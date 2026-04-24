Zona arqueológica de Monte Albán en México refuerza seguridad tras ataque en Teotihuacán

Monte Albán Agentes de la Guardia Nacional, realizan rondas de vigilancia este jueves, en la zona arqueológica de Monte Albán, Oaxaca. (EFE)

La zona arqueológica de Monte Albán, en el estado de Oaxaca, sur de México, reforzó sus medidas de seguridad tras los hechos violentos de Teotihuacán donde el pasado lunes ocurrió un tiroteo en su interior que dejó a una turista canadiense muerta.

Tras aquellos sucesos, una decena de agentes femeninos de la Guardia Nacional se encuentran en los accesos y las plazas principales del complejo arquitectónico que se ubica entre los cinco más visitados de México.En la zona de acceso, la revisión de bolsas de mano y mochilas ha sido más rigurosa tanto para turistas mexicanos como para extranjeros, explicó a EFE Raúl Zárate, jefe de seguridad de la zona arqueológica.

También la zona de estacionamientos, está vigilada por personal armado de la Guardia Nacional.Petrus Henricus Wincker, guía internacional de turistas certificado, afirmó que en los recorridos con grupos de extranjeros también se incrementarán las medidas de seguridad.

“Habrá que revisar un poco más, siempre lo hago obviamente, pero a partir de ahora hay que ver si hay una persona o personas con diferente comportamiento que no están realmente aquí para aprender y disfrutar estos sitios súper interesantes, yo sí estoy un poquito más alerta de lo normal”, dijo Petrus al ingresar a Monte Albán.

Al interior de la zona, personal de la Guardia Nacional recorre la plaza principal en grupos de dos y, de acuerdo con autoridades, se dispuso desde esta semana que fueran agentes femeninos quienes reforzarán la seguridad para brindar más confianza a los visitantes.

En los torniquetes de seguridad la revisión es obligatoria y estuvo a cargo del personal de la zona, pero sólo fue de tacto y observación sin apoyo de arcos para detectar metales.Por ubicarse en un sistema montañoso que sobresale de la ciudad de Oaxaca, Monte Albán tiene puntos ciegos de seguridad, ya que se puede ingresar por las veredas que escalan el cerro desde los municipios de San Pedro Ixtlahuaca y Santa Cruz Xoxocotlán.

Monte Albán está entre las cinco zonas más visitadas del país. En temporadas altas recibe hasta 8.000 visitantes en promedio al día que admiran el legado arquitectónico de lo que fue la civilización zapoteca que dio origen a lo que hoy es Oaxaca.

El violento tiroteo del pasado lunes en Teotihuacán, el primero que ocurre en esta zona turística, causó la muerte de una visitante canadiense y dejó heridas a 13 personas más, mientras el tirador se quitó la vida, tras lo cual se reforzaron las medidas de seguridad en el recinto que volvió a abrir sus puertas el 22 de abril.Según las autoridades, el atacante, identificado como Julio César Jasso de 27 años, actuó de forma solitaria inspirado en agresiones violentas en otros países.