existe un seguro general para el patrimonio cultural y para los visitantes. No tiene esa especificidad de un daño por arma de fuego”.

Asimismo, señala que los hechos ocurrieron en el 1er nivel de la pirámide de la luna, cuya apertura al público le parece una decisión polémica y opina que deberían cerrarse permanentemente.

“Se han registrado incidentes de caídas, que visitantes se lastimaban, fracturas, incluso algunos fallecimientos por escalar las pirámides y se pidió que se prohibiera. Hubo mucha insistencia de parte de los prestadores de servicios alrededor del valle Teotihuacan y creo que eso orilló a que autorizaran la escalada al primer nivel de la Pirámide de la Luna”, explica.

“Yo en lo particular considero que se debe de evitar, en los videos se nota cómo el individuo logra retener a los visitantes en un cierto sitio porque no había donde poder ocultarse porque estaban en la primera plataforma. Entonces creo que sí debería de mantenerse la restricción del acceso público a la pirámide”, agrega.

Finalmente, advierte que así como anteriormente era impensable “que en un lugar con un nivel alto de cultura existan estas conductas antisociales. Ahora, con todo esto debemos repensar cómo reforzar las medidas de seguridad en estos sitios, como el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional del Virreinato, el Templo Mayor, esos lugares que tienen una alta concentración de visita pública nacional y extranjera, incluso niños y jóvenes”.

COMUNICADO CULTURA

El día del tiroteo, la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia publicó un comunicado para lamentar los hechos registrados en la Zona Arqueológica de Teotihuacán e informó en redes sociales que “se brindaron las facilidades necesarias para que las autoridades de seguridad realizaran su labor”.

“Reafirmamos nuestra solidaridad y extendemos nuestras condolencias a las personas afectadas, así como compromiso con el esclarecimiento de estos hechos”, dice la tarjeta informativa.

También desde redes sociales, la Secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza expresó sus condolencias y aseguró que asistirá en persona a la zona para atender personalmente a las familias, en coordinación con todas las instancias del Gobierno de México.