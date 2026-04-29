Leonardo Lomelí Vanegas: La lectura es un ejercicio de libertad que nos conecta con los otros

UNAM Leonardo Lomelí y Hugo Sánchez se toman una selfie con un alumno en la entrega del libro “Tiro libre”. (UNAM)

Alumnos representantes de los cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades y los nueve de la Escuela Nacional Preparatoria recibieron de manera simbólica un ejemplar de “Tiro libre. Relatos cancheros sobre fútbol”, publicación que reúne crónicas, ensayos y relatos que exploran este deporte como fenómeno cultural, social e íntimo.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, señaló que hoy los mensajes veloces, la información fragmentada y opiniones que se escuchan y no se procesan son la muestra que leer sigue siendo el ejercicio de libertad y de calma. “Forman criterio, analizar posturas y resistir la tentación de lo inmediato. Porque la lectura nos conecta con otras voces; cada párrafo puede ser un espacio de encuentro”.

Por esto, añadió, recordamos un valor fundamental: la lectura debe estar al alcance de todas y todos; la cultura escrita no es un privilegio, sino un bien compartido y una experiencia abierta para reflexionar colectivamente.

Lomelí Vanegas señaló que esta iniciativa universitaria reafirma la importancia de acercar libros a las juventudes como una forma de abrir espacios de encuentro, imaginación y pensamiento crítico.

“La identidad de la vida universitaria comienza con los diálogos e interacciones cotidianas en estas aulas, pasillos, bibliotecas, laboratorios, patios y áreas deportivas. Desde aquí celebramos ese espíritu con una ceremonia que, al obsequiar un libro a nuestro alumnado, extiende una invitación a leer, imaginar cuestionar y fortalecer el tejido comunitario”, apuntó.

Agregó que esta propuesta “nos invita a analizar el balompié en todas sus dimensiones, más allá de la cancha, en un momento singular, mientras México se prepara para su tercera Copa Mundial de la FIFA”.

“Como toda práctica cultural profundamente arraigada, este deporte contiene luces y tensiones. Puede reunir, emocionar y construir comunidad, pero también puede reproducir prejuicios, desigualdades, mandatos de género y formas de violencia que no debemos normalizar”, observó y opinó que esa es una de las virtudes de estos textos, “ya que no presentan al juego como algo simple ni igual para todos, sino que lo abordan desde una amplia gama de experiencias y enfoques, como una actividad lúdica, pero también como un reflejo de la vida social”.

Al encabezar la entrega de libros, el rector estuvo acompañado por la coordinadora de Difusión Cultural, Rosa Beltrán Álvarez; el egresado de la Facultad de Odontología y exfutbolista universitario, Hugo Sánchez Márquez.

“Queremos desmitificar el deporte para entenderlo como un lenguaje donde se cuentan nuestras derrotas y esperanzas”, declaró la Coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM Rosa Beltrán.

Esta antología de textos en torno al deporte del “balompié” fue publicada en este 2026 como edición especial de “El libro del verano” por la UNAM, en colaboración con la UANL y la UdeG, con un tiraje especial para estudiantes de bachillerato de estas instituciones de 110 mil ejemplares para la UNAM, 80 mil para la UANL y 50 mil para la UdeG.

“Estamos profundamente orgullosos porque esta iniciativa no deja de crecer”, indicó.

Recordó que en 2024 entregaron 105, 000 ejemplares por lo que esta entrega representa un crecimiento en números, “pero lo más emocionante es que por primera vez este sueño se vuelve nacional”.

“Nos unimos a la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Guadalajara para que esta obra llegue a un total de 240, 000 estudiantes de México, en una entrega simultánea que nos hermana como universidades públicas”, destacó la Coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM.

A nombre del estudiantado, durante el evento realizado en el Auditorio Gabino Barreda de la Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 5 (UNAM, Tlalpan, CDMX), Ximena Rodríguez Becerril, alumna del 6to semestre del CCH Azcapotzalco declaró que la lectura no es únicamente una habilidad académica.

“Es una herramienta necesaria para sentir libertad, porque la imaginación se libera y con la lectura podemos crear nuevas realidades. Leer permite comprender el mundo, cuestionarlo, criticarlo y transformarlo”, expresó.

Le parece que “como estudiantes del bachillerato cuando leemos, no solo acumulamos información y saberes, también desarrollamos la capacidad de interpretar, argumentar y de tomar postura ante la vida”.

También participó el jugador y entrenador mexicano, Hugo Sánchez, quien subrayó la importancia de unir educación, cultura, lectura y deporte, pues “si tenemos ese tiempo invertido, no tenemos tiempo para otro tipo de tonterías”.

UNAM El volumen de relatos.

RELATOS CANCHEROS

“Queremos que la pasión se traslade a las páginas; buscamos proponerles una mirada crítica sobre este fenómeno, este libro es mucho más que una crónica deportiva, es una invitación a explorar los cruces entre las dimensiones culturales, económicas e históricas que nos atraviesan”, ahondó Rosa Beltrán .

“Tiro libre. Relatos cancheros sobre fútbol” se publica como parte de la colección juvenil ilustrada Hilo de Aracne, con la intención de fomentar la lectura entre el alumnado de nivel medio superior en el contexto del Mundial de Futbol 2026, cuyas sedes en nuestro país serán Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

Para ello reúne textos de Martín Caparrós, Paulina Chavira, Eréndira Derbez, Francisco Hinojosa, Antonio Ortuño, Juan Carlos Quezadas, Marion Reimers, Jesús Ramírez-Bermúdez, Rosa Beltrán, Brenda Ríos y Juan Villoro; además de prólogo de Amandititita e ilustraciones de María Conejo.

Incluye tres textos introductorios de los rectores y la rectora de las universidades editoras y se distribuye de manera gratuita entre las comunidades estudiantiles.

“Hoy no venimos solo a entregar un objeto de papel, venimos a entregarles un equipo y un terreno de juego: este año en Cultura UNAM decidimos que el protagonista del libro de verano fuera el fútbol, en consonancia con que nuestro país será sede del Mundial por tercera ocasión”, reiteró la Coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM.

“Está diseñado como un partido, son 11 autores que funcionan como jugadores en la cancha y una prologuista, la gran Amanditita, que actúa como árbitro o cronista desde lateral”, detalló.

Asimismo, informó que esta edición propone el formato de audiolibro, libro electrónico y una guía de mediación lectora “diseñada para que el acercamiento al libro sea lúdico y compartido” , disponibles en un código QR incluido en la publicación.

“Queremos que este libro sea su compañero de estas vacaciones. Por eso, además del papel, el ejemplar incluye un código QR, que es una puerta a más experiencias”, explicó.

De acuerdo con Rosa Beltrán, el fútbol es “algo que te atraviesa, sepas o no sepas de él. Es mucho más que una gesta deportiva, un fenómeno social, histórico, cultural. Apela a tus emociones desde que eres chico”.