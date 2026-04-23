Rosa Beltrán: “Apostar por la literatura como herramienta poderosísima para construir paz

Rosa. Julia Santibáñez, Socorro Venegas, Imelda Martorrel y Rosa Beltrán en la inauguración de la Fiesta del LIbro y la Rosa, en la UNAM.

Inaugura la XVIII Fiesta del Libro y la Rosa de la Universidad Autónoma de México (UNAM) que hasta el 26 de abril ofrece un programa enfocado en cultura de paz, bajo el lema “Nombrar para existir”.

Comienza con un acto protocolario en el que Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural UNAM reitera que se trata de un evento único en su tipo e invita, durante 4 días, a las “más de 500 actividades organizadas por todo el equipo”.

“Otra cosa que hace de la Fiesta del Libro y la Rosa un momento especial es que siempre es temática y procuramos que los autores y autoras no se repitan, que dialoguen con el tema”.

En ese sentido, la coordinadora de Difusión Cultural UNAM considera que uno de los temas prioritarios en este momento tiene que ver con “las violencias” -sociales, económicas, domésticas- en todo el mundo y especialmente en México.

“Las desapariciones, las mujeres desaparecidas, la impunidad, son diálogos que es importantísimo que retomemos desde las artes y la literatura. Hay sobre todo autoras, aunque también autores, que están escribiendo sobre esto, porque es un tema que nos atañe desde el cuerpo, desde la piel, desde lo más inmediato”, observa.

Le parece importante hacer la reflexión de por qué hemos llegado aquí, “cómo llegamos aquí y qué fuerza puede tener la sociedad civil, más allá de los gobiernos, para convertir esto en una discusión y en un clamor generalizado”.

En ese sentido, invita a continuar apostando por la literatura como una “herramienta poderosísima para construir la paz”, aunque se vea lejana.

La titular de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, Julia Santibáñez; Socorro Venegas Pérez, Directora General de Publicaciones y Fomento Editorial; Imelda Martorell Nieto, coordinadora de Universo de Letras y de la Cátedra José Emilio Pacheco y el editor de Revista de la Universidad, Jorge Comensal también están presentes en el acto oficial de inauguración.

Posteriormente, una vez inaugurada, la Fiesta del Libro y la Rosa 2026 continúa con el conversatorio “Un nombre para mí: desapariciones y literatura”, encabezado por Dolores Reyes, Brenda Navarro, así como Rosa Beltrán y Julia Santibáñez.

Rosa. Dos mujeres miran los posibles libros que comprarían.

NOMBRAR DESAPARICIÓN

Con la intención de ofrecer un espacio de reflexión donde la palabra se convierta en memoria, denuncia y búsqueda, en el Foro Libertad permanecen Rosa Beltrán y Julia Santibáñez, ahora en calidad de escritoras, mientras se reúnen las escritoras Dolores Reyes, Brenda Navarro.

“Hay una sentencia griega que dice que en tiempos difíciles de la historia son los padres los que tienen que enterrar a sus hijos. Y pensar cuando ni siquiera hay un cuerpo para enterrarlo, esos padres y madres y mujeres buscadoras tienen que estar penando durante años, arañando las basuras, la tierra, buscando un huesito, un fragmento, un diente para saber dónde están, qué les pasó y poner un poco de fin a esa penuria espantosa”, abre la conversación Dolores Reyes.

La autora de Cometierra comparte su experiencia dando “el salto” de la docencia a la escritura creativa y destaca las similitudes de una problemática de desapariciones entre países latinoamericanos.

“No sé si algo tiene que ver con mi nacimiento, en Argentina, que es 1978, con las desapariciones, plena dictadura de Jorge Rafael Videla y de mirar en mi entorno, de crecer viendo organizaciones de mujeres, de madres, de abuelas, buscando a sus hijos e hijas en la tierra, no como una hermosa metáfora literaria, sino como una realidad tan terrible, descarnada que sigue siendo eso que nos hermana tan terrible y profundamente Argentina-México”, señala.

Por su parte, la escritora mexicana autora de “Casas vacías” y “Ceniza en la boca”, entre otras indica que cuando no encontramos “eso que hace un segundo estaba presente, te hace reconocer tu propia existencia, tu propio cuerpo, tu propia respiración”.

Enfatiza que el lema de la feria es nombrar para existir, que es fundamental al hablar sobre desapariciones y que “tendríamos que pensar en cómo estos cuerpos que han desaparecido son el sostén de las sociedades actuales”.

“En el siglo XX todos los Estados fueron construidos a través de la ausencia de los cuerpos desaparecidos, de las ideas, de la disidencia, de las personas que trataban de mostrar otro tipo de verdad, algo que no existía dentro de las narrativas oficiales, consciente o no inconscientemente, ya sea por el cuerpo, por el color de la piel, ya sea por las ideas políticas, hicieron que desaparecieran porque incomodaban a la narrativa oficial”, agrega.

PREMIOS CRÓNICA EN LA FIESTA

El programa incluye un homenaje al historiador Miguel León-Portilla en el centenario de su natalicio, con la participación de los Premio Crónica, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma y el historiador Javier Garciadiego Dantán.

“Miguel León Portilla a lo largo de su obra, quiso demostrar contra lo que muchos sostienen: que se puede amar lo prehispánico y al mismo tiempo se puede amar la herencia española. Fíjense, lo voy a repetir. Se puede amar a las culturas prehispánicas y al mismo tiempo amar la herencia española”, expresa el historiador Javier Garciadiego Dantán.

“Y el ejemplo visual que me enorgullece, me emociona, cada vez que yo camino por el centro histórico, me conmuevo cuando veo la Catedral y a unos metros el Templo Mayor. La mayor expresión de sincretismo, de aculturamiento, de tolerancia, de convivencia histórica, porque esos somos. Me pregunto y ¿por qué tanto brinco, si el piso está muy parejo? Es evidente cuáles son nuestros antecedentes”, agrega.

Para más información sobre el programa de la XVIII Fiesta del Libro y la Rosa UNAM ingresa en https://www.fiestadellibroylarosa.unam.mx/ . Muchas actividades se transmiten en vivo.