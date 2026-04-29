Poéticas del Barro, Tres Milenios de Identidad y Diseño en el Palacio de Iturbide

El arte habita con la misma intensidad en lo utilitario que en lo escultórico; muestra revela que el barro es campo dinámico de memoria y transformación cultural, señalan curadores —

Banamex Fomento a la Cultura La exposición reúne 670 piezas que recorren más de 3 mil años de historia del barro y la cerámica en México. (Gerardo González Acosta)

Para narrar visualmente el recorrido expositivo de los múltiples cruces culturales que definieron la cerámica en México, el Banco Nacional de México, a través de Patrimonio y Fomento Cultural Banamex, presentó la exposición “Barro y cerámica en México. Poéticas de lo utilitario”.

Crónica Cultural, Redescubrir la Materia Prima

Ana Elena Mallet y Juan Rafael Coronel Rivera, curadores de la magna exposición, explicaron que la muestra destaca por ser la primera en integrar de forma conjunta la producción indígena, el arte popular y el diseño contemporáneo.

La belleza tiene muchas formas, dijo Coronel Rivera, y por ella la muestra rompe las barreras entre lo funcional y lo artístico.

A través de un montaje con estructura serpentina que invita a un diálogo atemporal, los visitantes podrán explorar desde las ancestrales quemas a cielo abierto hasta la sofisticada cerámica de estudio moderna.

La exhibición, compuesta por 670 piezas de 109 ceramistas y talleres, traza un recorrido de tres milenios, revelando incluso facetas desconocidas de nuestra historia, como la labor del cura Miguel Hidalgo en su faceta de diseñador.

Mallet dijo que “Barro y cerámica en México. Poéticas de lo utilitario” articula 24 núcleos temáticos que plantean una lectura integradora que desdibuja las fronteras entre arte, artesanía e industria, para revelar la cerámica como un campo dinámico donde convergen saberes técnicos, procesos históricos y exploraciones estéticas.

Viaje Sensorial, Memoria Colectiva

Banamex Fomento a la Cultura Ana Elena Mallet y Juan Rafael Coronel Rivera, curadores de la obra que articula 24 núcleos temáticos. (Gerardo González Acosta)

Coronel Rivera dijo que es la primera vez que se conjuntan las tres expresiones que corresponden a la losa mexicana, desde la pasada hasta la contemporánea. “Siempre se había entendido a la cerámica indígena, por ejemplo, como cerámica popular; esa es una de las cosas fundamentales dentro de esta exposición que ya por fin estamos dividiendo lo que es indígena y lo que es popular”, explicó.

Añadió que lo popular es tomado a partir de las mezclas una vez que se entra en contacto con los árabes, chinos, y españoles.

Indicó que esto, sumado a la gigantesca compilación que hizo Ana Elena Mallet sobre lo que se llama cerámica de estudio, muestra cómo son mezcladas todas las ideas de lo que es el conjunto, que por primera vez en la historia es exhibido desde la visión completa de la cerámica.

La curadora añadió que “el diseño es hacer con las manos, aprender, diseñar y dibujar con las manos; y esta exposición revisa en México la cerámica desde el punto de vista utilitario”.

Dijo que es relevante entender también cómo la cerámica fue un material de experimentación, porque el barro ha sido un material para ello que se transforma en cerámica y de experimentación técnica, conceptual.

“A mí me entusiasma muchísimo entender qué ha pasado en México desde finales del siglo XIX, quiénes fueron estos precursores de la cerámica que empezaron a impulsarla desde el territorio nacional”, manifestó.

Indicó que el recorrido expositivo da cuenta de los múltiples cruces culturales que han definido la cerámica en México.

Desde las primeras tradiciones indígenas cuyas formas y sistemas simbólicos constituyen un conocimiento milenario, hasta los complejos procesos de mestizaje que se intensificaron durante el periodo virreinal.

Banamex Fomento a la Cultura Ana Elena Mallet explica la riqueza de la obra. (Gerardo González Acosta)

Uno de los núcleos más sugerentes revisa el impacto de la Nao de China, la ruta que conectó Asia con la Nueva España, en la transformación de los gustos locales. Dijo que la llegada de porcelanas orientales alteró las mesas virreinales y detonó una respuesta creativa en talleres novohispanos, donde materiales, técnicas e imaginarios comenzaron a entrelazarse.

La experta señaló que la exposición también revisa momentos clave en la consolidación de la cerámica como actividad productiva e intelectual.

Explicó que desde los proyectos ilustrados que impulsaron la manufactura en el tránsito hacia la modernidad, hasta el surgimiento de la industria cerámica en los siglos XIX y XX, el barro fue motor de innovación económica y social.

A lo largo del siglo XX, añadió, la cerámica fue posicionada como un espacio privilegiado de experimentación con la introducción de técnicas de alta temperatura, el desarrollo de talleres y centros de formación.

Coronel Rivera explicó que la estructura museográfica plantea un sentido serpentino para que algunas de las piezas de la selección de Ana Elena Mallet intervengan en su selección y se aprecie un cruzamiento de ideas, imágenes y continuidades.

“Y una vez que se ven los conjuntos, tanto popular como indígena como moderno y contemporáneo, se entiende realmente que siempre ha habido apropiaciones en todo”, expresó.

Además la propuesta expositiva museografica se integra con la majestuosa arquitectura del Palacio de Iturbide y las piezas exhibidas.

En esta etapa renovada del Banco Nacional de México, Fomento Cultural Banamex planteó esta nueva forma de apreciar y recorrer sus espacios en una experiencia entre historia e innovación.

Banamex Fomento a la Cultura Parte de las majestuosas obras que el público apreciará del 30 de abril al 13 de septiembre, en el Palacio de Cultura Banamex, en la CDMX. (Gerardo González Acosta)

Además de la riqueza técnica, la muestra ofrece la sala “El tacto de la memoria”, un espacio diseñado para una experiencia multisensorial que fomenta el aprendizaje significativo sobre el origen y uso de estos objetos cotidianos.

Esta renovada visión de Fomento Cultural Banamex reafirma su compromiso con la innovación educativay la preservación del patrimonio.

Información Útil para el Visitante

Sede: Palacio de Cultura Banamex (Palacio de Iturbide). Madero 17, Centro Histórico, CDMX.

Fechas: Del 30 de abril al 13 de septiembre de 2026.

Horario: Lunes a domingo, de 10:00 a 19:00 horas.

Costo: Entrada gratuita.

Mediación: Visitas guiadas gratuitas diariamente a las 12:00, 14:00 y 16:00 horas.

Para más información, el publico interesado puede visitar este enlace web para adquirir un conocimiento que se reinventa generación tras generación.

Poéticas del Barro, Tres Milenios de Identidad y Diseño en el Palacio de Iturbide