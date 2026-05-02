Baños ptolemaicos y villa romana: hallazgo arqueológico redefine mapa urbano de Alejandría

Ruinas. Una vista de la antigua Alejandría. Imagene referencial.

El Ministerio de Antigüedades egipcio anunció este sábado un descubrimiento arqueológico en la zona de Muharram Bey, en el centro de Alejandría, que arroja luz sobre la evolución de la vida urbana en la ciudad a lo largo de la historia.

En un comunicado, el ministerio señaló que entre los hallazgos más destacados son “restos de un baño público circular y una villa residencial con suelos de mosaico”.

El secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, Hisham Eleitzy, explicó que las excavaciones revelaron una secuencia histórica completa que comienza con el período ptolemaico, pasa por el período romano y llega al período bizantino, reflejando el asentamiento continuo del sitio a lo largo de sucesivos períodos históricos.

Añadió que el baño público circular de estilo ‘tholoi’ data del período ptolemaico tardío, además de los restos de una villa residencial romana con suelos de mosaico de diversos estilos, que reflejan un alto nivel de lujo y planificación urbana durante esos períodos.

El ministro de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathy, calificó el descubrimiento “de una importante aportación al registro de hallazgos arqueológicos en Alejandría, destacando que refleja la importancia histórica y cultural de la ciudad como uno de los centros culturales más prominentes del mundo antiguo”.Por su parte, el jefe del sector de Antigüedades Egipcias, Mohamed Abdelbadi, detalló que las excavaciones sacaron a la luz sofisticadas instalaciones hidráulicas, incluyendo una piscina conectada a la villa romana, equipada con un sistema integrado de gestión del agua.

El descubrimiento, añadieron las autoridades, contribuye a llenar una importante laguna arqueológica en el sector sureste de la antigua Alejandría, un área que no había sido suficientemente estudiada hasta ahora.Asimismo, reevalúan los mapas históricos de la ciudad, especialmente la obra de Mahmud Bey al Falaki, considerada uno de los primeros intentos científicos de reconstruir el plano urbano de Alejandría mediante una metodología que combina mediciones astronómicas, estudios topográficos y análisis histórico.

También se confirma que la zona se encontraba dentro de los límites urbanos de Alejandría hasta la época bizantina, antes de que su importancia declinara posteriormente debido a cambios en la planificación urbana.

Señaló que los hallazgos también incluyeron una destacada colección de objetos portátiles, entre ellos estatuas de mármol de varias deidades como Baco y Asclepio, así como una estatua sin cabeza que se cree representa a la diosa Minerva, entre otros objetos.

El jefe de la misión, Ibrahim Mustafá, confirmó que el equipo ya ha comenzado los trabajos iniciales de restauración de los hallazgos para su posterior traslado a laboratorios especializados.Asimismo, indicó que se está considerando la posibilidad de exhibir las piezas más destacadas en el Museo Grecorromano de Alejandría.