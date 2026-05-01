México a través de la mirada de niños, niñas y adolescentes en el MNCP

Muestra Una de la obras que se exhiben en el Museo Nacional de Culturas Populares. (SCF)

La exposición “Este es mi México, Huellas Vivas: Riqueza Cultural de México” es una venta sobre cómo las niñas, niños y adolescentes miran al país, sus raíces culturales presentes en la vida comunitaria y especialmente la representación de su identidad mexicana.

Una muestra que inauguró el Museo Nacional de Culturas Populares (MNCP) inauguró la muestra que emana del XXIX Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi México, Huellas Vivas: Riqueza Cultural de México” y reúne 49 obras: 14 ganadoras y 35 menciones honoríficas, realizadas por niñas y niños de entre 6 y 14 años, tanto mexicanos como de otros países, quienes plasmaron la riqueza cultural de México como patrimonio, al evocar la diversidad de pueblos indígenas y afromexicanos, sus lenguas, tradiciones, danzas, textiles y cosmovisiones, además de las expresiones cotidianas que conforman la identidad nacional.

En un comunicado, la Secretaría de Cultura Federal señala que desde su creación (en 1997), el Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi México” –que impulsa el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME)– fomenta la creatividad y la expresión artística de niñas y niños, al tiempo de que fortalece los vínculos culturales de México con las infancias de origen mexicano que viven en distintas partes del mundo. Cada año, el certamen invita a reflexionar sobre la identidad, la pertenencia y las manifestaciones del patrimonio cultural.

Explica que cada dibujo es testimonio de cómo las infancias reconocen e interpretan las raíces culturales presentes en la vida comunitaria, en un puente entre la memoria ancestral y el futuro.

Durante la inauguración de la muestra el director de la UCUVI, de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Diego Prieto Hernández, destacó la riqueza cultural y lingüística de México: “Se hablan 68 lenguas diferentes, que a su vez se desdoblan en 364 diferentes variantes lingüísticas. Es decir, México en realidad son muchos Méxicos, que en sus niños encuentran la vitalidad de sus culturas, su futuro y de su gran diversidad”.

Por su parte, la coordinadora general de conservación del INALI, Alma Rosa Espíndola Galicia, en representación de la directora general Inocencia Arellano Mijares, resaltó: “Las obras ganadoras dan cuenta de la diversidad, la resistencia, los saberes y la herencia viva del país y este concurso permite seguir abonando en la importancia de reconocer la diversidad cultural y lingüística desde la perspectiva de las infancias”.

Asimismo, la titular del IMME, Tatiana Clouthier Carrillo, informó que en la presente edición del concurso se recibieron mil 294 dibujos de México y el extranjero, y destacó que la exposición contará con una versión virtual disponible durante todo el mes de mayo de 2026.

En la próxima convocatoria del certamen, anunció, se abordará el tema de las fiestas mexicanas, por lo que invitó a niñas y niños a participar y expresar, a través del arte, su visión del país.

Muestra. Otra de la obras en exhibición.

México a través de las infancias

Julia de los Ángeles, originaria de Guerrero, explicó que su dibujo representa a niños y niñas que cantan hacia el futuro, un reflejo de que aunque se comparta el mismo aire, cada mundo es distinto y tiene su propia historia: “Quería dar a entender que muchas veces nos basamos en lo superficial, cuando en realidad todas y todos terminamos siendo humanos. De niñas y niños somos como un lienzo en blanco, y con el tiempo aprendemos esas diferencias, pero al final somos lo mismo”.

El tema lo eligió porque lo considera vigente y destacó el proceso en el que la acompañaron sus compañeros y su profesor de arte: “Me ayudaron mucho; los niños que aparecen en el dibujo son mis compañeros, se tomaron de las manos para apoyarme. También mi maestro de artes me orientó para plasmar mejor lo que sentía”, compartió.

A su vez, Valeria Amador, del Estado de México, retrató la Villa de Santiago Chazumba, en la mixteca de Oaxaca, con sus cerros áridos y el templo ceremonial de Santiago Apóstol: “A mí me encanta ir para allá porque hay muchas festividades; de ahí es mi papá, así que quise representar toda la cultura que hay en ese pueblo”.

Con la muestra, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México –a través de la UCUVI y el MNCP– promueve y difunde la diversidad cultural del país al tiempo que abre espacios de expresión para infancias en México, colocándoles como agentes creadores.

Se puede visitar hasta el domingo 31 de mayo de 2026: martes a domingo de 11:00 a 18:00 horas en las galerías 3 y 4 del Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en avenida Hidalgo 289, colonia Del Carmen, Coyoacán, Ciudad de México.

ALAS Y RAÍCES CELEBRA 30 AÑOS

Por otro lado, el programa Alas y Raíces celebra treinta años de trayectoria el próximo sábado 23 de mayo, con una jornada cultural para bebés, niñas, niños y adolescentes en el Palacio de Bellas Artes.

Ese día, de las 10:00 horas, las infancias desde los 0 y hasta los 12 años serán parte de talleres de artes plásticas, cartonería, máscaras y más. En el mismo horario, se realizan diversas narraciones orales que entrelazarán relatos y música, así como mitos de pueblos originarios como rarámuri, tzotziles y zapotecos, entre otras historias.

En la Sala Paul Westheim -planta baja del recinto- se tendrá la Sala de Lectura Alas y Raíces, un espacio para la imaginación, el encuentro y la exploración con los libros y sus historias.

También se encuentra la instalación “Aquí estamos”, una propuesta lúdica y transitable que invita a cada usuario a dejar un rastro de su presencia con dibujos, palabras y gestos plasmados en espejos, puertas y ventanas simbólicas, para reflexionar sobre temas como la identidad, la comunidad y la pertenencia.

La poeta y escritora chilena dedicada a la literatura infantil y juvenil María José Ferrada (Premio Cervantes - Iberoamericano en 2022 y miembro de la Academia Chilena de la Lengua desde 2025) se suma al aniversario con dos talleres: “Haiku de los amigos”, para niñas y niños; y “Foto Haiku”, dirigido a adultos. Ambos tendrán un cupo limitado por lo que requerirán previo registro.

El estreno de El vuelo que aúlla

Como momento central de la conmemoración, a las 17:00 horas , en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, se estrena El vuelo que aúlla, una pieza escénica inédita creada para celebrar los 30 años de Alas y Raíces.

La obra se inspira en el universo simbólico del programa: la imaginación como impulso, el juego como lenguaje, la comunidad como espacio de encuentro, al tiempo que habla sobre el descubrimiento del verdadero vuelo “el cual no es huida ni altura, sino la creación de vínculos”, que se sostienen de forma colectiva.

Para ser parte del estreno, se pueden solicitar boletos a través del formulario disponible en el sitio web alasyraices.gob.mx

La jornada culmina en la explanada del Palacio de Bellas Artes, con la compañía Idiotas Teatro y Pasatono Orquesta con el recorrido ARCA, bajo la dirección de Fernando Reyes y Cristian David, la presentación de teatro de calle para toda la familia reúne tradición, memoria e imaginación, se inspira en el canto de la chicharra como símbolo de renovación y memoria en la cosmovisión mixteca.

Además, durante el sábado 23 de mayo, en la explanada del PBA se exhibe la muestra fotográfica “Aquí estoy”, construida desde la mirada de niñas, niños y adolescentes de las treinta y dos entidades del país, con la curaduría del artista visual Simon Gerbaud.

La exposición surge de talleres realizados en todo México -con el apoyo de artistas que forman parte del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales- en ellos, cada participante decidió cómo quería ser retratado: qué vestir, cómo posar, qué mostrar de sí y desde qué lugar hablarle al mundo.