SNTE consolida Legado Cultural con Histórica Afluencia en FILC 2026

Cada título escrito por un Maestro es motivo de orgullo; engrandece a México, al Magisterio y al SNTE, señala Alfonso Cepeda Salas —

SNTE FILC 2026 En el Stand SNTE de la FILC 2026 hubo presentación de libros, conferencias, talleres y diversas actividades artísticas, ofrecidas por más de 300 profesores, entre activos y jubilados. (SNTE)

En un despliegue de vigor académico y compromiso con las letras, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, celebró el impacto sin precedentes de la organización en la 28ª edición de la Feria Internacional del Libro de Coahuila (FILC) 2026.

Con una asistencia que ya supera los 30 mil visitantes en su pabellón, el sindicato reafirmó que la labor docente es el motor cultural del México moderno.

Durante una visita al espacio sindical, recordó que por octava ocasión el SNTE hace visible su encuentro de las letras, y reconoció a profesores de distintos niveles educativos que escribieron libros bajo la Editorial de los Maestros “Benito Juárez”.

Añadió que “esas obras son un ejemplo de la probada capacidad de quienes entregan lo mejor todos los días en las aulas y también fuera de ellas; cada título escrito por un Maestro es motivo de orgullo; eso engrandece al Magisterio y también a nuestro Sindicato”.

Ágora Magisterial para 3 mil 700 Personas

Desde su tierra natal, Cepeda Salas explicó que se trata de un hecho histórico, porque más de 30 mil personas visitaron el Ágora del SNTE desde que comenzó su presencia en la FILC, que este año tuvo como lema “Leer es de gigantes”.

Informó que este año el pabellón instalado por el sindicato exhibe más de 3 mil 700 ejemplares del Fondo Editorial del Magisterio.

Cepeda Salas agradeció a “compañeros de once secciones sindicales y del Centro Cultural del México Contemporáneo que colaboraron para el buen funcionamiento del Ágora, donde hubo presentación de libros, conferencias, talleres y diversas actividades artísticas, ofrecidas por más de 300 profesores, entre activos y jubilados”.

Reveló que también Maestros de “reconocida preparación académica compartieron experiencias de buenas prácticas educativas para el fortalecimiento de la Nueva Escuela Mexicana”.

Unidad y Gestión en Campus Arteaga

La FILC 2026 comenzó el 24 de abril y concluye este 3 de mayo, en el Centro Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila, Campus Arteaga; en esta ocasión.

Acompañaron a Cepeda Salas en su visita a la FILC los secretarios generales de las secciones 5, Everardo Padrón García; 20, Guillermina García Rodríguez; 21, José Francisco Martínez Calderón; 38, Isela Licerio Luévano, y 50, Juan José Gutiérrez Reynosa.

Igualmente los profesores Guadalupe Adolfo Salinas Garza, Elsa María Martínez Peña, Aquiles Cortés López y Javier San Martín Jaramillo, representantes del Comité Ejecutivo Nacional en las secciones 5, 21, 38 y 50, respectivamente.

SNTE consolida Legado Cultural con Histórica Afluencia en FILC 2026